Où trouver les codes de la Glacière de transport d'organes dans Silent Hill Townfall ? Comment résoudre l'énigme de l'appartement de Zoé ? Notre guide complet.

C'est l'une des premières grosses énigmes de Silent Hill Townfall, la Glacière de transport d'organes est au centre de toute l'attention dans l'appartement de Zoé. Pour l'ouvrir, il vous faut trouver deux codes afin de faire sauter les verrous. Manque de bol, vous ne pouvez pas simplement entrer les codes, il faut obligatoirement faire quelques étapes pour que Simon soit en mesure de les trouver, voici la soluce complète.

Guide rapide pour trouver les codes de la glacière dans Silent Hill Townfall

Récupérez la Carte d'organe à transplanter dans la salle de bain de la chambre de Zoé

Récupérer la Lampe dans la cuisine

Ramassez les piles dans la chambre d'amis à l'étage et combinez-les avec la lampe

Ramassez les documents dans le cellier sous l'escalier

Allez récupérer la Carte d'électricité prépayée dans le magasin de journaux en face de l'appartement de Zoé

Rétablissez le courant sur le compteur sous l'escalier de l'appartement : insérer la carte > Crédits > Bouton B > Interrupteur

Lisez le mail « Pour le Chirurgien EN_+P04OSTE » sur le PC du salon

Trouvez le code via la Carte l'organe à Transplanter

Les codes de la Glacière de transport d'organe sont (de gauche à droite) : 956 133

©Jérémy H " KiKiToes " pour Gameblog

Récupérer la Carte d'Organe à Transplanter et la Lampe de Poche

Première chose, vous allez devoir rétablir le courant pour consulter le PC du salon, et mettre la main sur la Carte d'organe à transplanter. Fouillez donc la cuisine pour trouver une lampe de poche puis montez à l'étage et allez dans la chambre au fond du couloir à gauche. Récupérez les piles dans le meuble et combinez-les à la lampe pour qu'elle fonctionne. Allez ensuite dans la chambre de Zoé à l'autre bout du palier et allez fouiller sa salle de bain personnelle pour ramasser la Carte d'organe à transplanter.

Descendez enfin dans le hall et allez sous l'escalier. Récupérez les documents. Ces derniers vous apprennent que le compteur ne fonctionne qu'avec des cartes d'électricité prépayées et évidemment, il n'y a plus de solde. Heureusement, il est aussi dit que ces cartes se vendent chez n'importe quel marchand de journaux, comme celui qui se trouve en face de l'appartement de Zoé.

Emplacement de la Carte d'organe à transplanter de Silent Hill Townfall ©Jérémy H " KiKiToes " pour Gameblog

Rétablir le courant de l'appartement de Zoé

Quittez la maison en direction du magasin, qui sera évidemment fermé. Il faudra se faufiler par la rue de derrière en passant par la gauche, faites attention au monstre qui rôde. Une fois dans le magasin, la carte se trouve dans la Caisse enregistreuse sur le comptoir. Récupérez-la et retournez à l'appartement de Zoé en faisant attention au monstre qui traine.

Une fois devant le compteur sous l'escalier, il faudra suivre les instructions du document étape par étape. L'énigme est facile, mais elle sert de mise en bouche à des puzzles plus complexes pour la suite du jeu qui repose sur les mêmes mécaniques : lire les documents > prendre les informations > faire des manipulations.

Insérez la carte dans la fente

Faites défiler le menu jusqu'à Crédits en activant le bouton A

Créditez de l'argent en appuyant ensuite sur le bouton B

Enclenchez ensuite le courant.

©Jérémy H " KiKiToes " pour Gameblog

Lire les mails pour pouvoir entrer les codes de la glacière de transport d'organes

Une fois le courant rétabli, direction le PC de bureau dans le salon. Lisez le mail « Pour le Chirurgien EN_+P04OSTE », c'est ce dernier qui vous donnera les informations utiles pour trouver le code de la Glacière. À partir de là, vous pouvez directement rentrer la bonne combinaison si vous ne voulez pas vous triturer les méninges.

On vous dit que les bons codes ne sont en réalité que les trois premiers et les trois derniers chiffres du N°ET correspondant. Ce numéro, vous le trouverez sur la Carte d'organe à transplanter récupérée dans la salle de bain. Le bon numéro est le : 956 234 692 133.

Le code de la Glacière de transport d'organes est donc 956 133