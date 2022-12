Qu'attendre de la série Fallout ? On retrouvera des éléments jeux, mais d'un point de vue scénaristique, n'espérez pas avoir une adaptation pure et dure d'un ou plusieurs épisode(s).

La série Fallout racontera une histoire originale

À l'inverse de l'adaptation HBO de The Last of Us, la série Fallout s'écartera réellement des jeux de Bethesda. Pas question de reprendre une intrigue existante, les créateurs Jonathan Nolan et Lisa Joy (Westworld), ainsi que le producteur exécutif Todd Howard et Bethesda, partiront d'une page blanche ou presque.

Dans un podcast de Lex Fridman, Todd Howard a déclaré que le show Prime Video raconterait une histoire originale. Elle s'insérera bien entendu dans l'univers de la licence, avec des clins d'œil aux jeux, mais ce ne sera pas une redite des jeux. Dès lors, les nouveaux venus pourront prendre le train en marche sans être perdus.

Nous avons décidé de raconter une histoire qui s'inscrit dans le monde que nous avons construit, qui n'enfreint aucune des règles de cet univers, qui peut faire à référence à des éléments des jeux, mais qui n'est pas une redite de ces derniers. C'est une intrigue qui existe dans le même monde et qui, de part son caractère unique, permet de l'enrichir. De plus, les personnes qui n'ont pas joué aux jeux, et ne peuvent pas savoir à quel point Fallout est cool, peuvent regarder la série.

Les premières images ont en effet dévoilé une série fidèle en termes de décors, d'équipements etc. mais saura donc tracer son propre chemin. En attendant une bande-annonce, qui risque de mettre du temps à arriver, une photo officielle de la série Fallout a été publiée.