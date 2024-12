Après le teaser publié il y a quelques heures par James Gunn, on a enfin un premier trailer officiel pour le nouveau film Superman de 2025, et donc un aperçu concret de David Corenswet dans la peau du super-héros.

James Gunn, le réalisateur des Gardiens de la Galaxie, a repris la main sur le DCU de Warner Bros Pictures qui n'a jamais vraiment tenu ses promesses. En embauchant un ancien membre de la famille Marvel, la société de production espère donc faire mieux, ce qui ne sera pas réellement compliqué. Le metteur en scène devra faire ses preuves, mais les derniers projets tels que The Batman et la série Max The Penguin ont relevé le niveau. Le prochain film Superman sans Henry Cavill sera t-il à la hauteur ? Ça promet grave.

Un premier trailer pour le film Superman de 2025

Ça y est ! C'est le grand jour pour le prochain film Superman de James Gunn avec David Corenswet. Un remplaçant qui « va épater tout le monde » selon le réalisateur, qui ne tarit pas non plus d'éloges sur l'actrice Rachel Brosnahan (Lois Lane). « C'est probablement la meilleure star d'action physique avec laquelle j'ai jamais travaillé. Rachel Brosnahan, les gens vont l'adorer aussi » a déclaré le metteur en scène.

Ce film, dont on parle depuis de longs mois, a choisi Milly Alcock (House of the Dragon) pour être Supergirl, Nicholas Hoult pour Lex Luthor, Skyler Gisondo pour Jimmy Olsen ou encore Isabela Merced pour Hawkgirl, qu'on a pu voir dans Alien Romulus et la série The Last of Us. Et ce nouveau Superman va innover avec la présence de Krypto, le Super-Chien de Clark Kent qu'on n'a jamais vu dans un long-métrage live-action. « Superman, jeune reporter à Metropolis, entreprend un voyage pour réconcilier son héritage kryptonien avec son éducation humaine en tant que Clark Kent » promet l'accroche du film.

Depuis quelques jours, James Gunn a teasé son Superman avec la publication du thème principal de John Williams, remixé par Benjamin Squires (Spider-Man Far From Home), et un très court teaser éclair pour introduire le premier trailer officiel d'aujourd'hui. Si le réalisateur ne fait pas une croix sur les anciens longs-métrages, il a déjà dit que son film était particulièrement inspiré par le comics All-Star Superman. De quoi aller chercher les fans de la première heure comme le démontre la bande-annonce qui laisse présager du meilleur.

Source : Warner Bros Pictures.