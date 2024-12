Avec le temps, la saga Star Wars a accueilli de nombreux acteurs de renom dans ses castings, et ce sera encore le cas avec un nouveau visage dans le film très attendu The Mandalorian & Grogu. Ce projet fait déjà beaucoup parler de lui, surtout quand on connaît l’attachement des fans pour cette licence emblématique.

Un acteur qui monte dans The Mandalorian

Jeremy Allen White, connu pour son rôle marquant dans la série The Bear, s’apprête à rejoindre l’univers Star Wars. Une nouvelle qui fait déjà parler, surtout quand on découvre qu’il prêtera sa voix à Rotta le Hutt, le fils du tristement célèbre Jabba le Hutt. Ce rôle vocal, surprenant et intrigant, promet de montrer une nouvelle facette de l’acteur.

Depuis ses débuts dans Shameless, Jeremy Allen White n’a cessé de monter en puissance. Avec The Bear, il a marqué les esprits et remporté deux Emmy Awards et deux Golden Globes pour son interprétation intense et nuancée du chef Carmen "Carmy" Berzatto. Plus récemment, il a joué aux côtés de Zac Efron dans le drame sportif The Iron Claw, salué pour sa profondeur et son réalisme.

Star Wars représente pour lui une étape différente. En prêtant sa voix à Rotta, il explore un rôle atypique, bien loin de ses personnages habituels. Ce choix pourrait enrichir à la fois l’univers Star Wars et la carrière de l’acteur. The Mandalorian & Grogu, prévu pour le 22 mai 2026, signe le grand retour de Star Wars sur grand écran. Depuis L’Ascension de Skywalker en 2019, les fans attendaient avec impatience un nouveau film. Réalisé par Jon Favreau, le créateur de The Mandalorian, ce projet a été présenté comme une pièce maîtresse du futur de Lucasfilm.

Le film promet d’élargir l’univers déjà établi par la série Disney+. Avec un casting impressionnant, incluant Sigourney Weaver dans son tout premier rôle dans la saga, les attentes sont grandes. Les fans espèrent une œuvre qui combine le charme de la série et l’épique du grand écran.

@Variety

Rotta le Hutt débarque

Si Rotta le Hutt n’est pas le personnage le plus connu de la saga, son inclusion dans The Mandalorian & Grogu ouvre de nombreuses possibilités. Fils de Jabba, Rotta pourrait incarner un lien avec l’héritage des Hutts tout en introduisant de nouvelles intrigues. Cela donne à Jeremy Allen White l’opportunité de se démarquer dans un rôle vocal unique et inattendu. Grogu, de son côté, reste un atout majeur du film. Adoré du public, il est devenu un emblème de la franchise. L’idée de le voir évoluer dans une histoire plus vaste intrigue et ravit déjà les fans.

Source : hollywoodreporter