Plus que quelques heures avant l'arrivée de She-Hulk sur Disney+, l'une des grosses nouveautés d'août 2022. En attendant de savoir si ce sera un top ou un flop, la réalisatrice Jessica Gao a révélé des coulisses intéressantes et notamment la difficulté d'utiliser des personnages Marvel. Surtout un...

Spider-Man interdit d'apparaître dans She-Hulk

Pendant que Spider-Man tisse sa toile tranquillement dans le jeu vidéo, on apprend que l'homme araignée incarné par Tom Holland au cinéma aurait pu être dans She-Hulk. Enfin encore aurait-il fallu que la réalisatrice du show TV ait le droit...

Dans une interview avec The Direct, la créatrice de She Hulk : Avocate a fait une confidence finalement peu étonnante mais qui va en décevoir plus d'un. Spider-Man fait partie des personnages Marvel dont il est très difficile d'avoir la garde pour un projet.

Il y avait beaucoup de personnages du comics que nous voulions pour des situations amusantes où nous aurions pu imaginer des raisons pour lesquelles ils auraient des problèmes juridiques. Mais il y avait beaucoup de personnages du comics que nous ne pouvions pas utiliser. Soit à cause d'un problème de droits, soit à cause de Marvel... tout ce qu'ils nous répondaient, c'est qu'ils avaient d'autres projets pour eux. Et c'est la seule réponse qu'ils donnaient. Nous avons vraiment tout essayé pour obtenir un peu plus d'informations, mais bien sûr, ils n'ont rien voulu nous dire. Je dirai que le seul personnage du MCU que nous n'avons pas pu utiliser, et qui a vraiment déçu les scénaristes, c'est Spider-Man et tout autre personnage qui gravite autour de son univers. Parce que nous avons tellement de fans de Spider-Man dans notre équipe.

Est-ce que le petit écran n'est pas assez bien pour un tel super-héros ? Possible mais nous n'en saurons pas plus. Daredevil lui sera bien dans She-Hulk avec d'autres comme Hulk joué par Mark Ruffalo, Wong de Doctor Strange etc. Si le succès est là, peut-être que Spidey aura une autorisation de sortie.

She Hulk fera ses débuts à compter de ce jeudi 18 août en exclusivité sur Disney+.