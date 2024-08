The Batman 2 a une excellente nouvelle à vous annoncer. Ça promet d'envoyer du lourd, et les promesses sont énormes du côté de la production. Voyez plutôt.

Alors que l'attente pour The Batman - Part II se poursuit, des nouvelles rassurantes viennent d'être dévoilées concernant l'état d'avancement du film très attendu. Après le succès retentissant du premier volet en 2022, réalisé par Matt Reeves avec Robert Pattinson dans le rôle du Chevalier Noir, l'équipe créative se prépare activement pour la suite. Voici ce que l'on sait actuellement sur le développement de ce projet. Les promesses sont grandes.

De bonnes nouvelles pour The Batman

La confirmation tant attendue est enfin arrivée : The Batman - Part II débutera son tournage l'année prochaine. C'est Mattson Tomlin, co-scénariste du film aux côtés de Matt Reeves, qui a révélé cette information. Il a également exprimé l'ambition qui anime l'équipe en déclarant : « La barre ne pourrait pas être plus haute… Matt Reeves est un véritable artiste qui évolue dans un monde où, parfois, l'art ne parvient pas à s'épanouir. » Cette citation souligne l'engagement de l'équipe à surpasser les attentes élevées du public après le succès du premier opus.

Si le tournage est prévu pour 2025, il faut noter que le projet a été retardé à plusieurs reprises. Initialement prévu pour commencer en novembre 2023, le tournage a été repoussé en raison des grèves qui ont perturbé l'industrie cinématographique l'année dernière. Ces mouvements sociaux ont non seulement retardé l'écriture du scénario, mais ont également empêché les acteurs de reprendre le travail.

Parallèlement, The Batman - Part II se développe dans un contexte de réorganisation de l'univers cinématographique de DC. Avec l'ascension de DC Studios sous la direction de James Gunn. Bien que The Batman soit une entité indépendante au sein de la bannière Elseworlds, cette réorganisation a probablement influencé le calendrier et la coordination avec d'autres projets DC.

En attendant la sortie de The Batman - Part II, prévue pour octobre 2025, les fans auront l'occasion de replonger dans l'univers sombre de Gotham grâce à la série The Penguin. Cette série, diffusée sur HBO, servira de pont entre les événements du premier film et ceux à venir dans la suite. Elle offrira des indices sur l'évolution de l'intrigue et enrichira la compréhension de cet univers avant l'arrivée du prochain film.

