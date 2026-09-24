Voici la soluce complète de la seconde moitié de la partie 1 de Silent Hill Townfall avec le cheminement, l'emplacement de certains objets et tout ce qu'il faut pour avancer pas à pas.

Cette seconde moitié de la Partie 1 Arrivée de Silent Hill Townfall tourne principalement autour de l'énigme du dispensaire qui va vous demander d'explorer davantage St Amélia en retenant votre souffle. Vous trouverez ici le cheminement complet qui commence après avoir ouvert la glacière dans l'appartement de Zoé et se termine au début de la Partie 2.

Le dispensaire et l'énigme des balances de Silent Hill Townfall

Une fois la Glacière de Transport d'organes ouverte et la carte d'accès récupérée, scannez le nouveau signal avec votre CRTV. Il vous faut désormais vous rendre au dispensaire à l'autre bout de la ville. Sortez de l'appartement pour rejoindre la grande place centrale en prenant garde aux ennemis qui rôdent. Le dispensaire (numéro 6 sur votre carte) se trouve à l'ouest de la place, au bout d'une ruelle parallèle à la rue principale « Main Street ». Allez-y en évitant les monstres et ouvrez la porte avec la carte d'accès.

À l'intérieur, commencez par fouiller le cabinet du Dr Stevenson à droite dans le hall pour récupérer un Document dans le tiroir du bureau, ainsi que des soins dans une boîte médicale sur l'évier. Sortez de la pièce et prenez le couloir. Vous trouverez des bandages et une poche de perfusion vide dans le cabinet du Dr Harford et une solution intraveineuse dans l'armoire de celui du Dr Mc Millan. Entrez enfin dans le bureau de Zoé, la porte avec l'étrange substance au sol.

©Jeremy H. " KiKiToes " pour Gameblog

À l'intérieur, vous trouverez 3 balances, qui sont la clé de voûte d'une nouvelle grande énigme. Si vous voulez déjà tout savoir à son sujet, vous pouvez consulter directement notre guide de l'énigme des balances du dispensaire, sinon continuez ici pour vous préserver un peu de surprise. Fouillez donc la pièce pour récupérer un Document sur les cartons, puis jetez un œil au PC pour lire les mails et les ajouter à la collection de Documents eux aussi. Toutes ces nouvelles informations vous serviront pour la suite. Ces derniers vous indiquent en effet qu'un objet est à récupérer chez une certaine Jess et vous avez désormais son adresse. On vous informe également qu'un message vous attend sur le répondeur de l'accueil du dispensaire. Le code de la porte est écrit sur le post-it collé sur l'écran du PC. Avant de quitter la pièce, fouillez le bureau pour récupérer le Scalpel, essentiel pour la suite de Silent Hill Townfall.

Retournez maintenant dans le hall du bâtiment et ouvrez la porte de la réception du dispensaire avec le code 2896 trouvé sur le PC. À l'intérieur, vous trouverez un nouveau Document sur le bureau, récupérez-le puis interagissez avec le répondeur près du téléphone. Vous apprenez qu'un médicament est conservé à la Pharmacie (numéro 7 sur votre carte) de la rue principale, allez-y.

La Pharmacie de Silent Hill Townfall ©Jeremy H. " KiKiToes " pour Gameblog

La Pharmacie et le code du casier

Retournez donc sur la place principale et dirigez-vous vers la place centrale pour prendre ensuite à gauche sur « Main Street ». Faites évidemment attention aux ennemis. Dans cette rue, vous pourrez trouver des soins dans certaines vitrines que vous pouvez briser en frappant dessus, profitez-en. Allez ensuite vers la Pharmacie pour ouvrir la porte avec le Scalpel d'une manière déroutante.

Fouillez pour trouver un Document sur le comptoir, puis allez dans l'arrière-boutique. Ici, vous allez devoir ouvrir le casier couvert d'une étrange substance en entrant un code à 4 chiffres. Vous pouvez jeter un œil à notre guide pour trouver le code de la Pharmacie ou tenter de l'ouvrir vous-même. Utilisez la radio sur le bureau pour décrypter votre première onde CRTV en accomplissant un petit mini-jeu. Résolvez ensuite l'énigme et ouvrez le casier pour récupérer le « Message au sujet d'une erreur de dosage ».

LA première onde CRTV a décrypter de Silent Hill Townfall ©Jeremy H. " KiKiToes " pour Gameblog

Chez Jess

Le paquet en main, il est temps de vous rendre chez la fameuse Jess. Quittez donc la Pharmacie et retournez sur la place principale, puis partez vers le nord (par rapport à la carte) pour tomber sur une porte à ouvrir avec le Scalpel, similaire à celle de la Pharmacie. Ouvrez-la pour entrer dans les jardins. Longez immédiatement les palissades sur la gauche du parc jusqu'à trouver une ouverture vers un jardin. Fouillez le coin pour trouver la Carte Postale Étrange 2, vous pouvez aussi débloquer un raccourci pour la place centrale en déverrouillant le portillon blanc. Revenez sur vos pas et dirigez-vous maintenant vers le passage au nord-ouest.

Suivez la longue allée jusqu'au bout. Vous pouvez récupérer des bandages dans un cabanon de jardin en ouvrant le premier portillon sur la droite. Continuez votre chemin en entrant dans le second jardin tout au fond de l'allée et en vous faufilant dans le petit passage entre le cabanon et la palissade. Rejoignez ensuite la grande route en suivant le chemin sur la droite. Avant de continuer ici, foncez dans le cul-de-sac à gauche pour récupérer la Carte Postale Étrange 3 collée sur le mur.

©Jeremy H. " KiKiToes " pour Gameblog

Faites ensuite demi-tour jusqu'à atteindre la Boucherie (numéro 14 sur votre carte) et passez par la petite ruelle en faisant attention aux monstres qui traînent dans le coin. Je vous conseille d'ailleurs de tuer celui qui se trouve sur « Farrow Street » pour éviter d'y être confronté juste après. Une fois à l'arrière de la Boucherie, vous trouverez une Planche au fond de l'allée. Faites attention au monstre qui rôde dans la rue et faufilez-vous jusqu'à la porte arrière de la maison de Jess. Vous pourrez aussi débloquer un raccourci en déverrouillant le portillon juste à côté.

Évidemment, rien n'est simple, vous ramasserez un Document sur la porte de Jess vous indiquant que la clé de sa maison est chez le voisin au numéro 16, c'est le bâtiment en face de la maison. Retournez donc dans la rue principale et rendez-vous au numéro 16. Montez à l'appartement 1 / 2 au premier étage et fouillez déjà l'étage du bâtiment pour récupérer des bandages dans la salle de bain, mais aussi un Document dans la chambre et une Carte Postale Etrange 4 dans la chambre d'enfant au sol. La clé de la maison de Jess est quant à elle sur la table du salon.

L'emplacement des clé de chez Jess dans Silent Hill Townfall ©Jeremy H. " KiKiToes " pour Gameblog

Avant de retourner chez Jess, fouillez donc l'appartement au rez-de-chaussée. Vous trouverez une trousse de soins dans l'armoire de la salle de bain. Un Coffre Bleu se trouve sur la table basse du salon mais vous ne pouvez pas encore l'ouvrir. La clé de la boîte se trouve en effet chez Jess, il faudra donc repasser.

Sortez donc du bâtiment et retournez chez Jess en face de la rue. Récupérez un Document dans la cuisine sur la droite directement en entrant et récupérez la Petite Clé de Casier pour le Coffre Bleu qui se trouve dans le tiroir du meuble juste à côté. Ramassez ensuite un autre Document sur la table du salon avant de continuer votre exploration dans la salle de bain pour ramasser des objets de soin. Passez enfin dans la chambre pour ramasser un Stéthoscope cassé sur le lit, un objet clé. Sortez maintenant de la maison et faites attention aux monstres. Retournez donc dans l'appartement au numéro 16 pour ouvrir le Coffre Bleu que vous avez croisé. Pour rappel, il est dans le salon de l'appartement du rez-de-chaussée.

©Jeremy H. " KiKiToes " pour Gameblog

Retour au Dispensaire et résolution de l'énigme des balances de Silent Hill Townfall

Pour la suite, il faut retourner au dispensaire en déverrouillant le portail sur le Parking de Farrow Street et en traversant le parc. Vous croiserez quelques bestioles supplémentaires sur la route, prenez garde. De retour dans le dispensaire, retournez dans le bureau de Zoé. Il est temps de mettre un terme au puzzle des balances, vous avez désormais tout ce qu'il faut pour résoudre le problème. Vous pouvez consulter notre guide de l'énigme des balances du dispensaire ou trouver la solution par vous-même. Une fois réussie, cela déclenche une cinématique, vous voilà arrivé à la Partie 2 de Silent Hill Townfall.