Grande nouvelle pour les fans de Superman : Krypto, le fidèle compagnon à quatre pattes du super-héros, fera ses premiers pas dans un film en live-action. James Gunn, réalisateur de Superman: Legacy, a dévoilé récemment un aperçu de Krypto, directement inspiré par son propre chien, Ozu. Cette décision personnelle ajoute une touche unique à l'histoire de ce personnage emblématique de l'univers DC.

Un Superman qui a du chien

Ainsi, dans un post touchant sur les réseaux sociaux, Gunn a raconté l’histoire de son chien Ozu, adopté dans des conditions difficiles. Ce dernier, sauvé d'une situation où il vivait avec 60 autres chiens, a mis du temps à s'adapter à sa nouvelle vie. Au début, il a causé des ravages chez Gunn, allant même jusqu'à détruire son ordinateur portable. C’est en voyant son chien évoluer que le réalisateur s’est demandé : "Et si Ozu avait des super-pouvoirs ?" De cette réflexion est née l'idée d'intégrer Krypto dans le scénario de Superman: Legacy.

Pour célébrer cette révélation, James Gunn a partagé une première image qui montre Superman, joué par David Corenswet, assis sur la lune aux côtés de Krypto. Les deux personnages regardent ensemble la Terre, une scène qui promet d’apporter une nouvelle dimension à l'histoire. Krypto, même s'il est bien connu des fans de comics et de séries animées, n'a jamais été vu dans un film en live-action. Ce moment marque donc une première historique pour ce personnage adoré.

Ce qui rend cette introduction de Krypto encore plus spéciale, c’est l’histoire personnelle qui la sous-tend. Ozu, le chien de James Gunn, a profondément changé la vie du réalisateur après avoir été adopté. Gunn a expliqué comment ce chien, d’abord imprévisible et destructeur, est devenu un compagnon fidèle. Il y voit un parallèle avec Krypto, qui, malgré ses débuts difficiles, deviendra un héros à part entière. Et ce n’est pas un hasard si cette annonce arrive en octobre, mois dédié à l’adoption des chiens de refuge. Une cause que Gunn soutient à travers ce projet.

Source : James Gunn