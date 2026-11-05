L'aventure de Link à travers le temps redémarre en 2026 avec le remake de Zelda Ocarina of Time. Voici nos 5 conseils pour bien débuter sur Nintendo Switch 2.

Si vous voulez bien débuter dans Zelda Ocarina of Time, le remake sur Nintendo Switch 2, il y a quelques astuces à connaître. Quêtes annexes, rubis, exploration... Nous avons 5 conseils pour aider à vivre votre aventure à fond. Grâce à cela, vous ne passerez pas à côté des moments-clés de l'aventure et ne manquerez jamais de rien.

Parlez aux PNJ, ils ont plein de conseils pour Zelda Ocarina of Time Remake

Le premier conseil qu'on peut vous donner dans Zelda Ocarina of Time Remake, c'est de parler aux PNJ. Dans la plupart des cas, ils ont des choses intéressantes à vous rapporter sur le monde d'Hyrule, voire des indices sur votre quête en cours. Et cela, vous le constaterez dès la forêt Kokiri, en cherchant l'épée. Ensuite, où que vous alliez et quoi que vous fassiez, ils pourraient bien vous aider à aller au bout de votre mission avec simplement quelques mots.

D'ailleurs, n'oubliez pas que Navi est également là pour vous guider dans Zelda Ocarina of Time. D'une simple pression de la flèche droite sur votre Nintendo Switch 2, elle vous rappelle où vous en êtes dans l'aventure et ce que vous avez à faire sur le moment T. Si, en plus, vous ciblez un ennemi, alors elle vous parle de lui et vous donne un conseil pour le battre ou au moins résister face à lui.

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Ne négligez pas les quêtes annexes, elles sont essentielles

Zelda Ocarina of Time remake garde la philosophie du jeu d'origine. 28 ans après, les quêtes annexes ont toujours autant d'importance sur Nintendo Switch 2. Qu'il s'agisse de retrouver des poules, un chien perdu ou de trouver comment aller parler à un PNJ qui paraît inaccessible, vous obtiendrez une belle récompense. Ce peut aussi bien être un outil indispensable pour la suite de l'aventure qu'un précieux fragment de cœur. Alors vraiment, n'hésitez pas.

Économisez les rubis et agrandissez votre bourse dans Zelda Ocarina of Time Remake

Ponctuellement, vous aurez besoin de dépenser vos rubis dans Zelda Ocarina of Time Remake. Généralement, cela concerne un achat d'outil ou de service essentiel pour la suite. Là aussi, dès le début de l'aventure, vous devez sortir 40 rubis de votre bourse pour vous procurer le bouclier mojo. Par la suite, vous aurez besoin d'argent pour participer à des mini-jeux sur lesquels vous ne pouvez pas faire l'impasse pour progresser, ou encore de payer les Grandes Fées pour obtenir un pouvoir ou augmenter votre vie. Il est donc primordial de faire des économies.

Les rubis sont donc plus importants qu'il y paraît dans Zelda Ocarina of Time. Il ne faut donc pas hésiter à couper les hautes herbes, briser quelques cailloux ou pots en terre pour en trouver. Où que vous passiez, gardez en tête que votre bourse doit être un minimum remplie au cas où vous auriez besoin de faire un achat soudain. On en revient d'ailleurs à l'idée de remplir les quêtes annexes, car elles vont vous aider sur ce point également. On pense surtout à celles des Skulltulas d'or, qui permet d'obtenir une bourse pouvant contenir davantage de rubis.

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Prenez le temps d'explorer Hyrule dans le remake d'OoT

Nous le disions dans notre test, Zelda Ocarina of Time est un remake vraiment sublime qui laisse place à la contemplation. Alors prenez le temps de vous balader sans toujours courir après les objectifs. Certes, le jeu déborde de tâches annexes en parallèle de l'aventure principale, mais il a aussi un tas de secrets cachés (qui peuvent d'ailleurs se transformer en quêtes secondaires !).

On ne peut que vous conseiller de vous offrir quelques promenades en Hyrule. Que vous soyez dans la plaine, une zone alentours ou même un donjon, qui sait ce que vous pourriez trouver ? Il y a bien sûr les Skulltulas d'or, mais aussi des entrées secrètes ou même les pensées des fées, cette nouveauté de Zelda Ocarina of Time Remake pour vous soigner ou vous offrir un autre cadeau. Ce serait donc dommage de passer à côté.

Vos outils pour gagner du temps dans le remake de Zelda Ocarina of Time

Cela va paraître un peu contradictoire avec ce que notre conseil précédent, et pourtant. Même si l'exploration est agréable dans Zelda Ocarina of Time Remake, on a aussi envie de remplir nos objectifs rapidement quelques fois. Il faut donc trouver le bon équilibre entre les moments où on a la curiosité de chercher des secrets cachés et ceux où on veut faire avancer une tâche quelconque.

Bien que Zelda Ocarina of Time Remake soit déjà beaucoup plus fluide que l'épisode originale et sa refonte sur Nintendo 3DS, parfois il faut penser à faire certaines manipulations pour aller plus vite. Typiquement, pensez aux mélodies à l'ocarina pour vous téléporter à un endroit plutôt que de retraverser la plaine d'Hyrule. N'oubliez pas non plus de monter Epona une fois que vous avez Link adulte. Enfin, on recommande fortement d'utiliser la masse au lieu des bombes pour briser les parois rocheuses, non seulement pour gagner un peu de temps mais aussi économiser des ressources. Maintenant, à vous de jouer !