Commencez l'aventure Disney Dreamlight Valley avec Merlin l'enchanteur, le personnage qui vous accueille dès le début de votre aventure.

Disney Dreamlight Valley regorge de personnages en tous genres issus des nombreuses licences de Walt Disney. Mais alors, comment les débloquer ? Et si on commençait avec une figure emblématique, même historique, de la compagnie aux grandes oreilles ? Voici comment débloquer Merlin l'enchanteur ainsi que sa routine quotidienne dans votre vallée.

Merlin l'enchanteur vous attend dès le début de l'aventure

Ce guide Disney Dreamlight Valley est un petit biaisé puisque Merlin l'enchanteur fait partie des personnages disponibles dès le début du jeu. C'est même le premier que vous rencontrez en début de partie, puisqu'il vous accueille à votre arrivée dans la vallée.

Dès lors, pas besoin de débloquer Merlin dans Disney Dreamlight Valley. On pourrait même plutôt dire que c'est lui qui vous aide à débloquer vos premiers outils et à rencontrer les autres figures familières disponibles dès le lancement du jeu. C'est également l'un des personnages qui a le plus de quêtes à vous proposer, alors allez souvent lui parler.

© AUR pour Gameblog

La routine quotidienne de Merlin l'enchanteur dans Disney Dreamlight Valley

Bien que Merlin soit disponible dès le début de Disney Dreamlight Valley, ça ne veut pas dire qu'il fait le pied de grue devant chez vous pendant toute la partie. L'enchanteur vit en fait dans sa tour, dans la Prairie tranquille. Mais il lui arrive souvent de sortir se balader, de faire les magasins et d'aller au restaurant. Voici son planning quotidien :

7 heures : au restaurant de Rémy pendant 2 heures

: au restaurant de Rémy pendant 2 heures 9 heures : se promène dans la vallée

: se promène dans la vallée 12 heures : visite le magasin de Picsou

: visite le magasin de Picsou 14 heures : se promène dans la vallée

: se promène dans la vallée 19 heures : mange à nouveau chez Rémy

: mange à nouveau chez Rémy 21 heures : se promène encore dans la vallée

Ainsi, si vous cherchez Merlin dans Disney Dreamlight Valley, vous saurez où le croiser et à quel moment moment. Le mieux pour le trouver est encore de vous rendre dans les établissements qu'il fréquente. Le magasin et chez Remy's sont donc les lieux à privilégier, si vous jouez sur ces créneaux horaires évidemment. Autrement, vous pourrez le chercher près de sa tour ou de l'Esplanade s'il prend l'air. Pensez à ouvrir la map pour le repérer facilement.

Nos autres guides Disney Dreamlight Valley sur Gameblog

Maintenant que vous connaissez la routine de Merlin l'enchanteur, peut-être aurez-vous besoin de coups de pouce pour d'autres affaires dans la vallée. Ça tombe bien, car nous avons un tas de guides Disney Dreamlight Valley qui vous attendent :