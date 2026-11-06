Réussissez la quête des 7 cocottes perdues au Village Cocorico dans Zelda Ocarina of Time Remake avec notre guide qui vous donne toutes les localisations pour gagner la récompense.

La quête des cocottes perdues au Village Cocorico est de retour dans Zelda Ocarina of Time Remake. Mais pas de panique, nous avons le guide qu'il vous faut pour les trouver facilement dans la version Nintendo Switch 2. Découvrez avec nous chaque localisation, même les plus cachées, pour obtenir un cadeau très utile pour l'aventure.

La chasse aux cocottes de Cocorico dans Zelda Ocarina of Time Remake

Après le donjon de l'Arbre mojo et votre première rencontre avec la princesse Zelda, l'aventure vous poussez jusqu'au Village Cocorico. C'est là que se trouve l'une des quêtes les plus emblématiques d'Ocarina of Time. Forcément, le remake ne pouvez pas faire l'impasse sur une mission aussi atypique que mémorable. Surtout qu'il y a une récompense à la clé.

Pour relever cette mission digne du Héros du temps, rendez-vous au Village Cocorico. À l'aide de la mini-map, trouvez le poulailler au sud-est. À votre grande surprise, il est totalement vide. La jeune fille aux cocottes juste à côté vous explique que ses 7 poules se sont enfuies. Elle vous demande alors de les retrouver avec la promesse d'un cadeau à la clé. Ce guide Zelda Ocarina of Time Remake vous donne justement la localisation des 7 cocottes perdues.

Notez que le numéro que nous donnons à chacune des 7 cocottes de Cocorico est purement indicatif. Il n'y a pas vraiment d'ordre pour les retrouver dans Zelda Ocarina of Time Remake. Vous devrez seulement tenir une poule pour planer afin d'en trouver certaines. Enfin, chaque volatile trouvé doit être reposé dans le poulailler de Cocorico pour boucler la quête.

© AUR pour Gameblog

Cocotte n°1, sur le chantier de Cocorico

À peine la quête de la jeune fille aux cocottes acceptée, vous n'avez qu'à vous retourner pour trouver votre première volaille. En effet, vous trouverez une des fugitives au milieu du chantier du Village Cocorico, toujours en cours dans Zelda Ocarina of Time Remake.

© AUR pour Gameblog

Cocotte n°2, cachée dans une caisse même dans Zelda Ocarina of Time Remake

Certaines cocottes de Cocorico peuvent être bien cachées. C'est le cas de celle enfermée dans une caisse près d'une maison en face de l'entrée du village. Pour la libérer dans Zelda Ocarina of Time Remake, il vous suffit de faire une roulade contre la caisse pour qu'elle se brise et laisse échapper le volatile.



© AUR pour Gameblog

Cocotte n°3, envolez-vous vers le tas de briques à Cocorico

Non loin du chantier du Village Cocorico, vous devriez repérer un gros tas de briques. Une cocotte perdue est justement juchée dessus. Mais alors comment la faire descendre de là ? Prenez une des poules déjà trouvées, puis prenez de la hauteur un plus au sud du village. De là, vous pourrez sauter dans le vide et vous laisser planer jusqu'aux matériaux. Vous n'avez alors plus qu'à lancez les deux volatiles à terre pour ensuite les ramener au poulailler de Zelda Ocarina of Time Remake.

© AUR pour Gameblog

Cocotte n°4, tout près du poste de guet

Au nord du village Cocorico, non loin du portail menant vers le Mont Péril, vous verrez une nouvelle cocotte perdue. Le plus simple pour la trouver est de repérer la tour de guet au loin et de vous rendre au pied. Ensuite, rendez la volaille à sa propriétaire dans Zelda Ocarina of Time Remake.

© AUR pour Gameblog

Cocotte n°5, à l'entrée du Village Cocorico dans Zelda Ocarina of Time Remake

On aurait pu commencer par là finalement ! Une cocotte de Cocorico vous attend tout de suite à l'entrée du village. Tant que vous l'avez sous la main, utilisez-la pour aller chercher les suivantes. On vous explique comment juste après dans ce guide Zelda Ocarina of Time Remake.

© AUR pour Gameblog

Cocotte n°6, passez la palissade près du moulin de Cocorico

Celle-la, elle vous aura peut-être donné du fil à retordre dans Zelda Ocarina of Time Remake. En visitant le village, vous aurez peut-être remarqué cette cocotte qui se balade derrière une palissade près du moulin. La question c'est : comment faire pour passer de l'autre côté ? Comme pour les briques, prenez une autre poule dans vos mains pour laisser planer en prenant votre envol de loin. Après cela, contournez le lieu par la pente pour jeter les 2 volatiles au-dessus de la clôture et ainsi pouvoir les ramener au poulailler.



© AUR pour Gameblog

Cocotte n°7, au pied du moulin de Cocorico dans Zelda Ocarina of Time Remake

La dernière cocotte perdue de Cocorico se cache au pied du moulin. Pensez à monter la trouver avant de sauter vous aussi par-dessus la clôture après les poules précédentes. Il ne vous reste plus qu'à ramener cette fuyarde au poulailler pour terminer la quête de la jeune fille aux cocottes dans Zelda Ocarina of Time Remake sur Nintendo Switch 2.

© AUR pour Gameblog

Qu'est-ce qu'on gagne en attrapant les 7 cocottes de Cocorico ?

Maintenant que vous avez ramené les 7 cocottes dans le poulailler du village de Cocorico, leur propriétaire a une récompense pour vous. Allez lui parler pour qu'elle vous offre un flacon vide. Ça peut n'avoir l'air de rien comme ça, mais c'est en fait un outil très utile dans Zelda Ocarina of Time Remake. Vous allez pouvoir y stocker, au choix, des potions, du lait, un insecte, un poisson ou, plus intéressant encore, une fée.