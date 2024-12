La série The Last of Us (HBO) se projette déjà et donne des nouvelles pour la saison 3. Une belle surprise se préparerait pour les fans, ça va les ravir.

Cette année, les Game Awards 2024 ont récompensé la série Fallout avec le prix de la « Meilleure adaptation ». La production de Prime Video succède à la série The Last of Us de HBO. Celle-ci reviendra prochainement pour une deuxième saison, toujours avec Pedro Pascal et Bella Ramsey dans les rôles-titres de Joel et Ellie.

Alors que la pré-production est en cours pour cette adaptation de l'univers imaginé par Naughty Dog, la suite se dessine déjà. De fait, les plans de HBO ne s'arrêtent pas à la saison 2. Une saison 3 est prévue et elle donne dès maintenant de ses nouvelles.

La série The Last of Us regarde vers l'avenir

Deux ans après la sortie de la série The Last of Us (HBO), les fans pourront enfin découvrir la deuxième saison au printemps prochain. Après l'adaptation du premier jeu de 2013, celle-ci s'attaquera au séquel. Cependant, elle n'en adaptera qu'une partie. Les showrunners, Craig Mazin et Neil Druckmann, ne s'en étaient pas cachés : transposer Part II pour la télévision prendrait au moins deux saisons.

Or, la saison 3 pourrait bien arriver plus tôt qu'on ne le croit. De fait, le média Collider a eu accès à la base de données de Production Bulletin. D'après les informations, la pré-production aurait déjà commencé en prévision d'un tournage à l'été 2025. Celui-ci reprendrait place dans les mêmes régions que la saison 2. Les équipes retourneront donc à Vancouver et en Colombie-Britannique plus globalement.

Les choses semblent donc s'enchaîner pour la série TLOU. Une telle avancée pourrait bien nous délivrer la saison 3 non pas pour 2027, comme on aurait pu le croire compte tenu de la distance entre les deux premières, mais pour 2026. Nous ignorons pour l'instant si elle achèvera l'adaptation de The Last of Us Part II. En attendant, les joueuses et joueurs pourront redécouvrir le jeu sur PC le 3 avril prochain, probablement à l'heure pour la saison 2.