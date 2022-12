C’est Charlie Cox, interprète du célèbre justicier masqué, qui a fait quelques commentaires concernant la prochaine série Daredevil : Born Again. À l’occasion d'une interview pour NME, l’acteur est revenu sur l’avenir de son personnage au sein du MCU et des conséquences que cela pourra avoir sur le héros. Parce que oui, des changements sont à prévoir

Le Daredevil du MCU moins sombre que celui de Netflix ?

D’après Cox, le Daredevil de Disney sera foncièrement différent de celui de Netflix. La plateforme au N rouge ayant perdu les droits de la franchise, Disney et Marvel ont raflé la mise avec tout ce qui entourait la licence, et les deux géants ont décidé d’intégrer tout ça dans leur MCU, comme si rien n’était. C’est ainsi que le Wilson « Le Caïd » Fisk (Vincent D'Onofrio) réapparaît dans Hawkeye et que Daredevil a fait irruption dans Spider-Man No Way Home et la série She-Hulk où il revient à plusieurs reprises. Daredevil y apparaît alors comme un avocat blagueur et bien plus sûr de lui que dans la série Netflix, tandis que la nuit, le personnage semble plus décontracté et drôle.

Et pour Charlie Cox, il faut s’attendre à ce que ces changements soient définitifs. Si pour lui la série Born Again sera toujours un peu sombre, Daredevil devrait être très différent de sa version Netflix et le show devrait surtout être beaucoup moins violent et sanglant.

vif d'esprit, drôle, charismatique et insouciant par moments contrairement à sa version Netflix plus maussade et sombre. À mon avis, ce personnage fonctionne mieux lorsqu'il s'adresse à un public un peu plus mature. Mon instinct me dit que sur Disney+, ce sera sombre, mais probablement pas aussi gore. Je dirais aux fans , nous l’avons fait, c’est derrière nous. Prenons ce qui a marché, mais tentons autre chose. Pouvons-nous aller chercher un public un peu plus jeune sans perdre ce que nous avons déjà appris et qui fonctionne ? Charlie Cox via NME

Pas de violence chez Mickey

On pourrait donc avoir le droit à un Daredevil quelque peu différent et une série qui se pliera au jeu de la censure pour être moins violente et moins sanglante. Marvel pourrait en effet essayer de viser un public plus jeune, susceptible de suivre le héros dans d'autres productions par la suite. Un sujet qui ne manquera très certainement pas de faire parler et on se demande déjà comment des personnages comme The Punisher pourraient faire leur comeback dans l’écurie Disney et l’actuel MCU. On aura peut-être quelques éléments de réponse à la sortie de Deadpool 3. Les deux premiers films de la saga allaient franchement loin dans le gore et l’humour trash (et c’est excellent), et l’on a du mal à imaginer que le troisième épisode puisse suivre la même tendance, bien qu'il semble nous affirmer le contraire. À voir donc. Les prochaines phases du MCU pourraient peut-être nous surprendre.

Quoi qu’il en soit, Daredevil : Born Again devrait arriver chez nous aux alentours de 2024 dans une série XXL. Disney mise en effet très gros sur le super-héros et a déjà commandé 18 épisodes, ce qui est environ le double de la plupart des séries actuellement disponibles sur les plateformes VOD. Charlie Cox devrait commencer le tournage dès janvier 2023 jusqu’au moins décembre de la même année. On peut donc imaginer que la série ne verra pas le jour avant la seconde moitié de 2024.