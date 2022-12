Ça fait un moment que le retour de Henry Cavill en Superman est sur toutes les lèvres. Dwayne Johnson a tout tenté avec son Black Adam, DC avait des plans et l’acteur a même annoncé qu’il allait quitter la série The Witcher. Les astres étaient en train de s’aligner, mais on n'avait toujours aucune réponse définitive. L'espoir était donc permis.

Puis, James Gunn et Peter Safran sont arrivés à la tête du DCU, avec pour mission de retaper intégralement la mythologie cinématographique qui avait été lancée par Man of Steel. Alors que Wonder Woman 3, Aquaman 2 semblent d’ores et déjà mis hors-jeu, et que de nombreux film comme Shazam 2 et Blue Beettle sont en route, quid de Superman ? On a enfin une réponse

Superman avec ou sans Henry Cavill ?

C’est Henry Cavill lui-même qui vient d’annoncer la nouvelle à ses fans. Non, il ne reprendra pas la cape de Superman, c’est terminé et acté, le rôle sera confié à quelqu’un d’autre. L’acteur explique qu’il a pu s’entretenir avec James Gunn et Peter Safran sur le sujet et les deux hommes ont visiblement d’autres plans pour le super-héros en collants.

Je viens d'avoir une réunion avec James Gunn et Peter Safran et c'est une triste nouvelle, tout le monde. Après tout ce qui s’est passé, je ne reviendrai pas en tant que Superman. Alors que le studio m'avait dit d'annoncer mon retour en octobre, avant leur embauche, cette nouvelle n'est pas des plus faciles, mais c'est la vie. La relève est quelque chose qui arrive. Je respecte cela. James et Peter ont un univers à construire. Je leur souhaite, ainsi qu'à toutes les personnes impliquées dans ce nouvel univers, la meilleure des chances et la plus heureuse des réussites.

Pour ceux qui ont été à mes côtés au fil des ans… nous pouvons nous morfondre un peu, mais ensuite nous devons nous rappeler… Superman est toujours là. Tout ce qu'il représente existe toujours, et les exemples qu'il nous donne sont toujours là ! Mon tour de porter la cape est passé, mais ce que Superman représente ne le sera jamais. C'était une aventure amusante avec vous tous, malgré les hauts et les bas.

Des adieux déchirants, alors que Henry Cavill misait gros sur ce comeback, James Gunn et Peter Safran ont visiblement d’autres idées. L’acteur est désormais orphelin après avoir perdu deux gros rôles.

DC continue donc de faire le grand ménage et semble chercher du sang neuf. James Gunn parlait déjà de plans sur une dizaine d'années au bas mot et avec un MCU qui entre bientôt en phase 5 et qui explose les records à chacun de ses films, le travail est titanesque. Pour l’heure, nous ne savons toujours pas quelle orientation prendra ce DCU. Il faut dire qu’à part des mauvaises nouvelles, on n'a pas grand chose à se mettre sous la dent pour le moment. 2023 devrait donc nous réserver un bon nombre de surprises.