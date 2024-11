Le mois de janvier 2025 devrait être bien bouché pour les amateurs de briques et surtout les fans d'un certain sorcier. Dès le début de l'année prochaine, plusieurs sets LEGO Harry Potter inédits seront disponibles avec une nouvelle version du Chemin de Traverse, le Manoir Malfoy, tandis que la licence Super Mario, entre autres choses, fera son retour également. Mais aujourd'hui, on fait le point sur toutes les prochaines sorties LEGO de décembre 2024 qui sont dédiées à un énorme film de 2025.

Les sorties LEGO de décembre 2024

Les nouveautés LEGO de décembre 2024 ne vont pas rester dans les annales, à l'image des sorties de novembre 2024. Alors qu'on est habitué à des dizaines de sets inédits d'ordinaire, ces derniers jours, c'est plutôt la disette et n'attendez pas d'embellie pour le mois prochain. Après le set 76294 Les X-Men : l’institut Xavier, la firme danoise a jeté son dévolu sur d'autres icones de Marvel qui vont indirectement faire la promotion de Captain America: Brave New World.

En effet, les trois nouveaux sets LEGO de décembre 2024 sont consacrées à Captain America ainsi qu'à Hulk Rouge, qu'on retrouvera dans Captain America 4: Brave New World. Ce sont des petites constructions avec un diorama qui recrée un combat avec les deux personnages, une figurine XXL et un duo BrickHeadz.

76292 Marvel Captain America vs Hulk rouge

Référence : 76292 LEGO Marvel Captain America vs Hulk rouge

Dimensions : plus de 4 cm de haut | 19 cm de long | 18 cm de large

Nombre de pièces : 223

Nombre de mini-figurines : 4 (Captain America, Faucon, Hulk Rouge, Ruth Bat-Seraph)

Age : 8+

Date de sortie : 1er décembre 2024

Prix : 54,99€

76296 Marvel Figurine du nouveau Captain America à construire

Référence : 76296 LEGO Marvel Figurine du nouveau Captain America à construire

Dimensions : plus de 28 cm de haut

Nombre de pièces : 359

Nombre de mini-figurines : 0

Age : 18+

Date de sortie : 1er décembre 2024

Prix : 34,99€

40668 BrickHeadz Marvel Figurines de Captain America et Hulk rouge

Référence : 40668 LEGO BrickHeadz Marvel Figurines de Captain America et Hulk rouge

Dimensions : plus de 8 cm de haut

Nombre de pièces : 202

Nombre de mini-figurines : 0

Age : 10+

Date de sortie : 1er décembre 2024

Prix : 19,99€

Source : boutique LEGO.