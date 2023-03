La licence The Witcher a-t-elle déjà été plus populaire ? Il existe plusieurs catégories de fans au sein même de la communauté de The Witcher. D'abord ceux qui ont découvert la saga grâce aux romans d'Andrzej Sapkowski, puis les joueurs familiarisés avec Geralt de Riv grâce aux jeux vidéo et enfin les nouveaux venus dans l'univers du sorceleur grâce à la série Netflix. Henry Cavill, qui interprète le père adoptif de Ciri dans le show télévisé, fait partie de la première catégorie. L'acteur américain fera son retour dans la saison 3 prévue cette année avant de céder sa place à Liam Hemsworth. En cause, une divergence d'opinion avec les showrunners sur la direction prise par l'adaptation de The Witcher. Comme il l'explique au média Syfy, ce n'est pas la première fois qu'il monte au créneau pour changer certaines scènes.

Henry Cavill et Anya Chalotra s'opposent à une scène de sexe de la saison 2

Ces dernières semaines, le comportement d'Henry Cavill sur le tournage de The Witcher 3 fait beaucoup de bruit. L'américain serait jugé pénible, car connaissant parfaitement l'univers d'Andrzej Sapkowski, il changeait parfois son texte à la dernière minute. Dans une interview accordée à Syfy, Henry Cavill confirme qu'il n'hésitait pas à donner son avis lorsqu'il jugeait cela nécessaire. L'acteur a donc dit non à une scène de sexe réclamée par la showrunner Lauren Hissrich. Cette scène de plaisir devait se dérouler dans l'épisode 6 de la saison 2 de The Witcher. Anya Chalotra, qui interprète Yennefer de Vengerberg, était du même avis que lui.

Nous voulions simplement faire très attention à ce que ce soit vrai et réel et que cela ne devienne pas quelque chose que nous, en tant qu'acteurs, ne pensions pas devoir être. Nous voulions que ce soit émotionnel plutôt que sexuel. C'était vraiment, vraiment important et nous avons dû nous éloigner de ce qui était à l'origine sur le scénario. Ce n'est pas ainsi qu'ils se comportent. Ils veulent simplement être avec la bonne personne et reconnaître émotionnellement son existence dans ce lieu partagé. Anya et moi nous sommes donc efforcés de faire en sorte qu'il s'agisse d'une pulsion émotionnelle plutôt que sexuelle.

Henry Cavill remplacé par Liam Hemsworth après la saison 3

Lauren Hissrich entendra le point de vue des deux acteurs. Cela n'empêchera pas Henry Cavill de faire ses adieux à la série The Witcher de Netflix. La saison 3 du show pourrait prendre ses distances avec l'œuvre originale et se permettre quelques libertés scénaristiques. De quoi frustrer les puristes qui connaissent The Witcher sur le bout des doigts ? Réponse cet été. Henry Cavill, lui, sera remplacé par Liam Hemsworth dès la saison 4.