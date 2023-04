Ce n'est jamais de gaieté de cœur que l'on annonce ce genre de choses mais le film de superhéros Shazam 2 est un bide. Si cela peut paraitre important, le film n'a engendré que 53,47 millions de dollars en 15 jours sur le sol américain. Une déception pour Warner d'autant que le film subit de plein fouet une baisse de fréquentation de 50%, sans parler du peu d'enthousiasme pour le long métrage à l'international. Signe ultime de déliquescence, lors de l'avant première au Grand Rex (grand cinéma parisien) la salle était pratiquement vide. Un beau contraste avec John Wick 4 qui avait fait salle comble pour le même type d'événement.

Shazam 2, Warner fait un choix difficile

Partant de ce postulat et de l'échec assez significatif du film Shazam 2, Warner Bros vient de prendre une décision radicale en sacrifiant sa création et en la sortant en VOD et achat digital dès maintenant. Comble de la tristesse, le film sera aussi disponible en Blu-ray et 4K UHD dès le 23 mai prochain (2023). Une première pour un film de super-héros de cette envergure. C'est d'autant plus malheureux que l'acteur principal Zachary Levi avait fait une promotion du long métrage en implorant presque les spectateurs d'aller voir le film en lieu et place de John Wick 4. Il faut dire que l'homme, également chanteur, a beaucoup à y perdre puisque son avenir au sein du DCU est directement lié au succès de ce second film. Comme c'est de toute façon très souvent le cas dans le monde d'Hollywood.

L'avenir est compromis pour Shazam

Et pour le moment, à moins d'un retournement de situation miracle comme un large succès en Chine, l'avenir semble bien obscur pour Shazam 2. Et si le public ne veut pas du personnage il y a peu de chance que James Gunn et Peter Safran, désormais à la tête de DC Studios, fassent de la place pour ce héros dans la suite du DCU. Entre Batman, Superman ou encore Flash, le public aura suffisamment à faire pour ne pas s'attarder (hélas) sur des protagonistes de moindre envergure. C'est d'ailleurs tout le défi qui attend Warner à l'avenir, comment intéresser les spectateurs avec des héros "de seconde zone" ? Ou qui n'ont pas l'aura de ceux des couvertures ?

De votre voté, que pensez-vous de Shazam 2 ? Est-ce un personnage digne d'intérêt selon vous ou préférez-vous attendre les autres productions du DCU ?