Débutez comme il faut l'aventure Zelda Ocarina of Time sur Nintendo Switch 2 en allant trouver l'épée et le bouclier Kokiri, indispensables pour que Mido vous laisse partir à la recherche de Saria.

Votre aventure commence dans la forêt alors que vous devez rendre visite au vénérable Arbre mojo. Sauf que le grand Mido refuse de vous laissez passer. Avec notre guide Zelda Ocarina of Time Remake, découvrez où et comment obtenir l'épée kokiri et le bouclier mojo indispensable pour mener à bien votre quête. Il y a bien des villageois prêts à vous donner quelques indices lorsque vous allez leur parler. Mais on a la soluce complète pour vous sur Nintendo Switch 2.

Commençons par l'épée kokiri, objet soigneusement caché dans le village de la forêt. Elle est d'autant mieux gardée qu'elle ne se trouve pas tout à fait au même endroit que dans le Zelda Ocarina of Time originel. Dans cette version Nintendo Switch 2, rendez-vous sur le champ d'entraînement et repérez le trou dans la paroi rocheuse, au niveau du sol. Il y a même un panneau à côté pour vous aider à repérer cette entrée.

© AUR pour Gameblog

En entrant dans ce trou, vous découvrez un passage secret de Zelda Ocarina of Time. De là, continuez votre chemin en évitant le gros rocher prêt à vous écraser. Contournez ensuite les parois tout en pensant à escalader quand vous le pouvez. Ce faisant, vous allez tomber sur un coffre orné du symbole d'Hyrule. C'est dedans que vous trouverez l'épée kokiri, premier équipement indispensable pour aller voir le vénérable arbre mojo.



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Où acheter le bouclier mojo de Zelda Ocarina of Time ?

Pour compléter votre attirail, Mido attend que vous veniez également équipé avec un accessoire pour vous protéger. Il se trouve que le bouclier mojo de Zelda Ocarina of Time est bien plus simple à obtenir que l'épée kokiri. Et pour cause, il vous suffit de l'acheter.

Accumulez 40 rubis en fouillant le village, notamment en taillant les herbes et en brisant les cailloux. Quand vous avez la somme, rendez-vous à la boutique du village Kokiri dans Zelda Ocarina of Time Remake pour procéder à votre achat :

Localisation du bouclier mojo : boutique de la forêt Kokiri

: boutique de la forêt Kokiri Prix à l'achat : 40 rubis

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Maintenant que vous avez l'épée kokiri et le bouclier mojo, vous pouvez retourner voir Mido sur le chemin vers le vénérable Arbre mojo. Avec cet équipement, vous êtes paré pour traverser le donjon du vénérable Arbre mojo dans Zelda Ocarina of Time Remake.