Encore en 2026, on entend cette entêtante rengaine qui voudrait que le jeu vidéo ne soit pas un art. Artisanat, productions issues d’une industrie technique… le débat est tout à fait légitime. Pour autant, certains aspects n’en font-ils pas des œuvres à part entière ? La musique de jeu vidéo fait incontestablement partie de ceux-là.

Quand on parle de jeux vidéo, le gameplay et les graphismes sont souvent les premiers éléments qu’on retient. Or, les moins mélomanes oublient parfois combien la bande-son fait partie de l’ADN de ces productions, leur donne une identité et accompagne leur élan. Passé de quelques hauteurs de note il y a 40 ans à des compositions orchestrales de haute volée aujourd’hui, impossible de dire qu’elles ne font pas du médium un art. Alors, pour la Fête de la musique, la rédaction de Gameblog a décidé de rendre hommage aux partitions qui ont marqué nos parcours de joueuses et de joueurs, et qui continuent de faire vibrer une corde sensible en chacun de nous. Voici notre 3 à tous des meilleures musiques de jeux vidéo.

Les top 3 des musiques de Geralt de Reeves

Pas assez mise en avant à mon goût, la musique de jeu vidéo n’a pourtant absolument rien à envier à la musique « traditionnelle ». Elle transcende en effet les genres et peut autant nous emporter dans des envolées lyriques dignes des plus grandes symphonies de Beethoven que nous donner envie d’enflammer le dancefloor.

J’ai même davantage tendance à écouter des bandes-son de jeux que des morceaux plus conventionnels. Dresser un top 3 de mes OST favorites pour marquer la Fête de la musique était donc un exercice particulièrement déchirant. Mais voici trois morceaux qui ont particulièrement marqué ma vie de joueur, de même que les titres dont ils sont originaires.

Lost Voice - Clair Obscur Expedition 33 : une musique qui fend l’âme au même titre qu’une bande-son absolument sublime

Quitte à célébrer la Fête de la musique, autant commencer mon top 3 par un morceau de la bande-son d’un jeu bien de chez nous avec “Lost Voice” de Clair Obscur Expedition 33, par Lorien Testard. Je pense que le caractère exceptionnel de cette OST n’est plus à démontrer, mais cette chanson en particulier, interprétée avec une émotion si pure par Alice Duport-Percier, m’a personnellement proprement fendu l’âme. Et pour cause, elle intervient à deux moments parmi les plus déchirants d’un jeu qui aime nous envoyer beaucoup de poussière dans les yeux. Une musique qui m’a profondément touché, au même titre que ce véritable chef d’œuvre de Sandfall Interactive.

Vague Hope - NieR Automata : un autre morceau aussi déchirant que magnifique pour un jeu qui m’a marqué à vie

En parlant de poussière dans les yeux et d’OST aussi exceptionnelle que le jeu dont elle provient, direction cette fois le Japon pour vous parler de “Vague Hope” de NieR Automata. Là encore, il est question d’un morceau sublime qui vient parfaitement ponctuer des passages très émouvants de l’histoire principale. Le mariage entre l'instrumentalisation au piano et la superbe voix de Emi Evans avec la fameuse langue chaotique qu’elle a spécialement inventée pour les œuvres de Yoko Taro apportent un côté onirique qui la rend pour moi plus touchante encore.

Mjolnir Mix - Halo 2 : entre chants grégoriens divins et riffs de guitare démoniaques

Histoire de changer de l’ambiance un brin dépressive des deux morceaux précédents, on se rend pour finir mon top 3 spécial fête de la musique aux États-Unis avec “Mjolnir Mix”, le thème principal par Martin O'Donnell et Michael Salvatori d’Halo 2, très certainement l’un des meilleurs épisodes d’un monument du genre FPS. Elle complète en effet les iconiques chants grégoriens du premier jeu avec des riffs de guitare électrique des plus entraînants. Cette symbiose entre deux thèmes musicaux radicalement opposés m’a toujours galvanisé et me donne furieusement envie de rejoindre Master Chief dans son combat contre les Covenants et le Parasite. Et cela tombe plutôt bien, puisque Campaign Evolved arrive fin juillet, pour je l’espère un retour triomphant d’Halo.

Le top 3 des musiques de jeux préférées de Tiny-Ellie

Fermez les yeux quelques secondes. Il suffit parfois de trois notes à peine pour revoir défiler un écran titre, un village baigné de soleil, un combat mémorable ou une scène qui nous a tiré quelques larmes, sourires ou donné des frissons. La musique a ce pouvoir rare de faire ressurgir des souvenirs instantanément et plus encore dans le jeu vidéo. Comme mes camarades, il me suffit parfois de quelques notes pour me ramener à une époque précise de ma vie de joueuse.

Autant dire que retenir seulement trois bandes-son est un exercice cruel et presque aussi difficile que d’aller affronter un boss de FromSoftware en slip. Surtout lorsqu’une bonne partie de votre bibliothèque affective porte le logo de Square Enix. Mettre en sourdine Kingdom Hearts, Chrono Trigger, Life is Strange 1 et de nombreux Final Fantasy parfois injustement oubliés (une pensée pour Type-0), ça ressemble presque à une hérésie. Mais puisque le jeu l'exige, voici trois OST qui continuent de résonner en moi dès les premières mesures, des années après avoir posé la manette. Et promis, il n’y aura pas que des compositions signées Nobuo Uematsu (dur, dur). Bonne Fête de la Musique à toutes et à tous !

FFX, l’OST dépaysante de toute une vie

Il y a des OST que l’on apprécie, et d’autres qui nous accompagnent toute une vie. J’avais promis qu’il n’y aurait pas QUE du Nobuo Uematsu dans cette sélection, mais il m'était impossible de ne pas commencer par la bande-son qui a bercé la fin de mon enfance. Celle qui a contribué à faire de FFX le jeu qui m’a fait aimer le jeu vidéo d’un amour passionnel, au point de le voir enfin comme l’art qu’il est aujourd’hui, malgré mon jeune âge. Il suffit d’une note de piano, d’un synthé ou d’un accord de guitare pour que les souvenirs reviennent en cascade. La plage de Besaid, où je pouvais passer des heures à patauger dans l’eau cristalline, à tourner en rond et à affronter les mêmes monstres simplement parce que j’aimais la beauté des lieux et sa musique.

La mélancolie douce-amère qui accompagne ce voyage inoubliable. Les éclats de rire de Tidus mémorables. Les temples majestueux de Spira. Ou encore ce combat contre Seymour où j’étais partagée entre l’envie de danser sur mon siège de fortune et d’éteindre la console de rage. Chaque lieu, chaque moment fort a sa propre identité musicale, et elles en étaient aussi l’âme. C’est ce que j’aime le plus dans cette bande-son. Sa capacité à transmettre instantanément des émotions, à évoquer un souvenir, à raconter une histoire sans prononcer le moindre mot. Même 20 ans plus tard, même loin de la console, ses mélodies continuent de me faire voyager avec le même émerveillement, la même douceur et la même mélancolie qu’à mes 13 ans. Et puisqu’il ne fallait en choisir qu’une, j’en ai choisi celle qui m’évoque le plus l’arrivée de l’été, ex-equo avec Besaid Island, évidemment.

Divinity 2, quand les musiques deviennent des compagnons de route

Ah Divinity Original Sin 2 ! Mon premier véritable amour du CRPG (désolée Dragon Age Origins, je t’aime quand même). Et surtout ma première rencontre avec le talent de Borislav Slavov. Dès les premières notes, le compositeur de Larian Studios nous immerge dans Rivellon, ses luttes de pouvoir, ses moments d’accalmie, ses élans épiques et, accessoirement, mes longues heures passées à faire les poches de chaque marchand croisé comme si ma survie en dépendait. Cette bande-son respire et vit avec le joueur. Elle peut glisser du quasi silence contemplatif à des envolées lyriques capables de nous faire dresser les poils. Surtout, elle a caractère unique, si indissociable de l’identité du jeu : certains thèmes se déclinent selon les instruments choisis au début de l’aventure. Comme si la musique était notre quatrième compagnon de route, qui enjolive jusqu’à la dernière seconde cette aventure mémorable. Là encore, le choix n’était pas évident pour illustrer cette OST magistrale, mais j’ai fini par céder au cœur plutôt qu’à la raison. Et quoi de plus approprié qu’un thème entraînant pour rester dans l’ambiance, avec mon faible assumé pour Sébille.

Hades 2, la quintessence d’une licence



S’il y a bien une série qui m’a rappelé à quel point une OST peut vous coller à la peau, c’est Hades. Dès les premières runs, Darren Korb nous happe avec une bande-son qui ne fait jamais de fausse note, contrairement à nous. Peu importe le jeu, il installe immédiatement une atmosphère unique, à la croisée du rock nerveux et d’une énergie grecque revisitée avec des motifs singuliers. Entre les deux épisodes, mon cœur a fini par pencher vers Hades 2, qui pousse encore plus loin le rôle de la musique dans l’identité des personnages et dans la narration globale, tout en gardant son essence. Elle glisse simplement davantage vers le mysticisme. Comme chaque run, rien n’est jamais tout à fait identique, et pourtant tout semble familier. Et puisqu’il m’était encore impossible de choisir, j’ai laissé mon camarade Geralt trancher pour moi. Je vous laisse avec un petit instant de douceur, mais n’oubliez pas : Death to Chronos !

Le top 3 des musiques préférées de Kiki

Pour ma part, si je me laisse très facilement embarquer par la musique, qu'elle me suit même chaque jour et qu'elle peut facilement me toucher, c'est toujours assez difficile d'en parler intimement pour tout un tas de raisons. Cela dit, depuis tout jeune déjà, certaines musiques sont devenues entêtantes. En 30 années de jeu bien tassées, beaucoup de morceaux m'ont poursuivi, comme pour beaucoup. Certains se sont ancrés dans ma mémoire par la force des choses, à l'instar de grands thèmes comme ceux de Zelda, Mario ou même Pokemon, Tomb Raider ou encore Silent Hill. D'autres m'ont en revanche marqué pour d'autres raisons, que ce soit parce qu'ils signifiaient quelque chose à un instant précis, parce qu'ils accompagnaient habilement ce qu'il se passait à l'écran ou parce qu'ils transmettaient quelque chose d'unique, en plus de ce que l'on pouvait ressentir derrière la manette. Finalement, il faut croire que j'arrive à parler de musique.

Une Vie à t'aimer – Clair Obscur Expedition 33, qui me fait toujours pleurer quoi que je fasse

Arrachons le pansement d'entrée de jeu, ne pas parler de Clair Obscur Expedition 33 serait un affront. C'est pour moi ma dernière claque musicale, et j'aime pratiquement chaque seconde de mélodie qui émane de la vaste OST du jeu. Le thème principal nous scotche dès le menu principal, Lost Voice arracherait une larme au Sahara s'il le fallait, le thème de Monoco embarquerait n'importe qui dans un hochement d’épaules rythmé. C'est du grand art. Mais s'il y a bien une musique qui résonne le plus chez moi, c'est certainement Une vie à t'aimer. De l'amour, de la tristesse, de la douleur et même une violence émotionnelle saisissante. Le morceau dégage une puissance incroyable qui prend aux tripes. Les paroles sont d'une force remarquable, tout y est. Si bien que la séquence de gameplay que la musique accompagne en jeu pourrait presque passer au second plan, alors que la mise en scène est incroyable. Évidemment, lorsqu'on découvre le morceau, le contexte à ce moment-là y est pour beaucoup, mais chez moi, elle fonctionne à chaque instant, à chaque écoute.

Promise for the Forgotten – Silent Hill 2, le plus beau des pianos horrifiques

Je suis un très, très grand amateur de jeux d'horreur, la licence Resident Evil et Silent Hill en tête comme pour beaucoup, et il est vrai que les OST dans ce genre sont souvent particulières. Oui, il en existe de belles, mais peu que je serais amené à écouter hors de leur contexte. Pourtant, outre l'incroyable Go Tell Aunt Rhody de Resident Evil 7, j'ai un véritable affect pour les musiques de la licence Silent Hill, notamment celles de Silent Hill 2 et 3. Si j'ai souvent en tête Mayoi Uta de Silent Hill f, notamment à cause de ce qu'elle représente, c'est surtout l'OST de Silent Hill 2 qui m'ensorcelle et me poursuit depuis de très, très, nombreuses années. Le jeu m'a marqué, c'est peut-être l'un de mes jeux favoris de tous les temps, et ses musiques sont incroyables. Quel bonheur de les avoir retrouvées et redécouvertes dans leur nouvelle version avec Silent Hill 2 Remake. Si je dois en choisir une, ce sera Promise for the Forgotten, moins connue que les multiples déclinaisons du thème de Laura, que j'affectionne également, mais mon amour pour le piano et la mélancolie prend le pas. Promise for the Forgotten en dit long, sans un mot et sans secousse. Merci Akira Yamaoka.

M4 Part II – Mass Effect, le point final du premier épisode d'une épopée légendaire

Tomb Raider, Horizon Zero Dawn, Resident Evil, Persona 5, Elden Ring ou tout autre FromSoftware, les très nombreuses musiques de League of Legends… Les morceaux que j'ai adorés sont très nombreux. Mais une franchise légendaire m'a mis un tel uppercut à l'époque que j'en suis définitivement marqué : Mass Effect. La trilogie de Bioware est, selon moi, l'une des meilleures expériences qui puisse exister et beaucoup de ses morceaux m'ont marqué comme Leaving Earth de Mass Effect 3, New Worlds, de Mass Effect 2 qui reste le thème principal de la franchise pour moi dès que j'y pense. Mais celle qui me met les poils dès que je la réécoute, c'est bien M4 Part II du tout premier Mass Effect, la musique qui accompagne les crédits de fin. Du rock, signé Faunts.

Pourquoi un tel morceau qui, somme toute, paraît plutôt classique si on le compare à bien d'autres ? Simplement parce qu'il éveille chez moi des sensations fortes. La première fois que j'ai terminé Mass Effect, j'étais bouche bée, le final du premier jeu était du jamais vu pour moi à l'époque, grandiose. Et je ne le savais pas encore, mais j'étais amoureux de cette licence. Des années plus tard, ces sensations sont intactes et, si je reconnais que les jeux ont pris un gros coup de vieux, même avec la récente collection, chaque année je ne peux m'empêcher d'y replonger, de les redécouvrir et de toujours me laisser embarquer par ses compositions.

Les 3 musiques de jeu vidéo préférées de Matthieu

À mes yeux, ou plutôt à mes oreilles si on veut rester dans le thème, la musique est un élément indissociable de mon quotidien. Elle m’accompagne tous les jours sans exception et forcément, ma playlist comprend énormément de musiques de jeux vidéo. Car au-delà même de nous marquer par la force de leur gameplay, l’originalité de leur expérience ou encore la puissance de leur histoire, les jeux ont aussi cette extraordinaire capacité à marquer les esprits par leurs musiques ; capables d’ancrer une scène, une émotion ou un moment en particulier à tout jamais dans notre mémoire. C’est en tout cas ce qu’ont réussi à faire les trois morceaux dont je vais vous parler aujourd’hui.

“The Skidoo”, une réinterprétation techno magistrale du thème de Tomb Raider

Demandez-moi quelles sont les OST dont je ne pourrai jamais me passer, et je vous répondrai sans aucune hésitation celles des trois premiers opus de Tomb Raider. Brillamment composées par Nathan McCree, chacune s’impose comme une accumulation de thèmes aussi incroyables que marquants, avec lesquels j’ai passé une partie de mon enfance tandis que je rejouais encore et encore aux premières aventures de Lara Croft sur PS1. Et je dois dire que j’ai toujours eu une affection particulière pour le morceau « The Skidoo », qui réinterprète de façon inattendue le thème de la franchise tandis que l’on se trouve au volant de la motoneige dans les montagnes du Tibet de Tomb Raider II.

“Built to Kill“, un morceau digne de la grandeur des combats d’Horizon Forbidden West

Oui, je sais : aimer Horizon Forbidden West semble aujourd’hui être un avis des plus impopulaires si l’on se fie à ce qui s’en dit sur les réseaux sociaux. Mais pour ma part, je persiste et je signe : cela reste l’un des meilleurs jeux que j’aie pu faire ces dernières années. Un jeu qui m’a notamment marqué par la qualité exceptionnelle de sa bande-son, dont je suis tombé amoureux dès que j’en ai entendu les premiers morceaux lors du State of Play de mai 2021. « Built to Kill », dont je vous parle aujourd’hui, faisait d’ailleurs partie de ce dernier lors du combat contre Aloy et le Frappe-Défense, qui reste pour moi l’un des moments forts de toute l’aventure. Quel crime que la bande-son du jeu n’ait même pas été nommée aux Game Awards…

“Restoring the Light, Facing the Dark”, le coup d’éclat qui a ancré Ori dans ma mémoire

Avant de lancer Ori and the Blind Forest en 2020, peu avant la sortie du deuxième opus, je ne savais pas vraiment dans quoi je mettais les pieds. Ce qui est sûr, en revanche, c’est que cela a contribué à faire naître chez moi une grande passion pour les metroidvanias. Et je me souviens précisément du moment où je me suis dit : « Ok, je suis en train de jouer à l’un des meilleurs jeux de ma vie ». Parce que c’est celui où le morceau « Restoring the Light, Facing the Dark » était joué en fond, tandis qu’une séquence de plateforme aussi intense qu’épique était en train de se jouer devant mes yeux. Et pourtant, je dois le confesser : je suis mort un paquet de fois sur ce passage. Mais tout était si merveilleusement exécuté… que ce n’était que du bonheur quand même.

Top 3 des musiques de jeux d’AUR

En rédigeant ce top 3 de mes coups de cœur, j’aperçois, quelques mètres derrière le clavier de mon ordinateur, celui de mon piano. Quand j’ai commencé l’instrument, les musiques de jeux vidéo comptaient parmi les premiers airs que je voulais essayer de rejouer. M’approprier ces thèmes qui m’ont accompagnée dans certaines de mes plus grandes aventures. Et même si je ne trouve pas le temps de pratiquer suffisamment, souvent, en découvrant un nouveau jeu, je me dis “tiens, est-ce que je pourrais le jouer ?”

La Fête de la musique, c’est justement l’occasion de se réunir et de partager tous ces morceaux qui nous font vibrer. Et si limiter ce top à seulement trois morceaux n’était pas une mince affaire, je crois avoir retenu deux qui m’ont non seulement touchée, mais aussi fait tomber en amour avec leur licence.

“Vanishing Grace”, l'une des pépites des musiques composées par Gustavo Santaolalla pour The Last of Us

Dire qu’en interne, Sony n’était pas enclin à ce que Gustavo Santaolalla compose la bande-son de The Last of Us. Or, 13 ans plus tard, c’est assurément l’une des OST les plus connues du monde du jeu vidéo. Avec sa touche hispanique et sa curiosité musicale, il déroule des morceaux ciselés, qui donnent son identité autant à la licence qu’à ses personnages. Et si la maestria de certains titres m’embarque forcément, j’ai un véritable coup de cœur pour “Vanishing Grace”, cette parenthèse d’une douceur et d’une innocence pure au cœur du chaos.

“Taking You There”, la meilleure chanson de Life is Strange Before the Storm

Chaque année, la bande-son du premier Life is Strange et de son préquel saturent mon top d’écoute Spotify. Alors je ne pouvais pas faire l’impasse dessus dans mes coups de cœur pour la fête de la musique. Le choix n’a pas été facile, mais pour changer des morceaux instrumentaux, j’ai opté pour l’une de mes chansons préférées de Before the Storm, “Taking You There” de Broods, dans sa version acoustique. Impossible de ne pas repenser à la scène qu’elle accompagne de sa puissance et de sa mélodie à chaque fois que l’écoute.

Les musiques de The Legend of Zelda Twilight Princess, toutes

Enfin, plus qu’un thème particulier, tant elle en a d’iconiques, c’est la bande-son complète de The Legend of Zelda Twilight Princess que j’ai envie de partager avec vous pour la Fête de la musique. Composée à six mains par Toru Minegishi, Asuka Ōta et Koji Kondo, elle illustre pour moi le meilleur de la licence sur le plan musical. On enchaîne les pistes orchestrales, parfois accompagnées de chœurs somptueux, les morceaux plus dansants et même les sonorités électroniques inquiétantes associées à toute l’obscurité du titre. Rien que d’entendre les premières notes, je me revois Wiimote à la main, prête à entamer l’un des plus beaux voyages de ma vie de joueuse.