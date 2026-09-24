Soluce complète de la Partie 1 de Silent Hill Townfall : guide des énigmes, emplacement des collectables et cheminement du début du jeu jusqu'à l'enigme de la Glacière.

Silent Hill Townfall n'est pas une promenade de santé, voici donc une soluce pas à pas pour vous y retrouver, récupérer les collectibles comme les Documents, les Numéros de Téléphone ou encore les Cartes Postales Étranges. L'occasion également d'avoir un petit coup de main pour les énigmes et prévenir des affrontements. Voici la soluce complète de la première moitié de la partie 1 : Arrivée, qui couvre le début du jeu jusqu'à la maison de Zoé et le puzzle de la glacière de transport d'organe.

NOTE : il se peut qu'il manque encore quelques objets de collection à trouver à l'heure où ces lignes sont écrites, la soluce sera mise à jour dès que possible. Vous serez prévenu de sa mise à jour définitive.

Du réveil jusqu'à St Amélia, le début de Silent Hill Townfall

À votre réveil, suivez le chemin pour remonter sur les quais par les escaliers, puis continuez droit devant vous dans la brume. Arrivé devant le portail fermé, prenez les escaliers sur la gauche, puis montez l'échelle un peu plus loin sur l'embarcadère. Continuez ensuite votre chemin en filant droit jusqu'au panneau de St Amelia, ce qui déclenchera une cinématique.

Avant de continuer, faites un petit détour à gauche en inspectant la porte du petit bâtiment et ainsi récupérer un Document. Reprenez ensuite votre chemin en suivant la route qui longe la côte jusqu'au bout. Lorsque le ciel se sera embrasé d'une lueur rouge, empruntez le chemin à droite et allez inspecter la grille fermée, puis suivez le chemin sur la droite en le suivant bien tout du long. Vous déboucherez au bout de la rue marchande, inspectez le panneau avant de suivre la rue pavée jusqu'à la brume rougeâtre. Traversez-la.

En direction de la grande place de St Amélia ©Jeremy H. " KiKiToes " pour Gameblog

Une fois sur la place, vous débloquez la carte des lieux, inspectez donc les alentours proches si vous le souhaitez. N'avancez pas plus pour le moment et rendez-vous à la cabine téléphonique pour répondre à l'appel. Vous débloquerez ainsi vos premiers Numéros de Téléphone : 100, 010 et 900. Appelez-les tous pour le trophée ; ne composez le 100 qu'en dernier. Profitez-en pour appeler le 496 0496, obtenu sur la carte de la ville. Vous pouvez également appeler d'autres numéros pour le trophée si vous le souhaitez, ou patienter pour ne pas vous gâcher la surprise. Une fois vos appels passés, sortez de la cabine pour lancer une cinématique.

La fameuse cabine téléphonique ©Jeremy H. " KiKiToes " pour Gameblog

L'Autre Monde de Silent Hill Townfall et la Chambre 204

Vous voilà dans une partie de l'Autre Monde ; ici, c'est une très longue ligne droite et il n'y a rien de particulier. Suivez les couloirs jusqu'à la salle rouge et prenez le conduit caché sur la droite. Inspectez le cadavre dans le renfoncement à gauche de la pièce inondée, puis suivez le chemin sur la droite. Traversez les couloirs et faufilez-vous dans le renfoncement puis avancez jusqu'à l'échelle et grimpez-la. Courez ensuite jusqu'à la fameuse chambre 204.

Dans cette chambre, vous devrez résoudre un premier puzzle où vous devrez résoudre l'énigme de la serrure à anneaux pour ouvrir la porte de la salle de bain. Si vous voulez savoir précisément comment trouver la solution, consultez notre guide de l'énigme de la chambre 204. À l'intérieur de la salle de bain, vous trouverez un Document, ainsi qu'une clé pour sortir. Ramassez tout et retournez à la porte d'entrée pour sortir.

Vous revoilà une dernière fois dans l'Autre Monde. Foncez droit devant vous jusqu'à l'ascenseur et activez-le. Attendez qu'il arrive puis engouffrez-vous dedans pour choisir de monter à l'étage. Vous déboulez alors dans l'hôtel de la place de St Amelia. Avant de sortir, fouillez la zone pour trouver un Document avec un nouveau Numéro de Téléphone, le 496 0244. Sortez ensuite par la porte d'entrée dans le hall pour continuer.

La première énigme du jeu dans la chambre 204 ©Jeremy H. " KiKiToes " pour Gameblog

Guide de chez Zoé et la Glacière de transport d'organes

De retour sur la place, il faut vous rendre chez Zoé. Avant ça, passez donc à la cabine téléphonique pour appeler le nouveau Numéro de Téléphone de l'Hôtel. Partez ensuite par la route de gauche pour continuer. Fouillez la rue si le cœur vous en dit, puis dirigez-vous dans la ruelle qui se trouve à gauche de l'Antiquaire. Au fond du cul-de-sac vous trouverez l'appartement de Zoé.

Entrez dans l'appartement et commencez par écouter le message sur le répondeur. Allez ensuite dans la cuisine pour découvrir votre prochain puzzle, l'énigme de la glacière de transport d'organes. Vous allez devoir l'ouvrir en trouvant au préalable deux codes. Il n'est pas possible de couper court au puzzle puisqu'il faudra au moins faire les étapes censées vous donner de quoi trouver les codes. Vous pouvez consulter notre soluce complète pour trouver les codes de la glacière de l'appartement de Zoé pour vous aiguiller de A à Z, ou continuez ici si vous voulez le cheminement sans vous gâcher le puzzle.

L'énigme de la glacière dans Silent Hill Townfall ©Jeremy H. " KiKiToes " pour Gameblog

Commencez donc par fouiller l'appartement, notamment les meubles de la cuisine pour ramasser une lampe de poche. Allez ensuite dans le salon pour trouver un Document sur la table, puis montez à l'étage. Vous trouverez des bandages dans la salle de bain du palier, puis rendez-vous dans la chambre au fond du couloir à gauche pour trouver des piles dans le petit meuble. Combinez-les avec la lampe de poche pour pouvoir avoir de la lumière. Fouillez ensuite la chambre de Zoé et allez dans la salle de bain privée de la chambre pour ramasser la Carte d'organe à transplanter.

©Jeremy H. " KiKiToes " pour Gameblog

Redescendez ensuite dans le hall et allez dans le cellier sous l'escalier et allumez la lampe de poche pour enfin y voir dans le noir. Ramassez le Document, inspectez les lieux et quittez le domicile de Zoé en direction de la rue principale pour rejoindre le magasin en face de l'appartement et déclencher une cinématique.

Vous rencontrerez votre premier ennemi qui garde la porte arrière du magasin dans lequel vous devez entrer. Avant d'aller le voir, partez à droite et dirigez-vous vers le magasin de location de cassettes tout au fond du cul-de-sac. Fouillez la zone pour trouver la Carte Postale Étrange 1. Revenez ensuite sur vos pas jusqu'à l'endroit où s'est lancée la cinématique, puis dirigez-vous vers la terrasse du restaurant. Il faut vous faufiler derrière le monstre pour pouvoir entrer dans le magasin par la porte de secours. Aidez-vous du CRTV pour voir la silhouette et avancer tranquillement.

LE CRTV de Silent Hill Townfall en action ©Jeremy H. " KiKiToes " pour Gameblog

Une fois dans le magasin, fouillez les lieux pour trouver une Planche sur le comptoir, ainsi que la Carte d'électricité prépayée dans la caisse enregistreuse. Récupérez également un Document sur le comptoir avant de partir en déverrouillant la porte principale. Attention, le monstre a bougé et vous attend pile devant la ruelle pour retourner chez Zoé, le combat est presque inévitable. Débarrassez-vous du monstre, et retournez à l'appartement pour rétablir le courant en allant au compteur sous les escaliers, puis allez consulter les mails, qui comptent comme des Documents, sur le PC dans le salon. Allez ensuite ouvrir la glacière de transport d'organes pour terminer la zone. Vous pouvez vous aider de notre guide de l'énigme de chez Zoé si vous bloquez. Une fois la glacière ouverte et la carte récupérée, scannez le nouveau signal avec votre CRTV et sortez de l'appartement en direction du dispensaire.