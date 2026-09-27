Silent Hill Townfall n'est pas bien difficile à faire à 100 % pour débloquer tous les trophées et le Platine, tant que l'on sait comment faire pour se faciliter la vie. Voici notre guide complet pour obtenir le Platine.

Silent Hill Townfall a 37 trophées au total, la plupart étant masqués pour ne pas spoiler l'histoire. Si vous êtes ici, vous êtes donc en pleine connaissance de cause. En soi, les trophées ne sont pas bien difficiles, mais demanderont de fait plusieurs parties comme la plupart des Silent Hill au demeurant. Voici donc la liste complète de tous les défis à relever ainsi que nos soluces, astuces et conseils pour faire ça sans trop de mal.

Pensez à utiliser l'onglet sommaire en haut de page pour naviguer facilement dans la liste des trophées qu'il vous manque.

Temps de jeu pour faire le platine de Silent Hill Townfall

14-16 heures pour une première partie tranquille

30-35 heures pour le platine (estimation)

37 trophées au total dont 28 secrets

3 parties pour tout compléter en manipulant les sauvegarde, sinon 5

0 trophée en ligne ou lié à la difficulté

Première partie : découverte de Silent Hill Townfall, première fin et quelques trophées faciles

Pour commencer, sachez qu'il n'y a pas de trophée lié à la difficulté dans Silent Hill Townfall, vous pouvez donc choisir celle que vous voulez dès le départ. Pour une première partie, on vous conseille de prendre votre temps pour apprécier. Il n'empêche que vous pouvez tout de même faire quelques défis liés à des actions précises comme. Lors de votre première partie, vous devriez donc naturellement débloquer tous les trophées liés à l'histoire, ainsi que l'une des fins « facilement » accessibles.

Terminez le jeu normalement et débloquez une première fin

Faites quelques trophées d'action en passant

Une seconde partie (et des sauvegardes) pour faire toutes les fins et les trophées restants

C'est ici la partie la plus stratégique puisque vous allez pouvoir découvrir toutes les fins de Silent Hill Townfall en jouant un peu avec vos sauvegardes. Il faudra en effet faire le jeu normalement en récupérant les objets et tout ce qu'il faut sur la route, tout en préparant le terrain pour la suite. En arrivant à Clara Woods (Partie 4), faites une première sauvegarde qui vous servira à faire basculer le ratio mort/document pour les fins « accessibles ».

Poursuivez ensuite votre aventure toujours en récupérant tout ce qu'il faut pour les fins Dog et Sci-Fi. Il faudra enfin faire une ultime sauvegarde avant le couloir rouge à la toute fin pour débloquer les fins Chien et Sci-Fi.

Faites tous les trophées d'action et de collection

Ramassez tous les objets liés aux fins Sci-Fi et Chien

Faites une sauvegarde manuelle durant la Partie 4 (Clara Woods) et réservez-la

Poursuivez en choisissant d'orienter votre gameplay pour débloquer l'une des fins classiques qu'il vous manque.

Refaites une sauvegarde à la Partie 6 juste après l'enigme de la salle de contrôle à distance

Faites les fins loufoques en rechargeant votre partie, puis terminez le jeu normalement pour débloquer l'une des fins classiques

Rechargez votre sauvegarde de la Partie 4 pour réorienter le jeu vers la dernière fin classique qu'il vous manque

Une troisième partie pour le speedrun et les quelques trophées manquants de Silent Hill Townfall

La dernière ligne droite sera faite en moins de 4 heures, c'est de toute façon votre objectif si vous comptez débloquer le trophée Visite éclair. Lancez cette ultime partie en facile, armez-vous de la hache et soyez sans pitié. Filez en ligne droite en ne faisant que les énigmes nécessaires à votre avancée. Ne vous soignez pas et ne sauvegardez pas pour débloquer les deux trophées liés à ces défis. Une fois la partie terminée, félicitations, vous avez platiné Silent Hill Townfall.

Faites le jeu en moins de 4 heures sans sauvegarder et sans vous soigner dans les niveaux de Zoé

Les guides de tous les trophées de Silent Hill Townfall

Vous retrouverez ici l'intégralité des trophées de Silent Hill Townfall avec des astuces, des soluces et des guides associés pour faciliter au maximum l'obtention du sésame : le précieux trophée Platine et le 100%

« Ce qui est juste », le Platine de Silent Hill Townfall

Obtenez tous les autres trophées du jeu.

Il tombera naturellement après avoir terminé tous les autres trophées du jeu. Si vous suivez notre guide, vous le débloquerez après avoir terminé votre speedrun.

Bienvenue à St. Amelia

Quittez l'autre monde et retournez sur la grand-place.

Conseil : trophée lié à l'histoire, immanquable

Nos guides :

Démission

Au dispensaire du littoral, montrez à Zoe que vous comprenez.

Conseil : trophée lié à l'histoire, immanquable

Nos guides :

Nuit blanche

Présentez-vous au Dr Glenn, au centre médical.

Conseil : trophée lié à l'histoire, immanquable

Le patient

Occupez-vous du patient.

Conseil : trophée lié à l'histoire, immanquable

Tous pour un

Acceptez la transfusion au centre médical alternatif.

Conseil : trophée lié à l'histoire, immanquable

Les clés du château

Déverrouillez l'accès à la tour CEG.

Conseil : trophée lié à l'histoire, immanquable

En quête de soi

Retournez au bureau au 10e étage.

Conseil : trophée lié à l'histoire, immanquable

Inéluctable

Épuisez toutes les options dans le site alternatif.

Conseil : trophée lié à l'histoire, immanquable

L'effaceur

Venez à bout du Poids.

Conseil : trophée lié à l'histoire, immanquable

Cauchemar familier

Terminez le jeu en Nouvelle partie + (n'importe quelle difficulté).

Il suffira de terminer le jeu au moins une fois supplémentaire en New Game Plus, indispensable pour débloquer les fins secrète SF et Chien.

Pour St. Amelia

Obtenez la fin « Justice ».

La « bonne fin » qui vous demandera d'avoir beaucoup plus de découvertes (documents, objets clés, indices) que d'ennemis tués.

Notre guide :

Pour toujours

Obtenez la fin « À jamais ».

La « fin neutre » qui vous demandera d'avoir un peu plus de découvertes (documents, objets clés, indices) que d'ennemis tués. Notre guide complet pour obtenir toutes les fin est dans la section « Pour St Amelia »

De pire en pire

Obtenez la fin « Abandon ».

La « mauvaise fin » qui vous demandera d'avoir beaucoup plus d'ennemis tués que de découvertes (documents, objets clés, indices). Notre guide complet pour obtenir toutes les fin est dans la section « Pour St Amelia »

Instinct animal

Obtenez la fin « Chien ».

La fin Chien de Silent Hill Townfall vous demandera de ramasser des pièce de bronze d'argent et d'or tout au long du jeu. Il faudra ensuite les mettre dans des bornes spéciales pour débloquer une fin unique et hilarante une fois que vous aurez battu le boss final.

Conseil : Cette fin peut-être faite dans une partie avec d'autres fins en manipulant les sauvegardes

Notre guide :

Quatrième dimension

Obtenez la fin « SF ».

Une fin amusante que vous pourrez débloquer en ramassant différents objets de science-fiction tout au long de l'aventure. Il faudra ensuite utiliser une carte d'accès spéciale dans le couloir rouge vif avant le grand final. Cette fin fait sauter le combat de boss qui clôt normalement le jeu.

Conseil : Cette fin peut-être faite dans une partie avec d'autres fins en manipulant les sauvegardes Notre guide complet pour les fins est à retrouvé dans la section « Instinct Animal ».

Visite éclair

Terminez le jeu en moins de 4 heures.

Ce trophée nécessitera obligatoirement une partie en NG+ puisqu'il faudra avoir le jeu encore fraîchement dans la tête pour ne pas se rater. Lancez une partie en facile et récupérez la hache pour vous faciliter grandement la vie et massacrer vos ennemis. Il peut-être combiné avec les trophée « Appel rejeté » et « Soins réservés » pour gagner du temps sur votre chasse au platine.

Conseils :

Une option dans le menu pause vous permet d'afficher un chrono à l'écran.

Refaites une partie NG+ en facile, récupérez la Hache dès le début

Courrez sans vous arrêter, ne perdez pas de temps avec l'exploration et les objets à ramasser

Les énigmes principales ne peuvent pas être évité

Ne cherchez pas a être discret, si vous avez ce qu'il faut, decimez vos adversaires rapidement

Appels compulsifs

Appelez tous les numéros trouvés à St. Amelia.

Il y a 13 numéros de téléphone à trouver dans Silent Hill Townfall, la plupart seront sous votre nez, mais certains demandent quelques manipulations. Notez qu'il faut bel et bien tous les appeler au moins une fois et pas seulement les collectionner.

Notre guide :

Archiviste

Récupérez 50 % des documents du jeu.

Ce trophée se débloquera de lui-même si vous fouillez juste un tout petit peu.

Fouille méthodique

Récupérez tous les documents.

Dans Silent Hill Townfall, il existe au total pas moins de 85 documents et indices à récupérer dans toutes les Parties du jeu.

Souvenirs flous

Récupérez toutes les cartes postales étranges.

Il existe au total 15 Cartes Postales étranges à ramasser dans Silent Hill Townfall. Elles sont disséminées partout dans le jeu et ne peuvent être récupérées qu'avec Simon. La Partie 5 n'en a aucune.

Nos guides :

Réception parfaite

Captez tous les signaux sur le CRTV.

Arme futuriste

Récupérez le Pistol-3000.

Hachement bien

Récupérez la hache.

Ce trophée ne peut être réalisé qu'après avoir terminé le jeu une première fois. La hache est une récompense qu'il faudra ensuite récupérer lors d'une partie en NG+.

Bricolage

Créez 20 objets en en combinant d'autres.

Ce trophée de Silent Hill Townfall tombera de lui-même en jouant. Il ne nécessite pas de faire l'intégralité des recettes, mais simplement de combiner des objets entre eux. Vous pourrez le faire facilement en combinant les objets de soin.

Exemples de recettes à fabriquer facilement :

Bandage + Alcool

Poche de perfusion vide + Solution intraveineuse

Poche de perfusion pleine + médicament

Violence créative

En une partie, tuez avec : planche, tuyau, pistolet, fusil de chasse, pistolet de détresse, bouteille et brique.

Cetrophée de Silent Hill Townfall n'est pas difficile, encore faut-il pensez à tuer avec les bouteilles et les briques. Le mieux est de faire ce succès en mode facile lors d'une run pour débloquer une fin par exemple, d'autant qu'il faut obligatoirement avancer jusqu'à la Partie 5 pour avoir tout l'arsenal entre les mains.

Dès la Partie 1 : Planche, brique, bouteille

Partie 2 : Pistolet

Partie 3 : Tuyau

Dès la Partie 4 : Pistolet de détresse

Partie 5 : Fusil de chasse

Conseils :

Tuer avec des armes est facile, avec les bouteilles et les briques moins. Affaiblissez d'abord votre cible avec quelques coups au corps-à-corps. Lorsque son corps est ensanglanté, finissez-le en lui jetant une brique ou une bouteille au visage.

Il faut bien penser à faire une victime avec une brique et une autre avec une bouteille.

Brique-à-brac

Frappez un ennemi à la tête avec une brique à plus de 15 mètres.

Un trophée qui peut être réalisé rapidement, dès que vous mettez la main sur une brique ou une pierre. Il n'est pas nécessaire de tuer votre ennemi, juste de le blesser à la tête. Le mieux est d'attendre un endroit assez dégagé, comme les rues de Farrow Street à St. Amelia. Des briques se trouvent un peu partout dans la zone, sauvegardez et shootez l'ennemi qui rôde devant chez Jess. Chargez la partie si vous ratez le tir.

Conseils :

Allez à Farrow Street (Partie 1, St. Amelia, devant chez Jess)

Sauvegardez à la cabine du coin

Ramassez une brique dans les ruelles parallèles si vous n'en avez pas, trouvez aussi une bouteille

Attirez le monstre qui rôde devant chez Jess

Reculez-vous et tentez votre chance

Chargez la partie si vous ratez le tir

Imprécision mortelle

Réussissez un tir à la tête avec le pistolet de détresse à plus de 10 mètres.

Un trophée de Silent Hill Townfall un peu aléatoire qui fera plutôt appel à la chance qu'à votre skill. Il ne pourra être réalisé qu'à partir de la Partie 4 après avoir récupéré le Pistolet de détresse dans les casiers de CEG Lockers lors de la mission principale. À partir de là, vous pouvez tenter votre chance sur n'importe quel ennemi. On vous conseille toutefois d'attendre le grand final pour vous faciliter la tâche.

Conseils :

Le combat final est une bonne opportunité pour faire tomber le trophée puisque les munitions sont très nombreuses et l'arène est dégagée.

Le trophée peut tomber en tirant dans la tête du boss, massif, ou sur les monstres qui viendront se greffer au combat.

Il suffit de prendre vos distances en courant, de vous retourner et de tirer. Le boss et les monstres viendront de toute façon vers vous en ligne droite.

Deuil éternel

Faire taire 30 Veuves.

Ce trophée de Silent Hill Townfall ne pourra être débloqué que durant la Partie 5. Il devrait tomber naturellement lors d'une première partie. Les Veuves sont ces créatures ultra flippantes qui vous traquent dans les bureaux du CEG. Pour décrocher le trophée, il suffit d'en tuer une trentaine.

Conseils :

Jouez avec le son pour repérer facilement les Veuves.

Elles se caches dans l'ombre, les coins de mur et les meuble, soyez attentifs.

Pour les abattres, deux coups de fusil ou 3 balles de pistolets suffisent.

Ramassez des munitions sur les cadavres, inspectez-les tous systématiquement.

Pull !

Lancez une bouteille en l'air et tirez dessus avec le pistolet.

Ce trophée ne peut être réalisé qu'une fois le révolver entre vos mains dès la Partie 2 Zoe.

Une fois que vous retrouvez Simon avec le pistolet, récupérez une bouteille dans les environs.

Levez le viseur au-dessus de vous et jetez l'objet dans les airs.

Dégainez votre arme et tirez dessus avant que la bouteille ne touche le sol.

Vous pouvez sauvegarder avant d'avancer de manière à relancer la partie lorsque vous échouez.

N'hésitez pas à mettre l'assistance à la visée au plus fort dans les options pour vous aider.

Cache-cache

Attendez 60 secondes dans une cachette.

Ce trophée de Silent Hill Townfall peut être réalisé dès le début du jeu.

Après le prologue, trouvez une cachette : une double portes de maison, un placard, etc.

Enfermez vous et attendez simplement que le trophée ne se déclenche.

Ondes captivantes

Détournez l'attention de 10 ennemis à l'aide d'une radio de l'environnement.

Ce trophée de Silent Hill Townfall tombera au fil de votre avancée. Il n'y a pas de recette miracle puisqu'il faut attendre d'avoir la bonne configuration pour le faire. Dès que vous voyez un ennemi non loin d'une radio, utilisez la tout simplement et allez immédiatement vous cacher. Laissez le monstre s'en approcher pour valider.

Conseils :

Vous pouvez attirer plusieurs ennemis avec une seule radio

Vous ne pouvez pas le faire toujours sur le même adversaire.

Mise en bouteille

Détournez l'attention de 20 ennemis à l'aide d'une bouteille.

Un trophée auquel il faut penser en jouant à Silent Hill Townfall puisqu'il ne tombera pas immédiatement. Prenez simplement l'habitude de jeter une bouteille dès que vous en avez une entre les mains. Vous en trouverez absolument partout durant votre aventure.

Conseils :

Cumulable entre les différents personnages jouables

Vous pouvez attirer plusieurs ennemis avec une seule bouteille

Si vous voulez attirer plusieurs fois le même monstre, attendez qu'il revienne faire sa ronde après l'avoir distrait une première fois.

Alarme utile

Détournez l'attention d'un ennemi en déclenchant l'alarme d'une voiture.

Un trophée de Silent Hill Townfall qui peut être réalisé très rapidement puisqu'il suffit d'avoir débloqué une arme de corps-à-corps. Pour la suite, il suffit d'attendre de se trouver à un endroit où un ennemi est près d'un véhicule, ce qui est fréquent.

Conseil :

Lorsqu'un monstre rôde non loin d'une voiture, frappez-la avec votre arme pour déclencher l'alarme. Le monstre sera attiré et vous débloquerez le trophée.

Appel rejeté

Après avoir rencontré Richard, n'utilisez pas de téléphone pour sauvegarder la partie.

Un trophée à faire lorsque vous aurez déjà terminé une première partie de Silent Hill Townfall. Il peut même être fait en même temps que le trophée « Visite éclair » qui vous demande de finir le jeu en 4 heures. N'ayez crainte, en mode très facile et avec la hache entre les mains, vous ne ferez qu'une bouchée de vos ennemis, d'autant plus que le jeu sauvegarde régulièrement votre avancée à certains moments clés, vous n'aurez donc jamais besoin de tout refaire en cas de mort.

Conseils :

Relancer une partie New Game + en mode très facile.

Aidez-vous de la Hache à récupérer dès le début d'une nouvelle partie NG+.

Après votre premier appel sur la place de St Amélia, n'appelez plus jamais le 100, ce qui veut dire qu'il n'y aura plus de sauvegarde.

Le jeu sauvegardera automatiquement à plusieurs reprises

Ressources précieuses

Déverrouillez tous les conteneurs de ressources.

Soins réservés

Lors des missions « Visites » et « Le patient », n'utilisez pas d'objets de soins.

Un trophée pas aussi difficile à faire que ce que vous imaginez. Il peut-être réalisé en même temps que « Visite Eclair » et « Appel rejeté » dans une partie rapide en mode très facile. Ce trophée ne peut-être réalisé qu'avec Zoé durant ses missions respectives.