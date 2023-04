On ne change pas une équipe qui gagne. Disney a trouvé la recette pour ne pas se casser la tête, tout en surfant sur la nostalgie : les remakes. Il serait donc dommage de s'arrêter en si bon chemin, non ? C'est en tout cas ce que s'est dit la société de Bob Iger, qui a annoncé travailler sur une nouvelle adaptation en live-action d'un de ses classiques : Vaiana.

Le remake de Vaiana est en route chez Disney

Vous ne l'attendiez probablement pas, mais Disney vous l'offre quand même : Vaiana : La Légende du bout du monde va avoir le droit à un remake en live-action. Le projet en n'en est actuellement qu'à ses premiers stades de développement. Si l'annonce était inattendue, elle n'a en revanche rien d'étonnant. Le film s'était en effet avéré être un gros succès critique et commercial. Et la décision de réimaginer le film d'animation à travers un long-métrage en prises de vue réelles n'a surtout rien d'étonnant au vu de la stratégie de Disney.

On ne vous apprendra rien en vous disant que depuis des années, la firme multiplie les remakes. Rappelons qu'un live-action de La Petite Sirène est notamment attendu pour le 26 mai 2023. Mais pour l'adaptation de Vaiana, Disney ne mise pas sur la popularité du film. Non, pour l'heure, le géant du divertissement préfère s'appuyer sur celle de Dwayne Johnson. Eh oui ! Il est de retour pour nous jouer un mauvais tour. C'est donc lui qui est mis en scène dans une vidéo de deux minutes dans laquelle il insiste sur ce que signifie Vaiana à ses yeux. C'est lui, également, qui interprétera Maui, l'un des personnages principaux du film original.

"Cette histoire est ma culture, et cette histoire est emblématique de la grâce et de la force guerrière de notre peuple. Je porte fièrement cette culture sur ma peau et dans mon âme, et cette opportunité unique de retrouver Maui, inspirée par le mana et l'esprit de mon défunt grand-père, le grand chef Peter Maivia, compte beaucoup pour moi. Dwayne Johnson (vidéo d'annonce du remake de Vaiana)

Dwayne Johnson annonce le remake live-action de Vaiana

L'équipe originale en partie de retour

Dans ce remake, Dwayne Johnson reprendra donc le rôle de Maui, demi-dieu du vent et de la mer. En 2016, c'est déjà lui qui lui avait prêté sa voix en VO. La doubleuse de Vaiana, Auli'i Cravalho, ne reprendra en revanche pas son rôle. Par contre, elle sera productrice exécutive sur le projet. Dany et Hiram Garcia sont quant à eux nommés producteurs aux côtés de Johnson, via sa société SevenBucksProd. Citons enfin Jared Bush, scénariste du film d'animation Disney, qui est également chargé d'écrire ce remake. Pour l'heure, les retours des internautes sont majoritairement négatifs. Certains sont lassés des remakes, d'autres considèrent qu'il est simplement trop tôt pour s'attaquer à Vaiana. Rappelons que le film n'est sorti qu'il y a sept ans à peine.