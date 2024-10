Lors de la New York Comic Con, James Gunn, co-PDG de DC Studios, a donné des nouvelles très attendues sur l'avenir du DC Universe. Au programme : des mises à jour sur Superman, Supergirl: Woman of Tomorrow, et Lanterns. Il a également éclairci la direction que prendra la continuité du DCU après l'ère du DC Extended Universe.

Un acteur qui impressionne beaucoup pour Superman

Gunn a commencé par parler de Superman: Legacy, le premier film du nouveau DCU. Il s’est montré très enthousiaste à propos de David Corenswet, qui incarnera Superman, affirmant qu’il "va épater tout le monde". Il a également loué la performance de Rachel Brosnahan dans le rôle de Lois Lane.

C'est probablement la meilleure star d'action physique avec laquelle j'ai jamais travaillé. Rachel Brosnahan, les gens vont l'adorer aussi.

Quant à la bande-annonce, il a expliqué qu’il n’y en avait pas encore, mais qu’elle arriverait "ni trop tôt, ni trop tard". Il est probable que le trailer soit dévoilé lors du Comic Con Experience au Brésil en décembre, un événement que Gunn affectionne particulièrement.

Supergirl Woman of Tomorrow et Lanterns

Gunn a aussi révélé des détails sur Supergirl: Woman of Tomorrow. Le tournage commencera en janvier en Angleterre. Le film est basé sur la bande dessinée de Tom King et mettra en scène Milly Alcock, que Gunn a décrite comme impressionnante dans ses tests d'écran. Il a aussi complimenté la scénariste Ana Nogueira, qui a livré "l'un des meilleurs pitchs" qu'il ait jamais entendus. L’enthousiasme de Gunn pour ce projet est palpable, et les fans peuvent s’attendre à une adaptation fidèle et captivante.

Concernant Lanterns, Gunn a partagé son excitation pour la série qui mettra en scène Hal Jordan et John Stewart, deux des Green Lanterns les plus emblématiques. Il a mentionné que Kyle Chandler et Aaron Pierre forment un duo exceptionnel, avec une alchimie qui accrocherait le public dès leurs premières scènes.

Source : James Gunn