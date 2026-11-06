Croyez-nous, l'aventure de Link au Mont Péril nécessite une protection à la hauteur des flammes. Notre guide Zelda Ocarina of Time Remake est justement là pour vous aider à trouver le bouclier d'Hylia, celui en métal emblématique de la licence. Vous avez le choix entre l'acheter à la citadelle d'Hyrule ou le déterrer au cimetière du village Cocorico.

Acheter le bouclier d'Hylia à la citadelle d'Hyrule dans Zelda Ocarina of Time Remake

La manière la plus simple d'obtenir le bouclier d'Hylia est de l'acheter. Ça tombe bien, il est en vente au bazar de la Citadelle d'Hyrule. Vous pouvez vous le procurer pour 80 rubis. C'est une coquette somme en début d'aventure, cela dit vous pouvez obtenir une petite remise grâce à une mission de Zelda Ocarina of Time Remake .

En effet, si vous apportez le masque de Keaton au garde du village Cocorico, celui qui se tient au portail menant au Mont Péril, il voudra vous remercier. Étant un bon ami du vendeur du bazar de la Citadelle d'Hyrule, il vous permet de profiter d'une réduction pour acheter le bouclier d'Hylia un peu moins cher dans Zelda Ocarina of Time Remake.

Même s'il n'est pas commode, le vendeur peut vous faire une remise. © AUR pour Gameblog

Trouver le bouclier d'Hylia au cimetière de Cocorico dans le remake d'OoT

La deuxième façon d'obtenir le bouclier d'Hylia est taillée pour le Héros du temps de Zelda Ocarina of Time Remake (et plus économique, puisqu'elle ne vous coûte rien). pour cause, vous devez vous aventurer de nuit dans le cimetière du Village Cocorico. Pour être sûr que c'est le bon moment de la journée, vous constaterez que l'enfant qui traîne dans les parages de jour n'est pas là et, surtout, qu'Igor le fossoyeur est de sortie.

Igor vous laisse fouiller le cimetière Cocorico sans problème. © AUR pour Gameblog

Dirigez-vous donc sur l'allée centrale de tombes. Pas l'une de celles sur le côté du cimetière donc. Saisissez la deuxième tombe en partant de la gauche par l'arrière. Faites la glisser en arrière pour révéler un trou. Laissez-vous ensuite tomber dedans. Vous tomberez sur un Effroi qui garde un coffre. Attention à cette ennemi zombiesque qui vous pétrifie du regard, mais vous pouvez le battre. Ensuite, vous obtiendrez le précieux bouclier d'Hylia de Zelda Ocarina of Time Remake dans le coffre. La Montagne de la mort n'attend que vous à présent !