La quête de Link se poursuit au sortir du donjon de l'Arbre mojo. Notre guide Zelda Ocarina of Time Remake vous aide à entrer dans le château d'Hyrule pour aller à la rencontre de la Princesse. Découvrez avec nous comment passer outre l'interdiction du garde à l'entrer et tromper la vigilance de ses collègues. D'autant plus que ce n'est pas la seule rencontre que vous vous apprêter à faire en chemin.

Trouvez les indices à la Citadelle d'Hyrule dans Zelda Ocarina of Time

Après avoir triomphé du boss de l'Arbre mojo, le destin de Link commence à s'éclaircir. Pour la première fois de sa vie, le jeune garçon va quitter la forêt Kokiri. Et pour aller où ? L'apparition d'un grand oiseau, le fameux Kaepora Gaebora, vous aiguillera sur la suite de l'aventure Zelda Ocarina of Time sur Nintendo Switch 2.

Il se trouve que le destin de Link l'appelle au Château d'Hyrule. Commencez donc par traverser la plaine qui sépare la forêt des remparts. Vous pouvez prendre le temps d'explorer un peu les environs si vous le souhaitez. Entrez ensuite dans la Citadelle, sorte de bourg très vivant juste avant la résidence royale.

© AUR pour Gameblog

Dans Citadelle d'Hyrule, vous avez la possibilité de discuter avec tous les PNJ présent. Selon qu'il fasse jour ou nuit, ce ne sont pas les mêmes qui sont présents. Toujours est-il que vous pouvez obtenir des indices sur l'entrée du château. Vous commencez à comprendre que ce ne sera pas si simple d'y pénétrer. Mais un passage sur le chemin vous permettra d'y accéder en trompant la vigilance des gardes. Prenez donc la direction du palais.

Malon à la recherche de son père au château d'Hyrule

En empruntant le chemin au nord de la Citadelle, vous arrivez sur un chemin menant au château d'Hyrule. Avancez jusqu'à tomber sur une jeune fille assise à côté d'une roulotte. Il s'agit de Malon, la fille du gérant du Ranch Lon Lon. Elle vous explique que Malon, son père, a disparu et qu'il s'est certainement endormi quelque part. Puisque vous êtes le héros de Zelda Ocarina of Time, elle vous demande votre aide pour le retrouver et vous confie un œuf curieux. Continuez votre aventure, il va éclore après qu'un peu de temps s'est écoulé.

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Vous pouvez éventuellement continuer à monter la route pour vous adresser au garde du portail du Château d'Hyrule. Cependant, il vous refusera l'accès. Pour gagner du temps, poursuivez directement votre périple en passant par le chemin que vous voyez derrière Malon. Escaladez le lierre et suivez le chemin jusqu'à arriver dans un passage conduisant au jardin du palais de Zelda Ocarina of Time Remake.

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Comment s'infiltrer dans le château d'Hyrule dans Zelda Ocarina of Time Remake ?

Une fois au jardin, c'est là que l'infiltration vers le château d'Hyrule commence véritablement dans le remake de Zelda Ocarina of Time. Pour faire simple, vous allez devoir traverser plusieurs zones du jardin sans passer devant les gardes. S'ils vous aperçoivent, ils vous feront rebrousser chemin. Bien sûr, vous pourrez réessayer autant de fois que vous le souhaitez si vous échouez.

La première zone vous demande alors de serpenter dans le jardin du château d'Hyrule. Cachez-vous derrière les végétations ou marchez en hauteur pour éviter le gardes. Vous devez alors arriver tout à gauche du jardin, où vous pouvez escalader un mur. Éventuellement, juste avant faites une roulade contre l'arbre à droite de ce mur pour faire tomber une Skulltula d'or et récupérer son crâne à collectionner. Ensuite, montez.



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Là, vous arrivez dans la deuxième zone du jardin du château d'Hyrule. La grande porte est gardée par deux hommes en armure sur un petit pont. Forcément, ils ne vous laisseront pas passer non plus. À la place, plongez dans l'eau pour vous glisser sous le pont. Longer le cours jusqu'à contourner l'entrée du château de Zelda Ocarina of Time.

En remontant sur le bord, vous tombez sur un personnage assoupi, habillé en rouge et bleu. Comme vous vous en doutez, il s'agit de Talon, le père de Malon. Placez-vous à côté de lui et utilisez la cocotte qui a éclos de l'œuf curieux pour le réveiller. L'homme se réveille en panique et court rejoindre sa fille. Ce faisant, il débloque le passage pour accéder au château d'Hyrule dans Zelda Ocarina of Time.

En effet, maintenant vous pouvez pousser un bloc en contrebas, puis glissez le second par-dessus. Ensuite, montez dessus et sautez vers l'ouverture dans le mur du château d'Hyrule. Vous voilà enfin près à pénétrer dans l'enceinte. Échappez alors de nouveau à la vigilance des gardes à l'intérieur. Toutefois, attention à leurs déplacement pour ne pas être vu. Après cela, vous déboucherez enfin sur un nouveau petit jardin, celui où se trouve la Princesse de Zelda Ocarina of Time. Non seulement elle vous remet une lettre pour vous aider dans votre quête, mais elle vous apprend aussi la mélodie de sa Berceuse.