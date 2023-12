Après l'explosion des films Marvel, dont James Gunn a d'ailleurs participé avec ses très bons Gardiens de la Galaxie, DC a voulu faire de même et a commencé lui aussi à se créer son univers étendu. Manque de bol, les films n'ont, pour la plupart, jamais été à la hauteur. Même si beaucoup fantasment encore sur ce qu'aurait pu être la franchise entre les mains de Zack Snyder, c'est désormais terminé. Safran et Gunn ont déjà commencé à déployer l'artillerie lourde. Ils ont déjà fait le ménage en virant la plupart des acteurs déjà présents pour repartir avec de nouveaux acteurs. Parmi les longs métrages les plus attendus, on retrouve Superman Legacy, la nouvelle aventure de l'homme d'acier SANS Henry Cavill (oui, on remue le couteau dans la plaie).

Si tout va bien, le film devrait sortir pour le mois de juillet 2025. En attendant, il se dévoile peu à peu, mais jamais trop. Dernièrement, deux nouvelles sont tombées, une bonne et une mauvaise. On commence par laquelle ?

La bonne nouvelle : un acteur très apprécié confirmé au casting de Superman Legacy

Toujours plus beaux et toujours plus frais. Une partie du casting a d'ores et déjà été dévoilée et on sait notamment qui enfilera les collants moulants. Et c'est l'acteur David Corenswet qui reprendra le rôle du super-héros aux côtés de Rachel Brosnahan (Lois Lane), Nathan Fillion (Green Lantern) ou encore Edi Gathegi (Mr Terrific).

Un casting qui ne cesse de s'étoffer et c'est bien là la bonne nouvelle qui est tombée hier. On le savait puisque ce n'était qu'un secret de polichinelle, mais ça a bien été confirmé il y a peu par James Gunn en personne : Nicolas Hoult incarnera bel et bien Lex Luthor, l'un des gros vilains. « Oui, je peux enfin affirmer que Nicholas Hoult sera Lex Luthor dans Superman Legacy et je ne pourrais pas être plus heureux » a officialisé James Gunn sur Instagram. Le réalisateur à d'ailleurs réagi aux précédentes rumeurs en expliquant que s'il n'avait pas réagis lors des fuite, c'est simplement parce que rien n'était encore acté au moment de la parution des premiers bruits de couloir. Lors de sa prise de parole d'hier, il affirmera d'ailleurs que la décision « n'est définitif que depuis quelques jours ».

Nicholas Hoult, révélation des deux premières saisons de la série Skins, s'est rapidement fait un nom à Hollywwod. L'acteur, très apprécié et plutôt bankable, avait fait forte impression en tant que Beast (La bête toute bleue) dans les derniers films X-Men. C'est désormais dans l'écurie concurrente qu'il viendra s'épanouir en tant qu'antagoniste prêt à en découdre avec Superman. D'après vous, bonne ou mauvaise idée ? La plupart des fans semblent conquis en tout cas si l'on en crois les réactions sur les réseaux sociaux.

Nicholas Hoult et James Gunn sur Instagram

La mauvaise nouvelle : cette actrice n'aura pas la même chance et ça fait débat

Malheureusement, tout le monde n'aura pas le droit de participer au long métrage et ce sera visiblement le cas de Sasha Calle, l'actrice qui incarnait Supergirl dans le très mauvais The Flash (oui, c'est mauvais, désolé). D'après le très informé DanielRPK, insider généralement bien informé dans le secteur, l'actrice ne reprendra pas son rôle. Pourtant, elle était plutôt convaincante dans son rôle de super héroïne, mais visiblement, pas suffisamment. L'insider confirme bel et bien que Supergirl sera présente dans le long-métrage et ajoute que le casting serait encore en cours.

Une fois n'est pas coutume sans officialisation, on prendra ces informations avec des pincettes, mais en tout cas, ça sent plutôt mauvais pour la jeune actrice. Sur le Net, les réactions sont déjà nombreuses. Beaucoup de fans sont plutôt déçus de la nouvelle, même si rien n'est confirmé. « elle est superbe en Supergirl ! », « Elle est incroyable »... Ils estiment que Sasha Calle était plutôt convaincante et aurait tout à fait sa place au casting. Pour rappel, l'actrice s'était dite prête à endosser le rôle de Supergirl pour la suite du DCU, un personnage qu'elle aime beaucoup. Reste à savoir maintenant si Gunn aura l'oreille attentive.