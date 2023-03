Les agents du FBI Mulder et Scully, incarnés respectivement par David Duchovny (Californication, Twin Peaks...) et Gillian Anderson (Sex Education, The Fall...), auront marqué l'histoire de la télévision comme rarement. Pendant neuf ans, les enquêteurs d'affaires non classées ont bouleversé le petit écran dans la série X-Files. Un monument qui va faire son grand retour d'après le créateur original. Et ça risque de faire grincer des dents...

Un reboot de la série X-Files est en préparation

Avec le retour de grandes gloires du passé, au cinéma, à la télévision ou même dans la musique, ce n'était qu'une question de temps avant qu'on s'intéresse de nouveau à X-Files : Aux Frontières du Réel. Cette série TV, qui a bercé la jeunesse de millions de téléspectateurs de la chaîne M6 chez nous, a rencontré un succès phénoménal au point de devenir totalement culte.

Porté par ses deux acteurs stars, le show de Chris Carter a su captiver l'audimat avec les affaires non classées en arborant des thèmes comme le clonage, la possession et surtout les extraterrestres. Une thématique très en vogue dans les années 90 et qui continue d'intriguer partout dans le monde. Après 11 saisons et 65 distinctions obtenues, lui permettant d'être l'une des séries les plus récompensées de tous les temps, The X-Files a fait ses adieux. Enfin, c'est ce que l'on croyait...

Il s'avère que lors d'un podcast pour les 30 ans, le showrunner Chris Carter a annoncé un reboot de X-Files... avec un nouveau casting. Et selon ses dires, c'est Ryan Coogler (Creed : L'Héritage de Rocky Balboa, Black Panther Wakanda Forever) qui est affecté au projet.

Je viens de parler à un jeune homme... Ryan Coogler... qui va proposer une nouvelle série X-Files avec un nouveau casting. Il a donc du pain sur la planche, car nous avons exploré tellement de thématiques. Via le podcast CBC Once the Coast With Gloria Macareko.

« La vérité est ailleurs » (crédits : CinéSéries).

Un futur naufrage ?

Sur les réseaux sociaux, l'idée d'un retour de la série X-Files sans David Duchovny et Gillian Anderson est impopulaire. Dans un registre similaire, l'actrice Sarah Michelle Gellar (Sex Intentions, Scream 2... ) avait rejeté en bloc un reboot de Buffy. Les saisons 8 et 9 d'Aux Frontières du Réel ont déjà essayé de se passer de Fox Mulder, et elles font partie des saisons les moins appréciées des fans.

Durant cette vague d'épisodes, c'est Robert Patrick (Terminator 2, Sons of Anarchy...) qui a pris relais après que David Duchovny ait décidé de quitter le show télévisé. Si ce dernier a déserté les plateaux, c'est pour deux raisons. Tout d'abord, il estimait qu'au bout de 7 saisons, il était temps de passer à autre chose. Et ça tombe bien étant donné que son contrat ne comportait que sept raisons, sauf qu'après cela, la relation avec la Fox s'est envenimée car l'acteur a accusé la société de production de lui avoir volé des millions de dollars. L'affaire s'est finalement réglée discrètement et il est revenu pour les saison 10 et 11.

Pour celles et ceux qui se demanderaient pourquoi un réalisateur de Marvel est impliqué, c'est parce que la maison de Mickey a racheté la Fox en 2019. Si vous souhaitez revoir l'intégralité de X-Files, la série est disponible sur Amazon Prime Video.