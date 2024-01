Attendu pour le 9 juillet 2025 dans les salles françaises, Superman Legacy n'en finit plus de faire des annonces autour de son casting. Et pour le moment, le metteur en scène des Gardiens de la Galaxie semble réaliser un sans faute à la vue des retours. Ces dernières semaines, James Gunn a ainsi confirmé Skyler Gisondo dans la peau de Jimmy Olsen ou encore Nicolas Hoult dans le rôle incontournable de Lex Luthor. Mais malheureusement, Sasha Calle (The Flash) n'a pas été retenue pour reprendre le costume de Supergirl. Bonne ou mauvaise nouvelle ?

Voici l'actrice qui jouera Supergirl dans Superman Legacy

Les avis sont plutôt unanimes pour dire que The Flash est un (très) mauvais film DC / de super-héros, mais en revanche, la prestation de Sasha Calle en Supergirl a convaincu. L'actrice s'est très investie dans ce rôle et avait fait part de son envie de continuer à incarner ce personnage dans Superman Legacy. « J'espère continuer à jouer Supergirl. Je l'aime si profondément et je me sens tellement liée à elle ». Une grande motivation surtout après avoir été adoubée par Henry Cavill en personne avant la sortie de The Flash.

Mais l'avis de l'acteur de The Witcher n'y fera rien, Sasha Calle ne sera pas du casting de Superman Legacy. À la place, James Gunn a choisi de faire confiance à une autre actrice encore toute jeune : Milly Alcock. Toute jeune, oui, mais elle a déjà explosé grâce à sa participation à House of the Dragon, le spin-off de Game of Thrones, dans lequel elle joue Rhaenyra Targaryen. Au départ, Emilia Jones (Locke and Key) et Meg Donnelly (American Housewife) étaient aussi en lice, mais c'est la très talentueuse Milly Alcock qui a obtenu les faveurs de Gunn. Une décision judicieuse selon les internautes qui sont nombreux à en être heureux. « J'adore »; « Ca va être fou »; « Le casting est tellement bon, j'ai hâte de voir ce que James Gunn va faire » peut-on lire sur X.

Milly Alcock (crédits : GQ France).

Ci-dessous, le casting de Superman Legacy connu jusqu'aujourd'hui :