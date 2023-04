Initialement né Kal-El sur sa planète originelle, Krypton, il est devenu Clark Kent une fois arrivé sur Terre. On parle bien évidemment de Superman, l'un des super-héros les plus connus au monde. Alors que James Gunn travaille actuellement sur le prochain film centré sur le super-héros, DC Comics a décidé de publié une magnifique vidéo de plus de 2 minutes en son honneur. Et ce choix ne vient pas de nulle part.

Un hommage pour ce super-héros qui fête ses 85 ans

Inutile de tourner autour du pot plus longtemps : cette année, Superman fête ses 85 ans ! En fait, ce mardi, le super héros, créé dès 1933 par le scénariste américain Jerry Siegel et le dessinateur canadien Joe Shuster, les célébrait même jour pour jour. Le 18 avril 1938, il effectuait ainsi sa toute première apparition dans le premier numéro d'Action Comics. Celui-ci avait été publié par un certain Detective Comics, désormais DC Comics, auquel les droits du personnage avaient été vendus. C'est donc pour cet anniversaire évènement que la maison d'édition a partagé une magnifique vidéo retraçant le parcours du super-héros au cinéma et à la télévision depuis le début des années 1950.

Voici la liste des projets dont sont tirés les extraits présents dans la vidéo, selon confrères de Comic.Systems.

Adventures of Superman (1952-1958)

Superman (1978)

Superman, l'Ange de Métropolis (1996-2000)

Smallville (2001-2011)

Justice League, Justice League Unlimited (2001-2006)

Superman Returns (2006)

Man of Steel (2013), Batman v Superman (2016), Justice League (2017)

Injustice 2 (2017)

Justice League Action (2016-2018)

La Mort de Superman (2018)

Teen Titans Go! le film (2018)

Supergirl (2016), Elseworlds (2018), Superman & Lois (2020)

Crisis on Infinite Earths (2019)

L'étrange destin de Superman dans le DCU

Pour ceux que ça intéressent, sachez également que Kal-El fête ses 85 ans sur Toonami. La chaîne de télévision appartenant à la Warner diffusera tous les jours, jusqu'à fin avril, une sélection d'épisodes de dessins-animés mettant en scène l'homme d'acier à partir de 21h55, et tous les week-end à partir de 12h20. Rappelons également que le comics All Stars Superman sortira le 19 mai. C'est d'ailleurs le visuel qui lui sert de couverture qui a été utilisé pour teaser le film Superman Legacy !

Le Kryptonien a connu un parcours sinueux au sein du DCU. Apparu dans Man of Steel, qui lui était consacré, il a par la suite fait de nombreuses autres apparitions. Seulement, DC Studios a visiblement décidé de renier les films du "SnyderVerse", et le personnage d'Henry Cavill a disparu de la circulation. Grâce à l'influence de Dwayne "The Rock" Johnson (Black Adam dans le MCU), son retour a été teasé au travers d'une scène post-crédits... avant que celui-ci ne soit finalement annulé. Il sera donc absent de Superman Legacy, prévu pour le 11 juillet 2025 et dont la pré-production à tout juste débuté, selon James Gunn.