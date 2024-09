Le prochain film Superman de James Gunn est dans la boîte et prêt à voler jusqu'aux salles obscures le 9 juillet 2025. Pour célébrer l'anniversaire d'un personnage qui sera dans le long-métrage, on a le droit à deux aperçus.

En juillet dernier, le réalisateur James Gunn (Horribilis, The Suicide Squad) a posté une image avec une partie du casting de son film Superman à la fin du tournage. « Et c'est dans la boîte ! Que Dieu bénisse nos acteurs et notre équipe, dont l'engagement, la créativité et le travail acharné ont permis à ce projet de voir le jour » a-t-il déclaré sur Instagram. Maintenant, tout le monde attend le premier trailer officiel. Le remplaçant d'Henry Cavill sera-t-il à la hauteur ? C'est la grande question !

Un personnage du film Superman se montre

À défaut d'avoir une bande-annonce du film Superman de James Gunn, on a eu de nombreuses images volées du tournage. Une partie des prises a été effectuée en plein air à Cleveland, ce qui n'a pas manqué de piquer la curiosité des habitants du coin. Les leaks étaient tellement importants que James Gunn a dû prendre la parole pour rassurer les fans. « [Superman n'a donc pas été irrémédiablement spoilé à cause des leaks du tournage ?] Pas même un peu. Je ne tournerai jamais un gros spoiler à l'extérieur en plein ville » a-t-il répondu à un internaute cet été.

C'est de cette manière qu'on a pu avoir le premier cliché de David Corenswet en Clark Kent dans le nouveau film Superman, et des aperçus de Mr Terrific, Hawkgirl ou encore Guy Gardner. Il y a quelques heures, James Gunn a révélé en exclusivité deux images d'un personnage apprécié, Jimmy Olsen. Le photographe et meilleur ami de Clark Kent qui est incarné par Skyler Gisondo (The Amazing Spider-Man, La Nuit au Musée...).

« Joyeux anniversaire à Jimmy Olsen, l'ami de Superman, qui a fait ses débuts en 1941 (bien qu'il soit apparu plus tôt comme garçon de bureau dans Action Comics 6. J'ai hâte de voir l'interprétation de Skyler Gisondo dans Superman le 11 juillet 2025 » a déclaré le cinéaste pour accompagner ces photos. À noter que James Gunn parle du 11 juillet 2025 pour la sortie de Superman, mais il s'agit là de la date américaine. En France, sauf changement, le film sera bien visible au cinéma à partir du 9 juillet 2025.





Source : James Gunn via Threads.