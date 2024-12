La firme danoise va vider le compte en banque des fans de LEGO Harry Potter avec plusieurs sets attendus tout au long de l'année. Si une vague de nouveautés doivent arriver à partir du 1er juin 2025 selon de récents leaks, les festivités commenceront bien avant cela avec 76444 Harry Potter Les boutiques magiques du Chemin de Traverse qui sera disponible le 1er janvier 2025. Une belle pièce de collection pour les amateurs et qui se révèle bien moins chère que la précédente version. Tout le contraire du set le plus cher de l'histoire qui a leaké à l'avance, mais pas que. Attention, vous allez avoir (très) mal au portefeuille.

De nouveaux leaks LEGO avec un set hors de prix

Avec LEGO, la facture peut très vite monter et toute économie est bonne à prendre... surtout à l'approche du catalogue 2025. L'année prochaine, la firme danoise va encore et toujours miser sur ses plus grosses marques à l'image d'Harry Potter, Marvel ou encore Star Wars. La franchise de SF de Lucasfilm et Disney devrait offrir de nouvelles choses bien sympathiques d'après de nouveaux leaks.

Si l'on en croit ces fuites, qui se vérifient quand même très souvent voire tout le temps, il faut s'attendre à trois constructions Star Wars supplémentaire en 2025. Parmi elles, il y a tout simplement le set le plus cher de l'histoire avec une nouvelle version de l'Étoile de la Mort. Oubliez les 679,99 € du Titanic ou les 849,99€ du Faucon Millennium, l'ensemble 75419 LEGO Star Wars UCS Death Star II coûtera la modique somme de 999,99$ (999,99€ ?). Oui, ça va faire mal.

Dans ces leaks, il est également question d'une nouvelle édition du Multi Troop Transport (MTT) au prix plus doux de 149,99$, mais aussi d'une figurine Ewok 75430. Là, on sera normalement sur un tarif encore plus bas à 89,99$. Pour l'heure, il n'y a en revanche pas d'informations sur le nombre de pièces ou encore la présence de mini-figurines.

75419 Star Wars UCS Death Star II

Référence : 75419 LEGO Star Wars UCS Death Star II

Sortie : 1er octobre 2025

Prix : 999,99$

75435 Star Wars MTT

Référence : 75435 LEGO Star Wars MTT

Sortie : Août 2025

Prix : 149,99$

75430 Star Wars figurine Ewok

Référence : 75430 LEGO Star Wars figurine Ewok

Sortie : Août 2025

Prix 89,99$

Photo de l'ancien set Star Wars Death Star. Crédits : LEGO.

Source : Falconbricks.