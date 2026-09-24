Silent Hill Townfall vous demandera de trouver 13 numéros de téléphone pour débloquer un trophée, voici la liste complète et où les trouver.

L'un des succès de Silent Hill Townfall vous demandera de collectionner tous les numéros de téléphone du jeu. En tout, vous en trouverez 13 durant toute l'aventure. Certains sont posés devant votre nez, d'autres sont immanquables, mais une poignée demanderont un peu plus de recherche. Voici la liste de tous les numéros de téléphone de Silent Hill Townfall ainsi que leur emplacement.

La liste de tous les numéro de téléphone de Silent Hill Townfall et où les trouver

Avant toute chose, pour déverrouiller le trophée Appels compulsifs de Silent Hill Townfall, il faut impérativement appeler tous les numéros au moins une fois. Il ne suffit pas simplement de les trouver. Vous serez amené à appeler certains de ces numéros pour la mission principale, mais d'autres pourront être ratés.

Partie 1

900 - Appel d'Urgence : s'obtient dans la première cabine téléphonique.

: s'obtient dans la première cabine téléphonique. 010 - Opérateur : s'obtient dans la première cabine téléphonique.

: s'obtient dans la première cabine téléphonique. 100 - Sauvegarde : s'obtient dans la première cabine téléphonique.

: s'obtient dans la première cabine téléphonique. 496 0496 - Office du tourisme : Le numéro est écrit sur la première carte de St Amélia donnée automatiquement en arrivant sur la place, c'est le premier numéro que vous débloquerez dans Silent Hill Townfall.

: Le numéro est écrit sur la première carte de St Amélia donnée automatiquement en arrivant sur la place, c'est le premier numéro que vous débloquerez dans Silent Hill Townfall. 496 0244 - Hôtel de St Amélia : Le numéro se trouve sur le menu que vous pouvez récupérer lors de votre première visite de la chambre 204.

: Le numéro se trouve sur le menu que vous pouvez récupérer lors de votre première visite de la chambre 204. 496 0842 - Inconnu : s'obtient en appelant l'agenda inversé 946 à la première cabine téléphonique sur la place de St Amélia.

Partie 2

01632960595 - se trouve sur un Document posé dans le salon de la maison de Zoé.

- se trouve sur un Document posé dans le salon de la maison de Zoé. 4960556 - Dr Glenn : se récupère à l'entrée du Centre Médical, mais fait également partie de l'histoire principale, vous ne pouvez pas le louper. (uniquement avec Zoé)

Partie 3

5353 - Stockage du Centre Médical : le numéro d'appel du stockage de l'hôpital, vous devrez l'appeler pour la quête principale de Silent Hill Townfall.

Partie 4

946 - Annuaire inversé : s'obtient dans la cabine téléphonique en arrivant à Clara Woods. Il s'agit d'un agenda inversé qui vous permet de récupérer d'autres numéros de téléphone, dont le 496 0842 dans la première partie du jeu.

: s'obtient dans la cabine téléphonique en arrivant à Clara Woods. Il s'agit d'un agenda inversé qui vous permet de récupérer d'autres numéros de téléphone, dont le 496 0842 dans la première partie du jeu. 496 0112 - Inconnu : s'obtient en appelant le 946 dans la première cabine téléphonique en arrivant à Clara Woods, un passage obligé de la mission principale.

: s'obtient en appelant le 946 dans la première cabine téléphonique en arrivant à Clara Woods, un passage obligé de la mission principale. 496 0993 - Casier CEG : le numéro est à récupérer dans le service de casiers de Clara Woods. Il se trouve sur un Document à récupérer sur le bureau de la réception près du scanner.

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