Silent Hill Townfall propose une énigme dès le début du jeu, voici la soluce complète pour ouvrir la porte de la chambre 204 et trouver le bon code facilement pour continuer.

Les énigmes de Silent Hill Townfall sont plutôt bien trouvées pour la plupart et leur difficulté y va crescendo. Dès le départ, le jeu fait appel à ses mécaniques et à notre réflexion. C'est le cas de la serrure atypique de la chambre 204 dans le prologue du jeu.

C'est l'une des toutes premières énigmes du jeu, mais elle n'est pas si évidente que ça en jouant sans assistance. Il se peut que vous soyez coincé dès le départ dans la chambre 204, lieu de repos très important de Silent Hill Townfall. Heureusement, la résolution est plutôt simple une fois que l'on sait quoi chercher.

La serrure est composée de trois anneaux sur lesquels sont gravés des chiffres pour les jours, les mois et les années. Le but est simplement d'entrer une date complète, et la solution est juste sous votre nez.

Pour résoudre l'énigme de la chambre 2024 dans Silent Hill Townfall, il faut en effet récupérer le document sur la table, il s'agit du menu de l'hôtel qui vous donnera l'année : 1996. Pour le jour et le mois, il faut cette fois jeter un œil au CRTV qui capte une nouvelle fréquence. On y voit plusieurs images. D'abord une date, celle du 18, puis un calendrier, dont le mois de janvier est entouré de rouge. Assemblez tous les indices, et vous obtenez votre date pour ouvrir la porte de la salle de bain de la chambre 204 : 18 janvier 1996.

L'année est écrite sur le document sur la table de la chambre Le jour est la première image captée par le CRTV Le mois est la seconde image captée par le CRTV Le code de la porte de la salle de bain de la chambre 204 est : 18 janvier 1996