Depuis plusieurs semaines, Disney Dreamlight Valley s’est déjà mis dans le thème d’Halloween. Et pour la première fois dans l’histoire du jeu, Gameloft propose un personnage qui ne pourra être récupéré que temporairement. Le studio impose donc une date limite pour commencer sa quête et une fois passée il faudra attendre l’automne 2027 pour inviter Oogie Boogie dans la Vallée. Le farceur impose donc une série de six défis, répartis sur six semaines pour les joueuses et joueurs les plus assidus. La première quête devra ainsi être débutée et activée avant le 4 novembre et, une fois fait, vous aurez ainsi tout votre temps pour terminer cette succession de défis, déployés chaque mercredi. Le quatrième challenge d’Oogie Boogie est ainsi disponible dans Disney Dreamlight Valley et nous vous donnons la soluce pour le terminer.

La soluce pour terminer le défi 4 d'Oogie Boogie dans Disney Dreamlight Valley

Si vous avez terminé les trois premiers défis d’Oogie Boogie, vous recevrez automatiquement un nouveau courrier dans votre boîte aux lettres, intitulé « Un petit avertissement ». Récupérez-le afin de lancer le quatrième défi de votre futur résident, un peu agacé que vous déjouiez ses plans. « Tu as trop souvent déjoué mes plans. Viens m’affronter une nouvelle fois, sinon dis adieu à l’homme magique et à son charlatan de boutiquier », vous menace-t-il. En le terminant, vous obtiendrez en récompense une décoration murale de chauve-souris à utiliser librement dans Disney Dreamlight Valley.

Où trouver les 5 décorations cachées dans le défi 4 d'Oogie Boogie ?

Il commencera ainsi par vous demander de récupérer 5 décorations cachées chez lui, toutes illuminées d’un halo vert. Toutes se trouvent au rez-de-chaussée. Une se trouve près des escaliers à droite, dans le sens d’arrivée, l’autre près du comptoir, et les trois dernières se trouvent non loin des escaliers de gauche, sur un divan, dans le renforcement à côté des marches et l’autre à proximité, près de la cible dans laquelle est planté un couteau. Voici la marche à suivre en détail pour compléter la première partie du défi 4 d’Oogie Boogie dans Disney Dreamlight Valley :

Allez dans votre boîte à lettres, vous recevrez un nouveau courrier d’Oogie Boogie

Récupérez la lettre pour démarrer la quête « Mission de sauvetage »

Allez dans la boutique de Picsou pour traverser le miroir

Vous le trouverez en pleine discussion avec Picsou et Merlin.

Il vous demandera de trouver des décorations lumineuses vertes pour épargner vos amis La première se trouve juste en bas des escaliers, près de la grande fenêtre La seconde sur le comptoir juste derrière La troisième se trouve juste à sa gauche, sur le divan Le quatrième se trouve juste à gauche, dans le renforcement en bas des escaliers situés à gauche, sous la forme d’une plante murale. Le cinquième est une lanterne qui se trouve en bas, sur la l’aile ouest près de la cible et des squelettes rouges.



Où trouver le papier lâché par Zéro dans la quête 4 d'Oogie Boogie ?

La suite du défi 4 d’Oogie Boogie de Disney Dreamlight Valley est assez simple, puisqu’il vous suffit de le distraire en laissant Zero fouiner dans son antre pendant que vous le distrayez. Pour ce faire, il vous suffira donc de vous équiper du chien fantôme, puis d’aller chercher la recette qu’il aura trouvée, au pied des escaliers à l’ouest.

Parlez à Merlin, qui trouvera une solution pour fouiller dans le miroir sans éveiller les soupçons d’Oogie Boogie.

Equipez-vous de Zéro, le fidèle chien; en allant directement dans votre inventaire, en allant dans l’onglet Garde-Robe, puis en cliquant sur l’icône à l’image d’Oogie Boogie.

Allez parler au maître des lieux, les options de dialogue n’ont aucune incidence, choisissez celles que vous préférez.

Ramassez ensuite le papier que Zéro a trouvé, en bas juste à gauche des escaliers ouest, au pied du divan.

La dernière étape du défi 4 d’Oogie Boogie de Disney Dreamlight Valley consistera alors à confectionner cette recette. Pour ce faire, il vous faudra pêcher dans le puits de lave jusqu’à obtenir un noyau de lave et un poisson-squelette. On vous conseille de viser les cercles qui apparaissent dedans pour maximiser vos chances, bien que ce ne soit pas une science infuse. Une fois les deux ingrédients récoltés, Dingo vous donnera le dernier nécessaire pour confectionner l’insecticide extrafort. Il vous suffira alors de le créer à partir de la table de craft, en cliquant une nouvelle fois sur l’icône avec la tête d’Oogie Boogie dessus. Retournez lui parler pour achever ce quatrième défi et obtenir votre récompense, à utiliser librement dans Disney Dreamlight Valley.