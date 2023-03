Depuis la mise en place du DCU, tout se chamboule et on ne sait plus où en donner de la tête. Qu'en est t-il d'Aquaman ?

Il faut bien l'admettre le sort des personnages du DCU semble être un véritable casse tête depuis la prise de contrôle de James Gunn et Peter Safran. Qu'en est t-il par exemple du personnage d'Aquaman qui semble tout de même très apprécié par les fans notamment grâce à l'interprétation de Jason Momoa qui colle parfaitement au rôle ? Aujourd'hui on peut en apprendre un peu plus.

C'est quoi la suite ?

C'est via une interview avec le média Total Film que l'acteur Jason Momoa a pu s'exprimer sur son personnage d'Arthur Curry alias Aquaman. Voici ce que l'on peut en retenir :

Je pense et je suis certain qu'Aquaman sera impliqué dans la DCU. C'est parti, mon frère – il n'y a personne de plus cool qu'Aquaman ! Mais, aussi, j'espère que les gens sont ravis de voir le nouveau. C'est amusant. J'aime vraiment faire de la comédie. Il y a des trucs vraiment drôles avec Patrick Wilson. Je l'adore vraiment. . Nous avons passé un bon moment à travailler ensemble. C'est comme si nous étions frères. Il se passe beaucoup de trucs sympas dans celui-ci.

Des paroles très positives d'autant qu'en janvier dernier l'homme avait publié sur son compte Instagram un mystérieux message qui faisait tout de même sens avec les divers rumeurs :

Bonne nouvelle avec Warner Brothers... Incroyable ! J'aimerais pouvoir vous le dire, mais voilà ! Peter, Je t'aime. James, je t'aime... Vers le futur, vers le futur."

L'étape obligatoire : Aquaman et le Royaume perdu

C'est la dernière fois que l'on devrait voir Ben Affleck en Batman

Avant d'imaginer pouvoir revoir Aquaman au sein du DCU et des nouveaux personnages que souhaitent mettre en place James Gunn et Peter Safran il va falloir franchir la délicate étape du succès pour Aquaman et le Royaume perdu. Pour l'instant, le film est prévu pour le 25 décembre 2023. Il devait initialement sortir le 16 décembre 2022, mais il a été repoussé lorsque Warner Bros. a ajusté son calendrier de sortie en raison des impacts de Covid-19. On ne sait d'ailleurs rien du scénario pour le moment si ce n'est qu'il devrait s'agir d'une suite du film de 2018. C'est toujours James Wan aux commandes.

D'après les divers informations on devrait notamment revoir Ben Affleck en Batman. Il devrait d'ailleurs s'agir de la dernière apparition de l'acteur au sein de l'univers DC. Quand on connait son avis sur son expérience dans le rôle, on se doute que l'acteur souhaite passer définitivement à autre chose.