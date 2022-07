Marvel Studios et Disney ont mis le feu au Comic-Con en dévoilant les prochains longs-métrages du MCU. Et voici Avengers 5 : The Kang Dynasty et Avengers 6 : Secret Wars qui ont déjà des dates de sortie.

Pas de Comic-Con sans Marvel Studios dans les parages. Les différents responsables du MCU se sont déplacés pour faire le point sur l'avenir de leurs super-héros. Après un trailer émouvant de Black Panther Wakanda Forever et la série I Am Groot, on revient aux Avengers.

Avengers 5 et 6 annoncés par Marvel, soyez patients

La réunion des Avengers aura lieu à travers deux films qui, cette fois, devrait conclure la phase 6. Pas d'entourloupe comme avec Avengers 4: Endgame supposé clôturer la phase 3 et puis non au final, Spider-Man : Far From Home ayant été le point d'orgue de cette phase 3.

Tout ça pour dire que Marvel Studios et Disney ont annoncé rapidement Avengers 5 : The Kang Dynasty et Avengers 6 : Secrets Wars. Ils sortiront respectivement le 2 mai 2025 et le 7 novembre 2025. Il n'y aura pas un an à attendre comme entre Infinity War et Endgame.

Ces deux nouveaux films ont pour objectif de terminer en apothéose la prochaine phase 6 du MCU. Mais pas seulement. Ils ont également pour mission d'achever la saga Multiverse. Nos super-héros vont devoir s'unir pour battre une nouvelle menace : Kang le Conquérant. Un génie qui devrait s'emparer de la Terre. Un vaste programme qui donnera du fil à retordre à la nouvelle bande. Attention cependant, Tom Cruise et Top Gun Maverick sont en embuscade.