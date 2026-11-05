Parcourir la plaine d'Hyrule à cheval a quand même une toute autre ampleur qu'à pied. Justement, on vous explique comment faire pour débloquer Epona dans Zelda Ocarina of Time, le remake sur Nintendo Switch 2. Dans ce guide pas à pas, on vous entraîne à travers le temps au Ranch Lon Lon pour adopter la célèbre jument de Link.

Apprivoiser Epona au Ranch Lon Lon dans le remake d'Ocarina of Time

Après avoir terminé le donjon Arbre mojo, vous faites enfin vos premiers pas en Hyrule. Vous pouvez alors vous balader dans la plaine et découvrir les environs, notamment le Ranch Lon Lon qui fournit le royaume en lait. Cependant, vous n'y trouverez pas grand-chose si vous y aller pour votre première sortie de la forêt Kokiri. Il faudra être un peu patient pour rencontrer Epona dans Zelda Ocarina of Time Remake.

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Et pour cause, le patron du Ranch Lon Lon et sa fille son en pleine livraison au château d'Hyrule. Vous devez donc commencer par vous y rendre et aller jusqu'à la rencontre avec la Princesse Zelda. Après cela, vous êtes de nouveau libre pour vous balader dans la région. Avant de vous rendre vers le Village Cocorico, faites un tour pendant la journée au Ranch Lon Lon. Cette fois, vous allez pouvoir vous lier avec la jument Epona.

Le Ranch Lon Lon dispose d'un grand enclos pour ses chevaux. Entrez à l'intérieur pour entendre la jeune Malon chantonner un air à l'intention d'une petite pouliche. Vous l'aurez deviné, il s'agit d'Epona, la monture légendaire de Link. Seulement, elle est encore craintive. Parlez avec Malon et montrez-lui votre ocarina pour qu'elle vous enseigne le Chant d'Epona. Ainsi, vous apprivoisez la future jument et la jeune fille envisage de vous la donner un jour, quand vous serez assez grand pour la monter.



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Comment débloquer Épona avec Link adulte dans Zelda Ocarina of Time ?

Le concept de Zelda Ocarina of Time Remake reposant, comme à l'origine, sur l'alternance entre deux époques, ce n'est donc qu'une fois que vous pouvez faire grandir Link qu'Epona peut être débloquée comme monture. Vous devez donc continuer l'aventure et réussir plusieurs étapes au préalable. Revenez au Ranch Lon Lon après ces donjons :

Arbre mojo

Caverne Dodongo

Grand Jabu Jabu

Quand tu as fait les trois premiers donjons de Zelda Ocarina of Time Remake, rendez-vous au Temple du Temps à l'Est de la Citadelle d'Hyrule. En suivant l'histoire, c'est là que tu obtiens l'épée de légende (la Master sword) et que tu peux devenir adulte en la retirant de son socle.

Sous la forme de Link adulte, une nouvelle temporalité s'ouvre dans Zelda Ocarina of Time. Ainsi, vous allez voir que les choses ont beaucoup changé au Ranch Lon Lon. Une fois sur place, vous constatez déjà que le nom a changé. La raison est qu'Ingo, le palefrenier, est devenu le maître des lieux. C'est d'ailleurs à lui que vous devez parler pour retrouver Epona.

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En effet, Ingo vous propose une course de cheval dans son ranch. À vous de choisir votre monture, alors sortez votre ocarina afin de jouer le Chant d'Epona et ainsi d'attirer la jument à vous. Il ne vous reste plus qu'à remporter deux courses d'affilée pour qu'Ingo accepte de vous donner l'animal… avant de changer d'avis. Il vous bloque alors le passage, mais vous pouvez vous enfuir en sautant simplement la clôture.

Vous voilà à présent en compagnie d'Epona dans la plaine d'Hyrule. La jument est officiellement votre monture. À ce titre, vous pouvez l'appeler à vous quand vous le souhaitez en jouant son chant dans Zelda Ocarina of Time Remake. Cependant, notez qu'elle ne peut vous rejoindre que dans la plaine et qu'elle ne peut pas pénétrer dans les autres zones du jeu.