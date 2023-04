C'est un fait et c'est parfaitement officiel, le prochain film Superman se fera sans Henry Cavill. Malgré des discussions en interne avec l'acteur, la nouvelle direction de DC Studios n'a pas voulu continuer avec le comédien dans le rôle du plus célèbre des super héros. Pour autant, un film sur le personnage est prévu pour s'intégrer au DCU, il s'agit de Superman Legacy.

Superman Legacy donne des nouvelles

Comme nous pouvons l'apprendre via un tweet officiel sur le compte Twitter de James Gunn, en charge du DCU, Superman Legacy est en route. Mieux il vient de rentrer en pré-production. Voyez plutôt le message ci-dessous :

Je suis honoré de faire partie de cet héritage. Et quel meilleur jour que le jour de l'anniversaire de #Superman pour plonger dans la pré-production de #SupermanLegacy ? Les costumes, la conception de la production et bien d'autres choses encore sont en cours de réalisation.

La pré-producion qu'est ce que ça veut dire pour un film ? Eh bien il s'agit de la préparation juste avant le tournage. Le scénario est terminé et il est temps de passer les castings, rechercher l’équipe technique, les acteurs mais aussi le matériel. La partie administrative et l'organisation avec le planning de tournage, les découpages ou encore le plan de travail va aussi débuter. Bref c'est une étape fondamentale pour que le tournage se passe bien. Et c'est justement ce qui est en train de se passer pour Superman Legacy. Notons que à l'heure actuelle aucun acteur et aucune actrice n'ont encore été castés pour ce projet qui rebootera la franchise au cinéma. Qui va incarner Clark Kent ? C'est d'autant plus difficile à imaginer que Henry Cavill est très important pour les fans et qu'il était un peu l'incarnation parfaite du kryptonien. Aussi bien dans sa représentation physique pure que dans attitude et dans son jeu d'acteur.

À quoi s'attendre avec ce nouveau film ?

On ne sait pas grand chose sur ce nouveau film Superman mais on sait toutefois qu'il devrait raconter l'histoire de sa réconciliation entre son héritage Kryptonien et son éducation humaine à Smallville. Aucun autre indice du scénario n'est donné par James Gunn ou le reste de la production. On ne sait pas encore si notre superhéros aura par exemple l'opportunité de croiser d'autres personnages DC. Comme son antagoniste de toujours, Lex Luthor.

Quand sort Superman : Legacy ?

Vous allez avoir le temps de patienter puisque la sortie de Superman : Legacy est prévue pour le 11 juillet 2025. D'ici là nous aurons l'occasion de voir d'autres films DC comme Aquaman 2 le 23 décembre 2023 ou encore Joker 2 Folie à Deux le 2 octobre 2024.

De votre coté, qu'aimeriez-vous pour ce nouveau film Superman ?