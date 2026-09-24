Silent Hill Townfall vous demandera de ramasser 15 Cartes Postales Etrange pour déverrouiller le trophée Souvenirs Flous, voici la liste complète de tous les emplacements.

Silent Hill Townfall vous demandera de récupérer plusieurs objets pour vos trophées et viser le 100%, comme des documents, des numéros de téléphone ou encore des cartes postales bizarres. On vous a déjà dressé la liste complète des Numéros de Téléphone, voici désormais la liste de toutes les Cartes Postales Étranges et où les trouver facilement.

La liste de toutes les cartes postales de Silent Hill Townfall

Il existe en tout 15 Cartes Postales Etranges disséminé dans la plupart des partie de Silent Hill Townfall, à l'exception de la Partie 5. Une fois toutes en votre possession, vous déverrouillerez le Souvenirs Flous. Sachez que ces Cartes Postales peuvent facilement être ratées et ne peuvent être ramassées que par Simon. Soyez donc méticuleux et suivez le guide ci-dessous.

Partie 1 Arrivée : Cartes postales de 1 à 4

1 - Magasin de vidéo, Littoral Sud : Depuis la place de la ville, suivez la route vers l'ouest comme si vous alliez chez Zoé et allez tout au bout. Entrez dans le magasin Video Star sur la gauche dans le cul-de-sac. La Carte Postale 1 se trouve sur le comptoir.

2 - Parc de St Amélia : En entrant dans le parc depuis la place centrale, longez la palissade sur la gauche jusqu'à trouver une entrée vers un jardin derrière le bâtiment numéro 3 sur la carte. La Carte Postale est dans la zone près des poubelles.

3 - Farrow Street : Depuis la cabine téléphonique de Farrow Street, enfoncez-vous dans le brouillard à gauche jusqu'au mur. La Carte Postale 3 est collée dessus.

4 - Immeuble N°16 : Lorsque vous visitez l'immeuble N°16 pour la quête principale, visitez la chambre d'enfant à l'étage. La Carte Postale 4 est au sol au bout du lit.

Partie 2 Zoé : Cartes postales 5 à 6

5 - St Amélia, les rues de Merchant Street (Autre Monde) : Lorsque vous retrouvez Simon et prenez le chemin en direction du centre médical dans l'Autre Monde, allez en direction de Main Street. Vous vous engouffrez ensuite dans la ruelle Merchant Lane, allez jusqu'au bout et prenez à droite. Tuez ou évitez le monstre errant en le suivant dans la ruelle dans laquelle il rôde et longez la droite jusqu'à trouver un escalier. Descendez-le, la Carte Postale est en bas.

6 - Jardins de Flegminton Street (Autre Monde) : Toujours dans l'Autre Monde en chemin du Centre Médical, peu après avoir ouvert la porte de jardin de Flegminton Street, vous trouverez la Carte Postale dans l'un des cabanons de jardin de la zone. Pour vous y rendre, avancez jusqu'à Station Road, puis contournez l'échafaudage et traversez le second bâtiment pour ressortir dans le jardin par la porte de derrière.

Partie 3 Le Patient : Cartes Postales 7 à 9

7 - Salle de chirurgie transformée : Après avoir terminé la séquence The Patient avec Zoé, dirigez-vous vers la porte à droite de l'échelle et entrez le code 7103 sur le pavé numérique pour la déverrouiller. La Carte Postale 7 est sur le comptoir au fond.

8 - Centre Médical Différent, Aile W Salle 06 : Avancez jusqu'à récupérer le Passe-Partout dans la chambre numéro 5 obligatoire pour avancer dans l'histoire. Allez ensuite à la salle 06 pour récupérer la Carte Postale 8.

9 - Centre Médical Différent, Aile P Salle 01 : Après avoir récupérer la poche de sang M.C, allez dans la salle voisine lorsque le monstre en sortira et fouillez la pharmacie marqué d'une croix pour trouver la Carte Postale 9.

Partie 4 Clara Woods : Cartes Postales 10 à 14

10 - Abri de jardin, Rue principale de Clara Woods: Au début du niveau lorsque vous arpentez les rues jonchées de cadavres, ne partez pas tout de suite sur la route de gauche et prenez plutôt à droite. Longez-la en vous plaquant sur la droite jusqu'à une ruelle au fond du cul-de-sac. Ouvrez le portillon au fond, tuez le monstre au sol et franchissez un second portillon. La Carte Postale est dans le cabanon du second jardin.

11 - Clara Woods, en face de la cabine téléphonique : Une fois votre coup de téléphone passé, entrez dans le bâtiment N°1 en face de la cabine téléphonique et montez à l'étage. La Carte Postale 11 se trouve dans le tiroir du meuble de la chambre.

12 - Clara Woods, d'Atlas Computers : Localisez la vitrine en face d'Atlas Computers. Brisez la vitre à droite de la porte. La Carte Postale 12 est sur une table à côté d'une lampe.

13 - Passerelle de North Braes : Après avoir récupéré le Coupe-Boulon dans le casier 17 en suivant l'histoire, allez à North Braes. Prenez les escaliers en colimaçon, coupez la chaîne et continuez vers la passerelle. Au lieu de tourner à droite pour continuer l'histoire, foncez à gauche dans l'impasse, la Carte Postale 13 est au sol non loin d'un caddie.

14 - Appartement d'Upper Brae : Dans l'appartement Upper Brae, une fois la clé en votre possession, utilisez la cassette Tomorrow sur le lecteur cassette. Redescendez et utilisez la clé sur la porte de derrière pour sortir. La Carte Postale 14 se trouve dans un box au fond de la ruelle, accroupissez-vous pour vous y faufiler.

Partie 6 Simon : Carte Postale 15

15 - Les Egouts du QG CEG (Autre Monde) : Lorsque vous parcourez les tunnels en étant accroupi, entrez dans le conduit de ventilation après avoir monté le petit escalier. Prenez la première à droite, puis à gauche au croisement suivant. La Carte Postale 15 est au fond d'une impasse.

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