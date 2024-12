Malheureusement, qui dit sortie de ces nouveaux sets LEGO début janvier 2025 dit qu'il ne sera pas possible de les mettre sous le sapin cette année. Quoi qu'il en soit, la marque aux briques présente pas moins de cinq d'entre eux (dont deux avaient déjà précédemment leaké), ainsi que potentiellement une réédition de deux autres sets. On décortique tout cela brique par brique.

Toujours plus de magie chez LEGO pour marquer le début d'année 2025

Entre autres licences emblématiques revisitées par LEGO, Harry Potter occupe une place de choix. Cela se traduit notamment par l'arrivée le 1er janvier 2025 d'une multitude de sets dans l'univers de l'apprenti sorcier. Deux d'entre eux avaient leaké avant l'heure : le Manoir des Malfoy tiré du film Les Reliques de la Mort (référence 76453, avec 1 601 pièces et neuf figurines, dont Lucius Malfoy, Bellatrix Lestrange et Dobby, tarifé à 149,99 euros) et Le Chemin de Traverse (référence 76444, 2 750 pièces, avec 12 figurines, le tout vendu à 199,99 euros). LEGO a par ailleurs annoncé trois nouveaux sets, et deux sets pourraient avoir droit à une réédition, avec une sortie prévue le même jour.





Hagrid et Harry en moto, la Classe des Sortilèges, le Club de Duel et deux autres surprises ?

Outre ces deux sets LEGO Harry Potter déjà leakés, trois nouveaux sets attendus dans un petit mois se font également connaître. Nous avons tout d'abord un nouveau set tiré du film Les Reliques de la Mort : Hagrid et Harry en moto (référence 76443). Fort de 617 pièces pour construire Harry, Hagrid et Hedwige à bord de la fameuse moto volante, ce set sera proposé au prix de 49,99 euros.

Vient ensuite un nouveau set LEGO dédié à la Classe des Sortilèges (référence 76442). Comme son nom l'indique, celui-ci met en avant la salle de classe de Flitwick, avec comme élèves Hermione et Ron. Leurs trois figurines seront donc comprises dans cet ensemble de 204 pièces proposé à 19,99 euros. Enfin, le dernier nouveau set LEGO Harry Potter à venir représente le Club de Duel (référence 76441) de La Chambre des Secrets. Nous y retrouvons la fameuse estrade, dans un duel opposant Harry et Drago, tous deux soutenus respectivement par Gilderoy Lockhart et Severus Rogue. Il incluera donc aussi ces quatre figurines, le tout pour 158 pièces et 24,99 euros.

Mais ce ne serait pas tout ce que LEGO a en stock pour les fans d'Harry Potter le 1er janvier 2025. Il serait également question de revisites de la Leçon de Vol (référence 76447) et du Magicobus (référence 76446). Tous deux représenteraient respectivement 651 et 499 pièces, pour un tarif de 79,99 et 44,99 euros.