Halloween bat son plein come jamais dans Disney Dreamlight Valley. L'énigme 9 du Festival volant hanté est disponible, on a la solution pour vous.

Une nouvelle énigme est disponible dans le Festival volant hanté de Disney Dreamlight Valley. Sortie le 17 octobre 2026, vous avez jusqu'au 31 octobre prochain, soit le grand soir d'Halloween, pour la résoudre. Une nouvelle récompense est à la clé, à savoir du contenu gratuit décoratif. Ça tombe bien, car on a la solution pour vous.

Comment accéder au Festival volant hanté en 2026 ?

Le Festival volant hanté est de retour en 2026. Le nouvel événement de Disney Dreamlight Valley se joint aux nombreuses festivités d'Halloween pour vous faire gagner un cadeau supplémentaire après avoir résolu l'énigme 9. Cependant, pour obtenir ce contenu gratuit très à propos pour la saison, il faut déjà vous rendre sur l'île dédiée. Voici comment faire :

Assurez-vous d'abord d'avoir avancé suffisamment dans le début de l'histoire principale. Quand c'est le cas, Merlin vous parle du Festival volant.

Ensuite, rendez-vous sur l' Esplanade où vous constaterez qu'un portail est apparu.

où vous constaterez qu'un portail est apparu. Interagissez avec ce dernier pour être téléporté sur l'île de l'événement.

Si vous y êtes déjà allé une fois, vous trouverez un raccourci pour vous y rendre plus rapidement depuis le menu événement.

© AUR pour Gameblog

Comment résoudre l'énigme 9 du festival volant hanté de Disney Dreamlight Valley ?

L'énigme 9 du Festival volant hanté de Disney Dreamlight Valley remet la maison hantée de l'île à l'honneur. Décor parfait pour Halloween, elle vous avez déjà mis à l'épreuve les années précédentes. Cette fois, c'est votre capacité à affronter les spectres qui y rôdent et à les prendre en photo qui sera la clé de l'épreuve.

En effet, en retournant dans la maison hantée du Festival volant d'Halloween 2026, vous constaterez que vous pouvez interagir avec un nouvel élément dans le hall d'entrée. Au fond à gauche, dirigez-vous vers l'appareil photo plus que vintage entreposé là. Grâce à lui, vous allez découvrir l'énigme 9 de Disney Dreamlight Valley.

© AUR pour Gameblog

Cette édition 2026 d'Halloween est décidemment pleine de surprise. Vous l'aurez compris, cette année vous allez devoir photographier 10 fantômes de la maison hantée avec votre téléphone comme outil. Avec notre guide de l'énigme 9 du Festival volant hanté de Disney Dreamlight Valley, vous les trouverez sans problème :

Hall d'entrée : 2 fantômes

Sous-sol (porte à gauche depuis l'entrée du hall) : 3 fantômes

Couloir : 3 fantômes

Étage : 2 fantômes

Pour vous faciliter la tâche, les entités prises en photo disparaissent dès que vous avez tiré leur portrait. Une fois les 10 fantômes photographiés, vous recevrez le contenu gratuit propre à l'énigme 9 du Festival volant hanté de Disney Dreamlight Valley. Cette année, le cadeau est donc... un fantôme décoratif !

Toutes les quêtes Halloween 2026 de Disney Dreamlight Valley

Disney Dreamlight Valley propose beaucoup d'événements pour la saison. Trois sont actuellement en cours avec de nouvelles missions chaque semaine. Pour vous aider à tout compléter, voici nos guides DDV d'Halloween 2026 :