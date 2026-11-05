Armez de votre épée et de votre bouclier, venez à bout du donjon de l'Arbre mojo avec notre Zelda Ocarina of Time Remake, exclusif à la version Nintendo Switch 2.

Dans la peau de Link enfant, plongez au cœur du donjon Arbre mojo de Zelda Ocarina of Time Remake. On vous donne la soluce complète du tout premier donjon de l'aventure. Étape par étape, découvrez le chemin à suivre jusqu'au boss et venir à bout de l'ennemi ultime qui vous y attend avec les soluce spéciale pour la version Nintendo Switch 2.

Soluce complète du donjon Arbre mojo de Zelda Ocarina of Time Remake

© AUR pour Gameblog

Avant de faire vos premiers pas dans le donjon Arbre mojo de Zelda Ocarina of Time, le remake 2026 sur Nintendo Switch 2, vous devez remplir une double condition. En effet, vous ne pourrez accéder à ce premier lieu challengeant qu'en ayant trouvé l'épée kokiri et le bouclier mojo. Heureusement pour vous, nous avons déjà préparé un guide spécial. Une fois que vous avez votre équipement, le donjon n'attend plus que vous.

Première salle du donjon Arbre mojo au RDC

Commencez votre exploration du donjon Arbre mojo de Zelda Ocarina of Time Remake venant à bout des 3 Babas mojo de la première salle, au RDC. Grimpez ensuite aux lianes pour accéder au chemin de bois qui serpente en hauteur. Sur votre passage, récupérez la carte du donjon dans le premier coffre que vous croisez.

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Au bout du chemin, passez une porte. Une peste mojo s’y trouve, prête à vous cracher ses graines au visage. Pour la battre, restez à une distance raisonnable, soit assez prêt pour qu'elle veuille vous attaquer et que vous puissiez riposter. Armez-vous alors de votre bouclier mojo et gardez-le en main pour que ses projectiles lui soient directement renvoyés. Dès qu'elle en reçoit une, elle sort de son trou et s'enfuit. Il ne vous reste plus qu'à lui donner un coup d'épée.

Passez la prochaine porte de ce premier donjon de Zelda Ocarina of Time pour attendre une nouvelle salle. Foncez droit devant pour traverser le pont en bois qui menace de s’effondrer. Vous arrivez alors à un nouveau coffre qui contient une nouvelle arme : le lance-pierre des fées.



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Avec le lance-pierre de Zelda Ocarina of Time en main, retournez-vous et utilisez-le pour viser un l’œil au-dessus du passage par où vous êtes entré (c'était d'ailleurs l'une des premières énigmes présentées officiellement par Nintendo !). C’est une sorte d’interrupteur qui, une fois activé, fait tomber une échelle pour vous permettre de revenir en arrière dès maintenant.

Retournez dans la pièce principale jusqu’au chemin en bois, à l’endroit du coffre où vous avez trouvé la carte. Là, vous pourrez utiliser votre lance-pierre pour éliminer les Skulltulas accrochées au lierre qui entoure la cavité. Ce faisant, vous vous libérez le passage pour grimper.

À l’étage du donjon Arbre mojo

Maintenant que vous êtes à l’étage du donjon Arbre mojo de Zelda Ocarina of Time, poursuivez votre chemin. Une Skulltula bloque cependant la prochaine porte. Attendez qu’elle tourne sur elle-même en gardant une légère distance pour ne pas être touché, puis frappez son ventre bleu. Recommencez une seconde fois pour la battre. Vous pouvez aussi la tapez vous-même dès le départ pour la faire tourner et avoir accès à son point faible.

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Après l’avoir battue, entrez dans la salle du donjon Arbre mojo. Tout de suite à votre droite, marchez sur l'interrupteur au sol. Cela a pour effet de faire monter les plateformes au centre de la pièce, avec deux zones d’accès :

La zone d’en face abrite un nouveau coffre, contenant la boussole qui indique les autres coffres du donjon de l’arbre mojo dans Zelda Ocarina of Time Remake.

abrite un nouveau coffre, contenant la qui indique les autres coffres du donjon de l’arbre mojo dans Zelda Ocarina of Time Remake. La zone de gauche, elle, cache un collectible, une skulltula d’or. Éliminez-la d’un coup d'épée ou un tir de lance pierre pour obtenir votre tout premier crâne d’or (qui sait ce que vous gagnerez à les amasser ?).



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Ressortez ensuite par la porte par laquelle vous êtes entré et continuez votre ascension. Tout en haut, le bois s’avance légèrement au-dessus du vide pour faire comme un plongeoir. Sautez alors dans le vide pour traverser la toile d’araignée au sol à votre atterrissage.

Au -1 du donjon Arbre mojo dans Zelda Ocarina of Time

Après ce plongeon, vous atterrissez dans l’eau au -1. Dès que vous en sortez, vous pouvez apercevoir une autre Skulltula d’or en face, un peu sur la droite, en suivant le cours d’eau. Placez-vous sur le rocher en face d’elle et tirez lui-dessus avec le lance-pierre pour récolter son crâne d’or.

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La mécanique de la torche dans le donjon Arbre mojo

Juste à droite, vous devriez aussi apercevoir un interrupteur sur le sol, devant une cavité dont l’accès est bloqué par une toile d’araignée. Marchez dessus pour allumer le feu sur le pilier à côté. Cela dévoile une nouvelle mécanique du jeu : le feu peut brûler les toiles d’araignée. Une fois le passage dégagé, accédez au coffre. Dedans vous attendent 3 bâtons mojo.

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Pour continuer votre progression dans le premier donjon de Zelda Ocarina of Time Remake, armez-vous d’un bâton mojo. Approchez-le de la flamme pour en faire une torche. Vous pouvez à présent déplacer votre flamme jusqu’à l’autre toile d’araignée sur la porte de l’autre côté de la salle.

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Pénétrez dans la pièce qui suit. Une peste mojo vous attend derrière la porte. Une fois vaincue, elle vous prévient que trois autres spécimens de son espèce vous attendront plus loin. Elle vous donne même la solution pour les battre. Avec celle nouvelle info en tête, concentrez-vous sur la porte d’après. Des barreaux empêchent toutefois de l’ouvrir. Comme précédemment avec l’échelle, il suffit de viser l’œil au-dessus avec un projectile pour débloquer l’accès.

La salle d'eau dans le premier donjon de Zelda Ocarina of Time Remake

Entrez ensuite dans une nouvelle salle du donjon Arbre mojo de Zelda Ocarina of Time. Celle-ci est remplie d’eau. Vous devriez repérer tout de suite la plateforme mobile qui flotte à la surface. Elle pourrait vous emmener sur la berge d’en face, sauf qu’un pilier recouvert de ronces bloque le passage. Plongez alors dans l’eau à gauche de l’entrée pour activer un interrupteur immergé. Il ouvre une évacuation fait descendre le niveau d’eau. Maintenant, vous pouvez utiliser la plateforme pour traverser.

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Dans la salle suivante, commencez par tuer la Skulltula, ennemi qui se révèle déjà emblématique de Zelda Ocarina of Time. Déplacez ensuite le bloc à votre gauche pour créer un accès au couloir du dessus. Grimpez sur le bloc et poursuivez votre chemin jusqu’à une pièce éclairée par un feu. En faisant attention aux baba mojo prêtes à vous croquer, utilisez un bâton pour vous faire une torche et allumer les trois piliers éteints dans la pièce. Faites-le vite, sinon ils s’éteignent à nouveau. Une nouvelle porte vous attend.

Attention aux larves de Gohma dans l'Arbre mojo

Ne vous hâtez pas trop en passant cette porte. Le donjon de l’arbre mojo à encore des surprises pour vous. Au bout du passage, une Skulltula est prête à vous tomber dessus. Éliminez-la pour accéder à la salle où vous découvrez un nouvel ennemi : la larve de Gohma. Au nombre de trois, elles sont très faciles à battre en deux coups d’épée.

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Quand vous avez nettoyé cette salle du donjon Arbre mojo, sortez un bâton pour faire une nouvelle torche. Vous allez pouvoir brûler les deux toiles d’araignées de la pièce :

Une à gauche, la plus proche du pilier de feu, où trouver un crâne d’or protégé toutefois par une Skulltula classique.

Une à droite, qui ouvre un passage pour revenir à la première salle du -1.

Lorsque que vous débouchez de nouveau dans cette salle déjà visitée, vous constatez que vous êtes dans la zone supérieure qui vous était inaccessible la première fois. Après avoir éventuellement battu une baba mojo sur votre passage, poussez le bloc droit devant vous pour qu’il tombe plus bas. Ça vous ouvre ainsi le passage entre les deux niveaux.

Retournez vous aussi en bas pour aller créer une torche au pilier de feu. Gardez-la à la main pour remonter dans la partie supérieure de la salle du donjon de l’Arbre mojo. Là, il ne vous reste plus qu’à brûler la toile d’araignée au sol et à vous laisser tomber dans le trou pour continuez votre progression dans Zelda Ocarina of Time

Au -2 face aux trois pestes mojo

Vous voilà à présent à l’étage -2 du donjon de l’Arbre mojo. Là, vous tombez sur la salle des fameuses 3 Pestes mojo évoquées plus tôt par leur consœur. Si vous avez bien écoutez son conseil, vous devriez deviner comment les battre. Autrement, notre guide Zelda Ocarina of Time est là pour vous donner un coup de pouce !

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Vous devez éliminer les 3 pestes mojo du donjon Arbre mojo dans un ordre précis. Vous pouvez attendre de voir dans quel ordre elles vous attaquent pour comprendre, sinon on à la soluce pour avancer plus dans Zelda Ocarina of Time Remake :

« 2 » : renvoyez d’abord la graine deuxième peste mojo en partant de la gauche, soit celle du milieu.

« 3 » : ripostez ensuite face à la peste mojo de droite.

« 1 » : terminez avec la peste mojo de gauche.

Avant d’accéder à la dernière salle du donjon Arbre mojo, vous pouvez obtenir un conseil pour battre le boss, la grande Gohma. Donnez un coup à la dernière peste mojo prête à s’enfuir pour qu’elle vous confie de viser l’œil de votre prochain ennemi. À présent, votre premier boss de Zelda Ocarina of Time Remake vous attend.

Le boss du donjon Arbre mojo, Gohma le monstre insectoïde

Quand vous pénétrez dans la dernière salle, avancez jusqu’au milieu. Là, attendez un peu ou levez les yeux pour trouver le boss du donjon Arbre mojo, le tout premier de Zelda Ocarina of Time. Une cinématique s’enclenche rapidement pour vous présenter la Gohma géante.

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Malgré son apparence peu ragoûtante, ce premier boss de Zelda Ocarina of Time est vraiment facile à abattre. En même temps, son point faible est tout de suite visible. Ce n'est autre que son œil grand ouvert qu’il protège en avançant vers vous.

Pour battre la Gohma de l’Arbre mojo, surveillez les moments où elle laisse son œil sans protection. C’est le cas lorsqu’elle est au plafond ou lorsqu’elle est suffisamment près de vous au sol de vous pour vous attaquer. Le plus pratique est alors de viser avec votre lance-pierre pour tirer dans le mile.

Quand le boss du donjon de l’Arbre mojo est blessé et à terre, profitez de l'ouverture pour lui asséner plusieurs coups d’épée. Réitérez l’opération trois fois pour vaincre la Gohma géante. Votre recevez alors votre premier réceptacle de cœur de Zelda Ocarina of Time en récompense. En le récupérant, votre barre de vie augmente d’un cœur. Allez ensuite dans le faisceau de lumière pour sortir du donjon de l’Arbre mojo et découvrir une longue discussion sur le destin de Link.