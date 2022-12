On sait que la série God of War reprendra la trame du jeu de 2018 mais jusqu'à quel point ? Le patron d'Amazon Prime Video nous en dit un peu plus sur le sujet.

Les négociations avec Amazon Prime Video ont abouti et il y aura une série God of War avec le showrunner d'un des plus gros succès de la plateforme aux commandes. Mais à chaque adaptation, une question revient sans cesse : « est-ce sera fidèle ? ».

Un point sur la direction de la série God of War

PlayStation Studios n'a pas l'intention de mettre tous ses œufs dans le même panier pour porter ses franchises les plus puissantes sur le petit écran. La série The Last of Us sortira sous la bannière HBO, Horizon 2074 chez Netflix, le retour de Twisted Metal se fera sur Peacock, et pour God of War, c'est Prime Video qui a décroché le pompon.

Dès l'annonce, la couleur a été annoncée, la série GOW se basera sur les événements de l'épisode 2018.

Lorsque sa femme bien-aimée meurt, Kratos entreprend un dangereux voyage avec son fils pour répandre ses cendres du plus haut sommet de Midgard pour répondre aux dernières volontés de sa femme. Kratos se rend vite compte que ce voyage cache en réalité une quête bien plus grande et épique, qui va mettre à l'épreuve ses liens avec son fils et va l'obliger à affronter les dieux. Un voyage qui pourrait finalement bouleverser le destin du monde.

Au moins le temps de lancer l'adaptation visiblement, mais ensuite ? A contrario de la série Fallout qui s'éloigne des jeux, ici c'est la fidélité qui primera. Voici ce que Vernon Sanders, patron de Amazon Prime Video, a pu en dire lors d'une interview pour Collider.

Au centre de tout cela, il y a cette histoire de père, de fils, de famille, dans ce paysage époustouflant. Donc la proposition de Rafe Judkins, Mark Fergus et Hawk Ostby pour la première saison, et pour l'ensemble de la série God of War, c'est à la fois de rester incroyablement fidèle au matériau d'origine, et de faire en sorte qu'elle existe et qu'elle puisse convaincre par elle-même. Via Collider.

Et le casting ?

Il n'y en a toujours pas... à notre connaissance ! En revanche, si jamais le showrunner de La Roue du temps a besoin, les acteurs du jeu sont plus que prêts à rempiler. Y compris la montagne de Christopher Judge pour le rôle de Kratos, ce qui défrise certains.