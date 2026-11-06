Découvrez la soluce complète de The Legend of Zelda Ocarina of Time Remake sur Nintendo Switch 2. Nos guides complets et détaillés arrivent progressivement pour vous assurer la complétion à 100 %.

Retrouvez tous nos guides de The Legend of Zelda Ocarina of Time, le remake sur Nintendo Switch 2. Pas à pas, complétez l'aventure de Link à travers le temps pour sauver la princesse et le royaume d'Hyrule. Nous vous donnons la marche à suivre dans les donjons et un maximum d'astuces pour compléter les quêtes annexes et profiter encore mieux du jeu le mieux noté de 2026.

Soluce complète, l'aventure de Zelda Ocarina of Time pas à pas

© AUR pour Gameblog

Revivez l'aventure de Link dans Zelda Ocarina of Time Remake, une refonte qui réserve bien des surprises aux connaisseurs de l'original. Plongez avec nous dans les donjons thématiques et différents temples grâce à nos guides qui vous assurent de résoudre les énigmes et battre les boss :

Les quêtes annexes et collecticles de Zelda Ocarina of Time remake

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Zelda Ocarina of Time Remake regorge de quêtes annexes et petites missions qui ajoute du piment à l'histoire. Découvrez avec nous comment relever le défi et trouver tous les collectibles :

Toutes nos astuces pour le remake d'Ocarina of Time

On a quelques conseils supplémentaires pour vous aider dans Zelda Ocarina of Time Remake sur Nintendo Switch 2. Découvrez des astuces qui vont vous faciliter la vie et probablement répondre aux questions que vous vous poseriez pendant votre exploration d'Hyrule :