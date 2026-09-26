Silent Hill Townfall propose 5 fins différentes : voici la liste complète et tout ce qu'il faut savoir pour les débloquer facilement.

Silent Hill Townfall propose cinq fins en tout et elles ne peuvent pas toutes être débloquées en une seule fois. Il y a déjà trois fins « classiques » accessibles dès la première partie et deux fins loufoques réservées au New Game Plus. Il sera nécessaire de toutes les voir pour espérer débloquer le précieux trophée platine.

Les trois fins classiques de Silent Hill Townfall ne dépendent pas de choix cornélien, mais sont plutôt déterminées par votre comportement. On manque toujours de précision de notre côté, mais il s'avère que le jeu détermine la fin en fonction du nombre d'ennemis tués et du nombre de découvertes effectuées. Les découvertes ne sont que les documents ou encore les indices à ramasser ici et là. Le jeu compare simplement le nombre de découvertes que vous avez faites avec le nombre d'ennemis que vous avez tués. Aucune autre statistique ni action n'a d'importance.

Au total, il y a 85 découvertes à trouver et d'après nos propres expériences, la bonne fin Justice se débloque avec 55 ennemis abattus ou moins. La fin neutre À jamais a une marge de manœuvre plus élevée et se débloque avec seulement 3 ou 4 découvertes de plus que le nombre d'ennemis tués. La mauvaise fin Abandon est la plus simple puisqu'un massacre en règle permettra facilement de faire envoler le nombre de morts.

Voici comment débloquer facilement toutes les fins classiques de Silent hill Townfall

Faites une partie classique en mode normal

De la Partie 1 à 3, ramassez tous les documents possibles et évitez un maximum d'ennemis

Faites une sauvegarde en arrivant à la Partie 4 Clara Woods

À partir de là, vous pouvez utiliser cette sauvegarde pour débloquer les autres fins

La bonne fin Justice pour le trophée « Pour St. Amelia »

Plus de 20 découvertes d'écart avec le nombre d'ennemis tués

Choisissez le mode facile, les ennemis sont moins nombreux et moins dangereux

Ramassez un maximum d'indices et de documents

Évitez un maximum d'ennemis

Usez et abusez des distractions et des cachettes

Ne tuez que le boss de fin en évitant les ennemis de l'arène.

Fin Neutre À jamais pour le trophée « Pour toujours »

Avoir un nombre de découvertes légèrement supérieur au nombre d'ennemis tués à raison de 5 maximum pour être sûr.

Récupérez la plupart des documents durant les premiers chapitres du jeu

Faites une sauvegarde manuelle dans la Partie 4, le mieux étant de le faire au début carrément.

À partir de là, ignorez la majorité des documents et tuez les monstres que vous croisez

Refaites une sauvegarde à la Partie 6, ramassez de nouveau les documents et évitez les combats.

Terminez le jeu pour voir quelle fin vous obtenez. Si c'est Justice ou Abandon, rechargez votre partie pour ajuster.

« Mauvaise fin » Abandon pour le trophée « De pire en pire »

Avoir un nombre d'ennemis tués bien supérieur au nombre de découvertes.

Jouez en normal pour avoir assez d'ennemis à tuer

Tuez tous les monstres possibles que vous croisez

Ne ramassez que les documents essentiels à l'avancée

Éliminez les monstres supplémentaires du combat final si besoin

Comment débloquer les fins secrètes de Silent Hill Townfall ?

Les fins secrètes de Silent Hill Townfall sont très différentes. Elles ne peuvent être débloquées qu'en NG+ et nécessitent de ramasser différents objets tout au long de l'aventure. Notez que vous pouvez faire les deux fins sur une même partie, et même les faire tout en faisant l'une des fins classiques qui vous manque.

Comment débloquer la fin Chien pour le trophée « Instinct animal » ?

Il faut obligatoirement lancer une partie en NG+ et ramasser toutes les pièces de bronze, d'argent et d'or qui sont dispersées partout dans le jeu.

Pièce de bronze (Partie 1) : dans la boutique de location de vidéo Video Star, là où se trouve aussi la Carte Postale Étrange 1. La pièce est dans l'arrière-boutique.

: dans la boutique de location de vidéo Video Star, là où se trouve aussi la Carte Postale Étrange 1. La pièce est dans l'arrière-boutique. Déposez-la ensuite dans la tirelire en forme de chien en face de la pharmacie de St. Amelia.

Pièce d'argent (Partie 4) : en arrivant à Clara Woods, tournez à droite au premier croisement et fouillez l'abri de jardin au fond de la zone.

: en arrivant à Clara Woods, tournez à droite au premier croisement et fouillez l'abri de jardin au fond de la zone. Allez ensuite la déposer dans la tirelire de la laverie de Clara Woods. Pour y accéder, attendez de déverrouiller le coupe-boulon puis allez ouvrir la grille à l'arrière du bureau de poste.

Pièce d'or (Partie 6) : lors de l'énigme de la console de contrôle à distance dans la salle des commandes, ouvrez la porte 793. Quittez votre poste et allez la fouiller pour récupérer la pièce d'or.

IMPORTANT : faites une sauvegarde ici avant de continuer pour pouvoir débloquer d'autres fins en rechargeant la partie.

Allez ensuite trouver la tirelire en forme de chien qui se trouve quant à elle juste après la salle où l'on lâche le conteneur dans le vide, après l'énigme de la console de contrôle à distance. Lorsque vous arpentez les couloirs rouges, foncez tout droit à l'intersection.

Une fois la dernière pièce dans la tirelire, vous n'avez plus qu'à terminer le jeu normalement pour voir la fin secrète.

Comment débloquer la fin SF pour le trophée « Quatrième dimension » ?

Comme pour la fin Chien, la fin SF de Silent Hill Townfall ne peut être faite qu'en lançant une partie en NG+. Il faudra ici ramasser plusieurs objets clés et ensuite prendre un chemin alternatif juste à la fin. Cette fin peut être faite sur la même sauvegarde que l'une des autres fins classiques et la fin Chien.

Livre étrange n°1 (Partie 1) : le livre se trouve chez Zoe, dans la chambre à l'étage. Il est posé sur la table de chevet.

Carte d'accès étrange (Partie 2) : lorsque vous retrouvez Simon sur la place dans l'Autre Monde, allez dans l'hôtel et montez à l'étage. Vous trouverez une porte fermée avec des symboles. Entrez la combinaison suivante : oiseau > arbre > planète > oiseau > triangle > satellite > satellite > poisson > vaisseau spatial > planète > chien > monument. Fouillez ensuite la pièce pour trouver la carte d'accès.

Livre étrange n°2 (Partie 4) : le bouquin se trouve dans une boutique au sud-ouest d'Atlas Square. Il repose sur une étagère à l'entrée.

Livre étrange n°3 (Partie 6) : lors de l'énigme de la console de contrôle à distance, ouvrez la porte de la salle 621. Quittez votre poste et allez la fouiller pour trouver le livre à l'intérieur.

IMPORTANT : sauvegardez ici pour pouvoir réutiliser la sauvegarde et faire d'autres fins.

Une fois que tout ceci est fait, continuez Silent Hill Townfall normalement. Lorsque vous devrez traverser les couloirs rouges, utilisez la carte d'accès étrange sur le lecteur que vous pourrez apercevoir sur un mur à gauche. Poursuivez ici pour débloquer la fin secrète SF.