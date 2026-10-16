Où trouver le Puits Hantés et comment terminer les deux nouvelles quêtes de l'événement et Chasse aux Bonbons de Disney Dreamlight Valley en 2026 ? On vous donne la solution dans notre guide.

Alors qu’Ooogie Boogie fait tourner en bourrique les résidents de la Vallée depuis qu’il s’est installé dans le miroir de la boutique de Picsou, Gameloft a déployé l’édition 2026 de l’événement Chasse aux Bonbons de Disney Dreamlight Valley. Cette année marque un changement de formule, notamment dans la façon d’aller collecter les friandises, permettant d’aller faire du porte à porte chez vos voisins, comme le veut la tradition. L’occasion donc de résoudre de nouvelles énigmes afin d’obtenir de nouveaux objets et décorations pour habiller votre Vallée aux couleurs d’Halloween. On vous donne la soluce de toutes les énigmes de l’événement Chasse aux Bonbons 2026 de Disney Dreamlight Valley.

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L’événement Chasse aux Bonbons 2026 se tiendra du 14 au 30 octobre 2026, directement dans le jeu. Concrètement, deux seaux de bonbons de couleurs différentes apparaîtront, uniquement sur l'Esplanade, chaque jour. A l’exception du grand soir d’Halloween, le 31 octobre 2026, où deux paniers de chaque couleur apparaîtront toutes les heures. En soi, chaque bol rapporte deux bonbons de sa couleur une fois qu’ils sont récupérés, sachant que la Vallée ne peut contenir qu’un maximum de 5 paniers de chaque couleur en même temps. Si ces derniers pourront être mangés par pure gourmandise, ils serviront surtout à accomplir les différents défis de l’événement Chasse aux Bonbons 2026 de Disney Dreamlight Valley. Et si vous n’avez pas participé aux éditions précédentes, on vous recommande de les conserver au maximum.

Petite nouveauté cette année, vous pourrez également aller récolter quotidiennement des friandises directement chez vos voisins. Pour ce faire, il faudra chercher les citrouilles-lanternes allumées devant leurs maisons, puis interagir avec. Cela vous rapportera 5 bonbons de chaque couleur. Cela se réinitialise chaque jour, donc profitez-en au maximum pour avancer rapidement dans l’événement Chasse aux Bonbons 2026 de Disney Dreamlight Valley.

Quand participer ?

Du 14 au 30 octobre, deux bols de chaque couleur apparaîtront toutes les 24 heures.

Le 31 octobre, deux bols de chaque couleur apparaîtront toutes les heures.

Trois paniers de bonbons de couleurs différentes apparaîtront sur l'Esplanade (rouges, violets et verts).

Une fois récupéré, chaque bol rapporte deux bonbons de sa couleur.

La Vallée peut contenir au maximum 5 bols de chaque couleur en même temps, donc pensez à les récupérer chaque jour.

Les bonbons peuvent être mangés ou offerts pour accomplir les tâches de l’événement.

Chaque jour, cherchez une citrouille-lanterne allumée devant les maisons de Mickey, WALL-E, Daisy, Stitch, Bob Razowski et Jack Skellington.

Interagissez avec pour lancer une interaction spéciale « Un bonbon ou un sort ! » avec l’habitant.Cela vous rapporte : 5 bonbons verts 5 bonbons rouges 5 bonbons violets

Les citrouilles-lanternes redeviennent disponibles après la réinitialisation quotidienne.





C’est donc la grande nouveauté de l’événement Chasse aux Bonbons de Disney Dreamlight Valley en 2026, la possibilité d’aller réclamer des bonbons directement chez certains résidents de la Vallée. Mickey, WALL-E, Daisy, Stitch, Bob Razowski et Jack Skellington ont en effet tous posé une citrouille-lanterne devant chez eux. Pour remplir le nouveau défi « Sucré et effrayant », il vous faudra donc participer à la grande tradition d’Halloween en allant leur demander la fameuse phrase « Un bonbon ou un sort », un certain nombre de fois. Pour ce faire, il vous suffira d’aller interagir tous les jours avec les lanternes placées devant chez eux. Voici les étapes et les récompenses obtenues en terminant le défi « Sucré et effrayant » de l’événement 2026 Chasse aux Bonbons de Disney Dreamlight Valley.

Palier 1 : interagissez avec une lanterne 1 fois Récompense : recette Clôture Halloween Town

: interagissez avec une lanterne 1 fois Palier 2 : interagissez avec une lanterne 2 fois Récompense : recette Coin de clôture Halloween Town

: interagissez avec une lanterne 2 fois Palier 3 : interagissez avec une lanterne 3 fois Récompense : recette Petite clôture Halloween Town

: interagissez avec une lanterne 3 fois

Le défi « Effroyablement sucré » est sensiblement le même, sauf que les paliers seront plus importants. Dans les faits, si vous êtes assidus, vous le terminez au bout du quatrième jour, en suivant les mêmes étapes, c’est-à-dire en allant cliquer sur les citrouilles-lanternes de Mickey, WALL-E, Daisy, Stitch, Bob Razowski et Jack Skellington. Voici les étapes et les récompenses obtenues en terminant le défi « Effroyablement sucré » de l’événement 2026 Chasse aux Bonbons de Disney Dreamlight Valley.

Palier 1 : interagissez avec une lanterne 5 fois Récompense : recette Pierre tombale Halloween Town

: interagissez avec une lanterne 5 fois Palier 2 : interagissez avec une lanterne 10 fois Récompense : recette Statue de cimetière Halloween Town

: interagissez avec une lanterne 10 fois Palier 3 : interagissez avec une lanterne 20 fois Récompense : recette Mausolée Halloween Town

: interagissez avec une lanterne 20 fois

Où trouver le Puits hanté Disney Dreamlight Valley et résoudre l'énigme ?

Place ensuite à la quête des autres années. Si vous êtes un joueur régulier de Disney Dreamlight Valley, il y a de fortes chances que vous ayez déjà accompli l'énigme suivante. Pour les autres, on vous explique tout. Afin de démarrer la quête l'Énigme du Puits hanté, il vous faudra simplement ouvrir le coffre rouge sur l’Esplanade, dont l’endroit peut varier d’une partie à une autre. Une fois ouvert, il vous sera demandé de trouver le fameux Puits Hanté au sein de la Vallée. Là encore son emplacement peut être aléatoire, mais il se trouve systématiquement dans la Forêt du Courage.

Avant de partir à sa recherche, afin d’éviter des allers-retours inutiles, assurez-vous d’avoir 15 bonbons verts, 10 bonbons rouges et 5 bonbons violets. A mesure que vous jetterez les friandises dans le Puits Hanté, des corbeaux viendront voler autour, jusqu’à ce qu’il avale le dernier bonbon vous offrant le Puits Hanté en tant que meuble. D’autres déclinaisons seront d’ailleurs disponibles dans la boutique de Picsou plus tard.