On ne peut pas dire les sorties LEGO de décembre 2024 resteront graver dans les mémoires. Alors qu'on a l'habitude au moins à une dizaine très régulièrement, le catalogue n'avait que deux nouveautés à présenter pour ce qui est des sets en rapport avec la pop culture. Avant l'arrivée au cinéma de Captain America 4 Brave New World, la firme danoise a mis en vente trois constructions 76292 Marvel Captain America vs Hulk rouge, 76296 Marvel Figurine du nouveau Captain America à construire, et 40668 LEGO BrickHeadz Marvel Figurines de Captain America et Hulk rouge.

Notre sélection LEGO de janvier 2025

Les nouveautés LEGO de cette fin d'année étaient relativement décevantes, mais cela aura permis de faire quelques économies. Des économies qui ne seront pas de trop face à la déferlante de sets inédits en janvier 2025. On savait déjà qu'on allait avoir un gros mois, l'un des plus gros, mais là, c'est absolument colossal. Rien qu'en prenant les licences cinématographiques, sur le jeu vidéo et plus généralement la pop culture, c'est un festival. Et cette fois, les plus grandes franchises sont de retour.

Comme prévu, les sorties LEGO de janvier 2025 proposent de nombreux sets Harry Potter pour toutes les bourses, avec des prix allant de 19,99€ à 199,99€. Star Wars revient aussi en force avec la présence de Grogu, la star de la série Disney+ The Mandalorian. L'autre poule aux œufs d'or de la firme aux grandes oreilles, Marvel, ne ratera pas non plus ces futurs ajouts avec un gros focus sur Spider-Man. Attendez-vous également à du Mario / Mario Kart, Minecraft, Sonic, Disney, Jurassic World et bien d'autres choses.

76444 Harry Potter Les boutiques magiques du Chemin de Traverse

Référence : 76444 LEGO Harry Potter Les boutiques magiques du Chemin de Traverse

Dimensions : plus de 14 cm de haut | 8 cm de profondeur | 88 cm de large

Nombre de pièces : 2750

Nombre de mini-figurines : 12 (Harry Potter, Ron Weasley, Hermione Granger, Fred Weasley, George Weasley, Lavande Brown, Ginny Weasley, Drago Malefoy, Narcissa Malefoy, M. Barjow...)

Age : 18+

Date de sortie : 1er janvier 2025

Prix : 199,99€

75403 Star Wars The Mandalorian Grogu et son landau

Référence : 75403 LEGO Star Wars The Mandalorian Grogu et son landau

Dimensions : plus de cm de haut | cm de profondeur | cm de large

Nombre de pièces : 1048

Nombre de mini-figurines : 1 (mini Grogu et son landau)

Age : 10+

Date de sortie : 1er janvier 2025

Prix : 99,99€

76313 Logo MARVEL et ses super-héros

Référence : 76313 LEGO Logo MARVEL et ses super-héros

Dimensions : plus de cm de haut | cm de profondeur | cm de large

Nombre de pièces : 931

Nombre de mini-figurines : 5 (Hulk, Thor, Iron Man, Black Widow, Captain America)

Age : 12+

Date de sortie : 1er janvier 2025

Prix : 99,99€

72036 Mario Kart Bébé Peach et ensemble de grand prix

Référence : 72036 LEGO Mario Kart Bébé Peach et ensemble de grand prix

Dimensions : plus de 18 cm de haut | 4 cm de profondeur | 33 cm de large

Nombre de pièces : 823

Nombre de mini-figurines : 4 personnages (Bébé Peach, Lakitu, Lemmy, Toad)

Age : 8+

Date de sortie : 1er janvier 2025

Prix : 79,99€

76453 Harry Potter Le manoir des Malefoy

Référence : 76453 LEGO Harry Potter Le manoir des Malefoy

Dimensions : plus de 31 cm de haut | 17 cm de profondeur | 30 cm de large

Nombre de pièces : 1601

Nombre de mini-figurines : 10 (Harry Potter, Narcissa Malefoy, Hermione Granger, Bellatrix Lestrange, Drago Malefoy, Lucius Malefoy, Luna Lovegood, Lord Voldemort, Dobby, Nagini)

Age : 10+

Date de sortie : 1er janvier 2025

Prix : 199,99€

Toutes les nouveautés LEGO de janvier 2025

Voilà pour notre sélection des sets LEGO avec entre autres 76444 Harry Potter Les boutiques magiques du Chemin de Traverse et 75403 Star Wars The Mandalorian Grogu et son landau. Mais comme dit plus haut, c'est un mois colossal et voici donc toutes les nouveautés du mois prochain.

Star Wars

Harry Potter

DC Comics Batman

Marvel

Mario Kart

Animal Crossing

Sonic

Minecraft

Disney

Jurassic World

En plus de ces LEGO, on retrouve des classiques comme les gammes Tehnic et City dans les nouvelles sorties de janvier 2024. Mais aussi des ensembles qui n'ont rien à voir comme la reproduction du logo LOVE qui s'affiche dans plusieurs pays à travers le monde.

LEGO Technic

City

Ninjago

Icons & Botanical Collection

Divers

Source : boutique officielle.