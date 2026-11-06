Dans ce guide Zelda Ocarina of Time Remake, découvrez comment changer l'affichage de l'interface. En effet, la version Nintendo Switch 2 vous permet d'avoir un ATH plus sobre voir totalement inexistant, rappelant ce qui était proposé depuis Breath of The Wild. Si vous voulez vous immerger encore plus profondément en Hyrule, on vous explique tout.

Breath of the Wild a notamment su séduire par son affichage minimalisme. Le jeu de 2017 ne propose qu'une interface réduite au minimum pour ne pas vous surcharger d'information et vous ouvrir une véritable fenêtre sur le monde qui vous entour. Visiblement, les développeurs de Zelda Ocarina of Time Remake ont bien saisi l'intérêt pour ce genre d'option.

Ainsi, vous pouvez choisir d'enlever complètement l'ATH de Zelda Ocarina of Time pour jouer au remake à la façon d'un Breath of the Wild. Vous avez même un entre-deux si cela vous sécurise qu'il apparaisse au moins lorsque des interactions sont possibles. Voici comment changer l'affiche de l'interface dans OoT sur Nintendo Switch 2 :

Lancez votre partie de Zelda Ocarina of Time sur Nintendo Switch 2

Ouvrez le menu du jeu avec la touche +

avec la touche + Continuez dans l'onglet Système

Rendez-vous dans le menu Paramètres

Descendez jusqu'à l'option « Interface de jeu »

© AUR pour Gameblog

Maintenant que vous êtes dans les paramètres d'interface de Zelda Ocarina of Time Remake, vous avez le choix entre trois options différentes qui vont changer votre ATH :

Normal : affichage exhaustif

: affichage exhaustif Pro : affichage épuré

: affichage épuré Maître : affichage sans information

Il ne tient maintenant plus qu'à vous de changer l'affiche de l'interface à votre convenance dans Zelda Ocarina of Time Remake. Pour notre part, on a tendance à préférer le mode « Normal » dans les donjons afin de garder un œil sur notre barre de vie notamment. En revanche, pour ce qui est de l'exploration en monde ouvert, on a un faible pour le mode « Maître » qui nous laisse profiter pleinement des paysages.