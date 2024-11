Les sorties LEGO de décembre 2024 seront en ligne sur la boutique officielle le 1er décembre prochain. De maigres nouveautés avant la sélection de janvier 2025 qui s'annonce bien plus copieuse. En effet dès le début de l'année prochaine, la firme danoise prévoit des sets Harry Potter inédits, des sets Vaiana et des sets Marvel. Un nouveau set pour ce ultra apprécié d'une saga culte est également prévu dans les futurs ajouts du catalogue.

Un nouveau set LEGO de janvier 2025 a encore leaké

Plusieurs LEGO Star Wars sont en promo jusqu'à ce dimanche 1er décembre à l'occasion du Black Friday 2024. Au-delà de cette promotion, on a un aperçu d'un set tout mignon d'une saga de légende : Star Wars. Et ça concerne l'un des personnages de la série Disney+ The Mandalorian, Grogu. Celui qui a longtemps été surnommé « Baby Yoda » aura sa construction. Un set qui comprend Grogu, une grenouille pour le nourrir et son berceau magique qui lui permet de se déplacer dans le show télévisé.

Ce set 75403 LEGO Grogu with Hover Pram est composé de 1048 pièces et sera disponible au prix de 99,99€ dès le 1er janvier 2025. Comme on peut le voir sur les images publiées trop vite sur le site mexicain d'Amazon, la figurine est modulable. Grâce à des mécanismes, on peut orienter la tête, les oreilles ainsi que les bras de Grogu. Ce nouvel ensemble 75403 LEGO Star Wars The Mandalorian sera accompagné de sa plaque décorative, et d'une mini-figurine. Elle ne présente pas le Mandalorien, mais Grogu dans son berceau. Les précommandes ne sont pas ouvertes à l'heure actuelle, mais nous vous tiendrons au courant.

Référence : 75403 LEGO Grogu with Hover Pram

Nombre de pièces : 1048

Nombre de mini-figurines : 1 (Grogu et son berceau)

Age : 10+

Date de sortie : 1er janvier 2025

Prix : 99,99€









Source : Amazon Mexique.