Retrouvez ici la soluce complète de Silent Hill Townfall, la solution de toutes les énigmes, des astuces et des guides pour ramasser tous les objets du jeu.

Silent Hill Townfall est enfin disponible depuis le 24 septembre 2026 sur PS5 et PC. Un survival horror atmosphérique qui regorge de puzzles et d'objets à trouver, sans oublier ses nombreuses fins. Voici donc quelques guides et soluces pour vous retrouver facilement dans les ruelles embrumées de St. Amelia. Vous retrouverez notamment de l'aide pour le cheminement de certains niveaux, ainsi que des astuces et soluces pour les énigmes, la liste complète de tous les Numéros de Téléphone ou encore l'emplacement de toutes les Cartes Postales Étranges…

Article en cours de rédaction...

Soluce complète de Silent Hill Townfall

Ici, vous trouverez le cheminement pour vous faciliter la vie, avec la liste des objets principaux à collecter pour les trophées dans la foulée. Cela ne concerne cependant que la première partie, pas le New Game Plus.

Les trophées et toutes les fins

Cheminement et soluce complète

Soluces pour toutes les énigmes

Avec toutes ses énigmes Silent Hill Townfall n'est pas toujours simple d'accès. Cet aspect puzzle est d'ailleurs parfaitement maitrisé et certaines demanderont vraiment de se creuser les méninges. Voici donc les guides et soluces pour les plus grandes énigmes du jeu.

Guides pour tous les objets à collectionner

Que ce soit pour un trophée ou non, le jeu regorge d'objets à trouver et collectionner. Voici donc la liste de tous les emplacements des Numéros de Téléphone, des Cartes Postales Étranges ou encore des Signaux CRTV du jeu, et plus encore.

« Appels compulsifs » Silent Hill Townfall : La liste de tous les numéros de téléphone

: La liste de tous les numéros de téléphone « Souvenirs Flous » : La liste de toutes les Cartes Postales Etranges et où les trouver

: La liste de toutes les Cartes Postales Etranges et où les trouver « Réception Parfaite » : la liste de tous les signaux CRTV et comment débloquer le trophée

Où acheter Silent Hill Townfall au meilleur prix ?